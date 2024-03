Foto: Valter Pontes/ Agecom 28/03/2015- Salvador- BA, Brasil- A cantora baiana Maria Bethânia em apresentação no Farol da Barra, em Salvador Foto: Valter Pontes/ Agecom

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Ceará (UFC) aprovou a outorga do título de Doutora Honoris Causa para a cantora Maria Bethânia, como parte das celebrações dos 70 Anos da UFC. Bethânia será comunicada e convidada a receber neste ano de celebrações.

Outra deliberação foi a criação da Secretaria de Meio Ambiente da Universidade. Começa a funcionar a partir de 1° de abril. Será órgão suplementar subordinado à Reitoria. Terá a missão de planejar, articular e estimular a adoção de atitudes e procedimentos que levem ao uso racional dos recursos naturais e dos bens públicos. Na descrição da Secretaria, a ideia de maximizar a eficiência dos serviços prestados; promover a qualidade do meio ambiente no âmbito institucional, apoiando para a implementação de estratégias sustentáveis em diversas frentes.

No escopo, também a tarefa de promover a reflexão sobre os problemas socioambientais no âmbito da UFC; incentivar e ajudar a organizar a gestão integrada de resíduos sólidos e líquidos, inclusive a destinação ambientalmente correta; e garantir a divulgação de ações administrativas e acadêmicas das boas práticas ambientais na Universidade, visando à inserção da variável socioambiental no seu cotidiano.



Maria Bethânia

No relato ao Conselho, sobre Bethânia, a seguinte defesa: "A artista jamais se eximiu de defender e de pôr em discussão Brasis encobertos pela violência e pelos 'podres poderes'. Em décadas de carreira, tem cantado as subjetividades de um país complexo, negro e indígena, belo e misterioso, revelando as potências do povo brasileiro em meio à diversidade de etnias, biomas, paisagens, espiritualidades, tradições, mostrando-nos que há muitas formas de lutar, amar e autoinscrever-se na história".

O reitor Custódio de Almeida fui o relator e o texto é do professor Leandro Bulhões, do Departamento de História.

Doutora Honoris Causa é a máxima distinção concedida por uma Universidade. O nome tem origem do latim e significa “por causa de honra”. O título não exige formação acadêmica.