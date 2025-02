Cid Gomes assume liderança do PSB no Senado Federal

Foto: FERNANDA BARROS Senador Cid Gomes

O senador Cid Gomes voltou a ser líder partidário na Casa Alta. Após diálogo com os outros três senadores da sigla, Cid foi nomeado líder. “Sentamos os 4 e decidimos que eu seria o líder. Não teve votação, foi por entendimento. Sigo líder enquanto a maioria desejar que seja”, afirmou.

O líder é uma espécie de porta-voz da bancada. Durante as votações, o representante é o responsável por orientar como os outros senadores devem votar. Além disso, o líder pode, a qualquer momento, substituir titular ou suplente em comissões; fazer uso da palavra em todas as sessões; e apresentar recurso ao plenário contra questão de ordem decidida pelo presidente do Senado.

Cid foi líder pelo PDT em 2023. Quando da saída dele do partido trabalhista, ele se despediu do colégio. Ele volta em 2025 sucedendo Jorge Kajuru, ex-líder do PSB no Senado.

PT rompe bloco com PSB e PSD

O PT decidiu sair do bloco que compunha no Senado Federal com PSB e PSD. A saída pegou os senadores dos outros partidos de surpresa, que ainda dialogam sobre o que ocorreu. “Teve uma alteração de última hora. Nós estamos com o PSD, mas eu vou atrás do Omar para conversar com ele”, disse Cid Gomes.

A saída do PT impede que o bloco seja designado como Maioria no Senado. Agora, o maior bloco parlamentar da Casa é composto por PSDB, Podemos, MDB e União Brasil. Com isso, o PT premia o MDB, que deve escolher o líder da Maioria e ter mais cargos no Senado. Já o PT dividirá os cargos com menos parlamentares, pois compôs bloco com o PDT, que tem apenas 3 senadores.