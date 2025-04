União deve lançar Wagner a deputado e Roberto Cláudio a governador

Foto: FERNANDA BARROS Wagner e Roberto Cláudio: a definição das posições para 2026

Está tudo certo entre Capitão Wagner e o União Brasil: ele será candidato a deputado federal em 2026, só falta oficializar. A decisão partiu do próprio Wagner, que sente falta do Legislativo e quer voltar ao Congresso Nacional.

Ele consultou o presidente do partido, Antônio Rueda, que deu ok, mas pediu uma contrapartida: quer um candidato ao governo forte e capaz de impulsionar os votos da legenda.

Foi aí que Wagner e a esposa dele, a deputada Dayany Bittencourt, começaram a negociar com Roberto Cláudio. O ex-prefeito desembarcou em Brasília para dar consultoria à Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), mas também teve reuniões no Congresso Nacional.

Encontrei-o na saída do Senado e perguntei o que fazia ali e os planos para 2026. "Vim visitar alguns amigos, tenho muitos amigos aqui. Sobre 26, o que eu posso falar é que sou pré-candidato ao governo do Ceará, só isso", afirmou, com exclusividade, à coluna.

Eu ainda não sabia, mas, naquele dia, RC tinha almoçado com Wagner, Dayany e Rueda. Ele recebeu do presidente do partido a garantia que será candidato ao governo se for para o União Brasil. Wagner consentiu. Como quer voltar à política nacional, abriu mão da candidatura ao Abolição.

"Eu e Wagner estaremos juntos como oposição em 2026, isso já está certo. Só falta acertar a posição de cada um", apontou Roberto Cláudio. Para isso, RC precisa bater o martelo se vai ou não para o União Brasil. Segundo Rueda, a chance de o partido ter Wagner como candidato a deputado federal e Roberto Cláudio a governador é superior a 90%.

Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados DAYANY Bittencourt, deputada federal

Por falar em Dayany…

…a deputada aprovou dois projetos na Comissão de Finanças e Tributação. O primeiro foi o PL que propõe a criação do Mês da Ética na Saúde, texto que prevê o incentivo a denúncias e propõe iniciativas de transparência em programas de saúde. O segundo PL é para estabelecer que Estados e Municípios tenham preferência no recebimento de recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Os dois relatórios seguem para a Comissão de Constituição e Justiça.

Fernanda e Gastão no funeral do Papa

Os deputados Luiz Gastão e Fernanda Pessoa foram os parlamentares cearenses na Missa Exequial em intenção ao Papa Francisco. Os dois participaram do velório e do funeral do Papa no Vaticano e a emoção tomou conta. "Ficamos do lado do caixão por 10 minutos e foi muito emocionante. Foi algo que me colocou para pensar em como somos pequenos", avaliou Fernanda.

Os dois fizeram parte da comitiva do presidente Lula para a despedida de Francisco. "A nossa vinda aqui foi um agradecimento a Deus de permitir que pudéssemos acompanhar a partida de um homem que marcou o século. As pessoas tinham, no Brasil, um apreço muito grande pelo homem e pelo religioso que foi o Papa Francisco. Queria Deus que o próximo Papa tenha o mesmo coração dele", disse Lula.