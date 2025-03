Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados DEPUTADA federal Fernanda Pessoa

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de Lei que facilita o uso de verbas da saúde por estados e municípios. A proposta, de autoria do deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), deve desbloquear R$ 10 milhões para a saúde de Fortaleza, dinheiro que está parado desde 2020.

O texto autoriza prefeituras e governos a mudar a destinação de recursos enviados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos fundos de saúde locais. Por exemplo: a prefeitura recebeu R$ 400 mil, mas, após a licitação, usou apenas R$ 300 mil para comprar equipamentos. Esses R$ 100 mil bloqueados vão ser liberados para o uso.

"Com esse manejo, estados e municípios podem usar esse dinheiro que está bloqueado. Agora, vai poder movimentar esse dinheiro na saúde, até para custeio. Não pode usar para outra coisa, mas a saúde precisa de muito dinheiro", disse o deputado pedetista.

O texto segue para o Senado Federal, que deve avaliar a proposta até a primeira quinzena de abril.

Fernanda Pessoa quer a presidência estadual da federação PP-União

União Brasil e Progressistas (PP) estão prestes a formar uma federação que vai assumir protagonismo em âmbito nacional. A parceria vai dar à dupla a maior bancada na Câmara dos Deputados e aumentar o poder de negociação de deputados e senadores.

"O estado do Ceará não tem problema nenhum com a federação. Tá tudo caminhando bem, todo mundo já deu o ok. Então, só falta fazer o ato oficial", afirmou a deputada Fernanda Pessoa, que é do União Brasil e uma das incentivadoras da parceria. "Eu acho que fortalece demais, principalmente aqui no estado. O PP, aqui, só tem o AJ (Albuquerque) e nos damos muito bem, temos boa relação com ele e nos fortalece muito", avaliou.

O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deve assumir a presidência nacional da federação, que pode até receber o nome de União Progressista. No Ceará, quem quer o comando é a própria Fernanda Pessoa. "Eu estou pleiteando a presidência da federação no Ceará. Nós temos amplo diálogo com todos e queremos lutar por esse espaço".

Enfermeira Ana Paula pede

cassação do senador Plínio Valério

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) ultrapassou todos os limites ao dizer que tinha "vontade de enforcar" a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Após a fala, infeliz e criminosa, deputadas de 9 partidos ingressaram com pedido de cassação do mandato de Plínio no Conselho de Ética do Senado Federal.

Uma das signatárias é a deputada Enfermeira Ana Paula (Podemos-CE), que se solidarizou com Marina Silva. "Me sensibilizei de imediato pois sofri na pele por quatro anos violência política de gênero na Câmara Municipal de Fortaleza. Devemos combater qualquer tipo de fala que incite a violência contra as mulheres. Os parlamentares possuem diferentes opiniões, mas como mulher sempre defenderei o respeito", defendeu.

Plínio Valério foi repreendido, também, no plenário do Senado Federal. Davi Alcolumbre, presidente da Casa, considerou a fala inaceitável. Mesmo assim, Plínio não se retratou. Disse que foi uma brincadeira, que não faria de novo, mas não se arrepende.