Banco Mundial empresta R$ 2,7 bilhões ao Ceará para melhorar gestão e fazer transição ener

Foto: FERNANDA BARROS O secretário da Fazenda do Ceará, Fabrízio Gomes (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O Banco Mundial vai emprestar ¥ 80,1 bilhões (em ienes equivalente a US$ 541,9 milhões ou R$ 2.713.250.250 pela cotação desta sexta-feira 29 de março) ao Ceará para melhorar a gestão das finanças públicas e impulsionar investimentos em energia limpa. O dinheiro foi confirmado com o projeto aprovado no início da noite desta quinta-feira, 28, pelo Conselho de Diretores do Banco Mundial, em Washington (EUA). O empréstimo é garantido pelo Governo Federal e tem prazo de vencimento de 20 anos.

O empréstimo mira duas áreas principais. Uma na modernização dos sistemas de informação e de gestão nas áreas de investimentos públicos, gestão de ativos e controles internos. Com reformas, a expectiva é melhorar a gestão dos recursos públicos, garantindo maior eficiência e transparência. Na prática, pretende reduzir o risco de fraudes.

O outro objetivo da operação financeira é apoiar a política de transição energética do Ceará. O projeto apoiará a implementação de políticas e regulamentos que estimulem o uso de energias renováveis, incluindo programas educacionais para oferecer competências e conhecimentos especializados relacionados a energias limpas — especialmente para as populações mais vulneráveis.



Ao longo do projeto, o Banco Mundial vislumbra que o Ceará também se beneficiará de ações de capacitação e assistência técnica. O projeto faz parte dos esforços mais amplos do Banco Mundial para melhorar a sustentabilidade fiscal e ambiental dos estados brasileiros. O Banco acredita que assim ajudará o Brasil a enfrentar as mudanças climáticas, promover sustentabilidade ambiental e reduzir desigualdades regionais.



O empréstimo casa com o Ceará 2050, o plano de desenvolvimento de longo prazo do estado. Em suma, foca na melhoria da prestação de serviços essenciais, como saúde, educação, água, segurança pública e empregos, ao mesmo tempo que promove a economia verde e a inovação.



"Essa é uma operação importante para o Estado, de acordo com as práticas internacionais de gestão do endividamento público. O Banco Mundial fez todo um trabalho com as Secretarias da Fazenda e do Planejamento do Estado para essa operação que reduz o custo do serviço da dívida. Com isso, ficam mais recursos nos cofres públicos para investimentos em políticas públicas", disse em nota o secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes.

“Este empréstimo do Banco Mundial ajudará o Ceará a dar um passo significativo rumo ao desenvolvimento sustentável. Ele ressalta nosso compromisso em melhorar a gestão das finanças públicas e promover a transição rumo à energia limpa, para que o povo do Ceará — e do Brasil em geral — possa concretizar um futuro mais inclusivo e resiliente", declarou também em nota o diretor do Banco Mundial para o Brasil, Johannes Zutt.