Raios! Enel registra 143 mil no Ceará em 2024

Foto: Ron Rev Fenomeno/Pixabay  A Enel adverte para os cuidados a serem tomados dentro e fora de casa durante chuvas com raios e trovões

A Enel Distribuição Ceará informa ter registrado 143.863 raios em todo o estado este ano. Os municípios mais atingidos são Santa Quitéria (5.334), Granja (4.542), Jaguaretama (4.355), Sobral (3.185) e Crateús (3.094). Dentre as macrorregiões onde houe mais ocorrências, o Vale do Jaguaribe aparece em primeiro lugar, totalizando 21.670 raios. Em seguida, o Cariri (20.516) e em terceiro o Sertão de Crateús (17.796).

Em agosto do ano passado, poucos dias após blecaute em diversas regiões do País, Fortaleza e Região Metropolitana enfrentaram queda de energia. A Enel Distribuição Ceará informou que a falha ocorreu em função de um raio.

Acuada por queixas diversas sobre a qualidade dos serviços, nas três praças onde atua no Brasil - Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro - a Enel considera os raios como um fator de risco, mas indica outro como mais preocupante: o furto de cabos. A companhia divulgou esta semana que cerca de 3 quilômetros de cabos foram furtados da rede elétrica em quatro dias seguidos no município de Beberibe (CE). Só no dia 21 de março, disse a empresa, foram roubados 150 metros de cabos. Em 2023, mais de 237 quilômetros de cabos de energia foram furtados da rede da Enel no Ceará, o equivalente à distância entre Fortaleza e Mossoró, no Rio Grande do Norte

Em 2023, a Enel Ceará registrou o aumento de quase 70% no número de raios que atingiram o estado, totalizando 306.789 descargas. O dado é referente ao comparativo entre o ano passado e 2022. Com relação a 2023, os cinco municípios mais atingidos por descargas atmosféricas foram Granja, (16.064), Morada Nova (9.022), Santa Quitéria (7.787), Viçosa do Ceará (6862) e Russas (6.088). Dentre as macrorregiões mais afetadas no estado, Vale do Jaguaribe liderou os registros com um total de 39.461 raios; seguido pelo Cariri (35.675) e Sertão de Crateús (34.253).

Sistema de Monitoramento e Alerta

Além de chuvas, ventos fortes, queimadas e descargas atmosféricas, o Sistema de Monitoramento e Alerta verifica possíveis ocorrências na rede da distribuidora. O acompanhamento acontece 24 horas por dia pelo Centro de Controle do Sistema (CCS), a partir de satélite, com dados fornecidos em tempo real pelo Climatempo.

O sistema emite boletins diários sobre as condições meteorológicas no Ceará e antecipa contingências no atendimento de emergência. Segundo a Enel Ceará, o programa conta com previsão de chuvas, monitoramento das áreas e alertas para previsão de riscos para cada local monitorado.

Cuidados dentro de casa durante tempestade

•Evitar o uso de aparelhos conectados à tomada, como celulares, tablets, ferro elétrico etc.;

•Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

•Evitar consertos de instalações elétricas;

•Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar.

Cuidados fora de casa durante tempestade

•Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

•Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.

Serviço

Para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou informações, a Enel sugere usar o aplicativo Enel Ceará, a ser baixado gratuitamente para iOS (http://goo.gl/quLoH9) e Android (http://goo.gl/pjQpNS); pelo site da companhia (www.enel.com.br); pelas redes sociais – Facebook (facebook.com/enelclientesbr) e Twitter (@enelclientesbr) ou ainda pela Central de Atendimento (0800 285 0196).