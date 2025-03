PT quer que Eduardo devolva salário à Câmara

Foto: EVARISTO SA / AFP Deputado Eduardo Bolsonaro

Depois de anunciar a permanência nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) vai encarar alguns problemas no local de trabalho. Isso porque o filho de Jair Bolsonaro (PL) está há 19 dias em território americano e não trabalhou como deputado enquanto esteve lá. O PT fechou o cerco a Eduardo: diz que o parlamentar fugiu do Brasil sem avisar a Câmara dos Deputados, promete ir ao Conselho de Ética por causa disso e ainda pede que ele devolva os valores dos dias não trabalhados.

“Ele recebeu o salário do mês passado. Ele já está na quarta viagem e, nesse período, ele não esteve presente, então como é que recebeu o salário? Precisamos saber, também, se ele tinha autorização, porque cada parlamentar precisa avisar quando vai viajar pra fora”, disse o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ).

Lindbergh, aliás, foi o grande vencedor da terça-feira. Ele foi o responsável por pedir a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro e, quando ficou sabendo que ele ficou nos EUA, questionou a coragem do deputado. Para Lindbergh, a atitude do filho pode influenciar na decisão do pai que, segundo o líder, ameaça fugir do Brasil caso ache que pode ser preso.

“Nós entramos com um pedido no Supremo e ele, desesperado, foge? Basta bater o pé que ele foge? Isso não é atitude de alguém que se diz corajoso. Eles estão com a cabeça paranóica, estão questionando a democracia no Brasil, vai ter o inicio do julgamento na próxima semana. Então, eu acho que a possibilidade de fuga (do Jair) é uma possibilidade real”, concluiu.