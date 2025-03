Danilo Forte vai a Lewandowski por segurança pública no Ceará

Foto: Samuel Setubal Deputado federal Danilo Forte

O crime organizado no Ceará foi pauta de reunião entre o deputado federal Danilo Forte (União-CE) e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Preocupado com a segurança pública no estado, o parlamentar agendou a conversa e pediu a ajuda do Governo Federal para combater as facções criminosas.

Danilo se mostrou surpreso com o grau de conhecimento que Lewandowski tem da situação. “Foi uma conversa madura, boa e fiquei admirado com o conhecimento dele do Ceará. Ele tá acompanhando muito de perto e, inclusive, colocou que existe a preocupação do governo com a relação entre as facções criminosas de forma nacional”, apontou.

O encontro ocorreu no Palácio da Justiça e tratou, também, sobre a PEC da Segurança Pública. A proposta, encampada por Lewandowski, recebeu elogios do deputado. “Naquilo que diz respeito à tecnologia e à integração das informações entre as polícias, isso não é difícil de apoiarmos, não”, apontou Danilo.