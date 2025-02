PDT quer mais uma pasta na Esplanada

Foto: FÁBIO LIMA Presidente do PDT, André Figueiredo

As movimentações em torno da provável reforma ministerial faz todos os partidos da base buscarem mais pastas na Esplanada. Siglas como PSD e PP ganhem mais espaço no governo Lula 3, mas PDT e PSB também querem mais ministérios. Os dois partidos alegam fidelidade total ao governo. Em, praticamente todas as votações, Trabalhistas e Socialistas entregaram 100% dos votos da bancada ao governo.

“O PDT tem 18 parlamentares que entregam os votos para o governo, diferentemente de outros partidos, que tem 40 deputados e, na hora de uma votação mais polêmica, entregam 11, 12 votos. Então, o PDT se sente no direito, pela afinidade histórica e pelo posicionamento da bancada, de ter mais espaço no governo na eventual reforma ministerial”, afirmou o presidente do partido, André Figueiredo.



A tendência, porém, é que o governo Lula fique ainda mais centristas. O partido que mais deve perder pastas é, justamente, o PT. Pastas importantes, como Relações Institucionais e Saúde, podem cair nas mãos de MDB e PSD.



Denúncias de desvio de emendas 'vão pipocar' nas próximas semanas

Por falar em PDT, na última semana, o partido viu a sigla envolvida em notícias ligadas ao desvio de emendas parlamentares. Nenhum deputado ou senador são investigados, mas o chefe de gabinete de Afonso Motta (PDT-RS), Lino Furtado, segundo a Polícia Federal, desviou R$ 60 mil após o deputado destinar R$ 1 milhão ao hospital Ana Nery, em Santa Cruz do Sul.

Motta acredita na inocência de Lino, que trabalha com ele há 15 anos, mas vai demiti-lo esta semana. "É uma palavra dura, mas, provavelmente, vou desligá-lo do meu gabinete", disse um abalado deputado, que tinha o chefe de gabinete como um filho.

Esta é a sexta denúncia de desvio de emendas parlamentares que se torna pública desde dezembro de 2025. Segundo a Polícia Federal, três deputados do PL se beneficiaram de esquema no Maranhão; um deputado e um senador do União Brasil também estiveram supostamente envolvidos com o 'Rei do Lixo'.

As denúncias, segundo uma fonte da coluna, vão pipocar. Os casos são tantos que não houve como concentrar em apenas um gabinete do Supremo Tribunal Federal. Com isso, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin são relatores de processos envolvendo emendas parlamentares.

Popularidade de Lula despencou: preço dos alimentos, crise do PIX e dólar Crédito: EVARISTO SA / AFP

Pesquisa assusta e foco do governo será preço dos alimentos

A pesquisa Datafolha divulgada na última sexta-feira acendeu todos os sinais de alerta no Palácio do Planalto. A popularidade de Lula despencou e a avaliação é que isso ocorreu por causa do preço dos alimentos. A partir de segunda-feira, o foco total será em reduzir os valores nas gôndolas dos supermercados. Para isso, Lula e Rui Costa, ministro da Casa Civil, vão se reunir com empresários do setor alimentício. Já os ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário terão prazo para apresentar soluções para o problema. A medida é emergencial e vai envolver toda a Esplanada dos Ministérios.