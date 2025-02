Senador por um fim de semana, Camilo declara voto em Alcolumbre

Foto: FERNANDA BARROS Camilo Santana

O presidente Lula mandou e 10 ministros ouviram: foram exonerados temporariamente das pastas na Esplanada dos Ministérios para votar em Davi Alcolumbre, no Senado Federal, e em Hugo Motta, na Câmara dos Deputados. O movimento ocorre para sinalizar aos futuros presidentes que o Governo Federal está em sintonia com o legislativo e honra os compromissos feitos pela base aliada no Congresso Nacional.

Um desses ministros é Camilo Santana. Ele deixou o Ministério da Educação nesta sexta-feira e voltou a ser senador por um fim semana. Ao chegar no Congresso para a votação, Camilo declarou voto. “Vou votar no Davi Alcolumbre”.

O ministro aproveitou a vinda para dialogar sobre os projetos prioritários do MEC. Camilo quer continuar a fortalecer o Pé-de-Meia e iniciar, o mais rápido possível, o programa Mais Professores. Sobre o Plano Nacional de Educação, Camilo quer dialogar com o futuro presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para tratar o assunto como prioridade. A ideia é votar ainda este ano nas duas casas.

Melhora na comunicação para mudar imagem

Por fim, Camilo celebrou a mudança na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Para o ministro, o novo secretário, Sidônio Palmeira, vai passar as informações à população com mais competência e mudar a percepção da população sobre o Governo Federal.

“É um governo que se for comparar as entregas feitas, fez muito mais em dois anos do que nos quatro anos do governo passado. Precisa mostrar mais e dialogar melhor com a população e essa é a nova missão do Sidônio: levar as informações com mais precisão e mais competência à população brasileira”, afirmou.