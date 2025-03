Lula chama Guimarães de ‘cabeçudão do Ceará’

Foto: Divulgação José Guimarães e Lula

Pauta boa para o governo, Lula vai ao púlpito empolgado e lembra que aquela era a estreia de Gleisi como ministra em grandes eventos. O Governo Federal criou o programa Crédito do Trabalhador, que facilita o acesso a empréstimos por trabalhadores de carteira assinada. Os juros são reduzidos e a garantia fica por conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). As coisas estavam tranquilas, até que Lula resolveu sinalizar aos presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, presentes no evento.

Lula lembrou que foi possível aprovar a reforma tributária mesmo em regime democrático, mas levantou no Planalto a discussão sobre ter cometido possível xenofobia ao chamar o líder do governo na Câmara, José Guimarães, de "cabeçudão do Ceará".

“Não é possível fazer reforma tributária em regime democrático. Sempre que ela é feita, é em regime autoritário. E nós conseguimos fazer com a participação de todos os deputados e senadores, e nós só temos 9 senadores, em 81, e 70 deputados, em 513. E nós fizemos isso muito por causa da competência do nosso deputado Guimarães, esse cabeçudão do Ceará, e pelo companheiro Jaques Wagner, que é um companheiro da mais alta qualidade de negociação”, afirmou o presidente.

Guimarães não sorriu. Janja ficou desconcertada e Sidônio se remexeu na cadeira. Antes, Lula já tinha dito que nomeou Gleisi Hoffmann ministra porque ela era uma "mulher bonita". “É muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer uma relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de relações institucionais, é que eu não quero mais ter distância com vocês”, soltou.

Falas desnecessárias e que vão gerar novas crises para o já mal avaliado governo Lula 3.