Governo vai priorizar regulamentação das redes sociais

Foto: Jose Cruz/Agência Brasil PRESIDENTE Luiz Inácio Lula da Silva na galeria de fotos dos ex-presidentes do Brasil

A história falsa da taxação do pix ganhou proporções gigantescas e acendeu, de vez, o alerta no Governo Federal. A fake news, extremamente mal feita, se espalhou como um rastilho de pólvora e, mesmo com todos os esforços para negar a mentira, o impacto está feito. Secretaria de Comunicação e Ministério das Comunicações opinam que só vão conseguir informar a população corretamente ao longo das próximas semanas - talvez meses.

O episódio se tornou um marco: a partir dele, a segunda prioridade do Governo para o primeiro semestre é a regulamentação das redes sociais. A ideia é focar no tema logo depois que conseguir votar a Lei Orçamentária de 2025. "Medida emergencial que temos que fazer após o retorno do recesso parlamentar", opinou o líder do Governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães.

As conversas, porém, dependem da eleição da mesa diretora. Cabe ao presidente da Câmara dar andamento à pauta, mas a definição sobre a sucessão de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco só vai ocorrer no início de fevereiro.

Em Brasília, porém, sabe-se que o tema não vai ser ignorado pelo judiciário. Caso o Congresso não regulamente a matéria, será o STF quem vai tratar do assunto em julgamento provocados pela população. Alexandre de Moraes, inclusive, prometeu que as redes sociais só vão operar no Brasil se respeitarem as leis. "A justiça eleitoral e o STF já demonstraram que o Brasil é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem leis", apontou.

Foto: Jose Cruz/Agência Brasil Presidente Luiz Inácio Lula da Silva na galeria de fotos dos ex-presidentes do Brasil

Lula diz que Bolsonaro se elegeu com mentiras

Na onda do combate à desinformação, mais uma vez, sobrou para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao deixar o gabinete para conhecer as exposições do Palácio do Planalto que recordam o 8 de janeiro, Lula se deparou com a galeria presidencial. Lá estão fotos de todos os ex-presidentes - gente que nunca assumiu, como Tancredo Neves; ou que presidiu o Brasil por apenas 3 dias, como Carlos Luz (juro que eu não sabia da existência dele e de Ranieri Mazzilli, que comandou o país por menos de duas semanas).

Ao se deparar com as fotos de Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro, Lula reagiu e pediu que haja mais informações no local. " O que eu quero é que conte a história. A Dilma foi eleita e reeleita. Depois, sofreu impeachment, que foi um golpe. Depois, esse aqui (Michel Temer) não foi eleito, tomou posse em função do impeachment da Dilma. Esse aqui (Bolsonaro) foi eleito em função de mentiras. É isso que tem que contar, se não as pessoas passam aqui e não entendem a história", pediu Lula.

Eleição da mesa diretora num sábado

Este colunista tentou ser o espertão e foi prejudicado pela Lei do Retorno (alguém mais esperto acabou comigo). Pois veja: marquei minhas férias para a última quinzena de janeiro, emendando com o primeiro fim de semana de fevereiro. "Pego 15 dias de férias e fico 17 fora", pensei, com aquela carinha de Dick Vigarista.

O problema é que Câmara dos Deputados e Senado Federal marcaram as eleições da mesa para o sábado, dia 1º de fevereiro. Ou seja: minha emenda não deu certo e eu já trabalho no sábado de manhã e não só na segunda-feira. Com isso, sem colunas minhas nos dias 20 e 27, mas com muitos bastidores das prováveis eleições de Davi Alcolumbre e Hugo Motta no dia 3 de fevereiro. Até lá!