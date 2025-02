Guimarães diz que governo está ‘100% contemplado’ com Hugo Motta

Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados HUGO Motta, novo presidente da Câmara Federal

Hugo Motta foi eleito presidente da Câmara dos Deputados em acordo envolvendo quase todos os partidos da Casa, entre eles PL e PT. Durante o processo de votação, porém, parlamentares da sigla do presidente Lula ficaram muito mais satisfeitos com a escolha do que os deputados próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o líder de Lula na Câmara, José Guimarães, o partido e o governo estão satisfeitos com a escolha. “O PT atuou, trabalhou e decidiu na hora certa o acordo com o Hugo Motta. Pela primeira vez, o PT vai dirigir a casa através da Primeira Secretaria e nós estamos muito felizes. O PT e o Governo sentem-se 100% contemplados com a vitória do Hugo Motta aqui no Parlamento”

Guimarães também valorizou o processo. Hugo Motta foi escolhido com votação recorde, 444 votos, algo que só foi possível com articulação forte dos líderes da Câmara e do ex-presidente da Casa, Arthur Lira.

“Esse processo se realizou de forma nunca vista antes. O grau de unidade e estabilidade feito para a eleição é uma coisa rara. Agora, é um novo ciclo. O presidente vai comandar uma nova relação com os partidos, com o Executivo e com o Supremo, mas a minha expectativa é a melhor possível. Nós vamos iniciar um novo momento que garanta estabilidade e tranquilidade para o país e para o funcionamento desta casa”.