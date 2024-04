Enel: Nunes vai precisar de autonomia

A escolha de José Nunes para a Presidência da Enel Ceará foi muito bem recebida. A fala do ex-presidente da Coelce ainda estatal, Jurandir Picanço Jr, traduziu uma opinião média. À Coluna logo depois do anúncio oficial, noite de quinta-feira, ele afirmou: "Se derem condições ao Nunes ele a transformará numa empresa de excelência". Nunes foi aluno de Picanço na UFC e colega na ainda estatal Coelce. A propósito, ele é o único diretor remanescente de antes de 2 de abril de 1998, quando a Coelce foi leiloada na finada Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.

Autonomia é determinante

A favor dele, o bom tráfego no Governo e no meio empresarial. Historicamente, foi dele o papel de fazer meio de campo para a Enel. Em tempo: não é justo atribuir à presidente que sai para outras missões na empresa, a também cearense Márcia Sandra, a responsabilidade por todos os problemas de hoje. O nome é secundário. Como disse Picanço, é preciso ter condições. Por condições, leiam-se autonomia para fazer o que for necessário para reerguer a companhia. Isto não se faz no curtíssimo prazo. Exige investimentos na rede, no suporte e reposionamento na comunicação.

Scala também em início

O presidente da Enel no Brasil, Antonio Scala, disse na sexta-feira ao Valor que a companhia tem o compromisso de melhorar a qualidade do serviço. O pronunciamento de Scala houve após o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarar que a companhia "tem demonstrado incapacidade de prestação dos serviços de qualidade à população". Ele participou da inauguração de parque eólico no sertão da Bahia. O plano de investimento de 2024 a 2026 da Enel é de R$ 18 bilhões. Desse total, 80% em distribuição nas três distribuidoras, São Paulo, Rio e Ceará. Scala vem ponderando ser necessário rever contratos doravante, pois os atuais foram pensados há 30 anos, com outro cenário climático.

AEROPORTO 2024

O que restou do HUB no Pinto Martins

O Aeroporto Pinto Martins, ou Fortaleza Airport, como diz a alemã Fraport, tem a expectativa de receber 441.366 passageiros este mês. Isso representa 3.119 voos domésticos e internacionais, para 22 destinos nacionais: Aracati, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campina Grande, Campinas, Fernando de Noronha, Guarulhos, Iguatu, Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Manaus, Mossoró, Natal, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo, Sobral, Teresina e Uberlândia. E mais quatro internacionais: Buenos Aires, Lisboa, Miami e Paris. Sim, apenas quatro. Os quatro voos do Aeroporto de Schiphol, em Amsterdã (Países Baixos), para o Ceará não aparecem no radar. Os voos para Paris e Amsterdã só foram possíveis, em 2017, após acordo entre Gol, KLM e o Governo. Naquele ano, a Gol instituiu o hub no Aeroporto Pinto Martins, com a promessa de novas frequências nacionais e internacionais. Já Air France e KLM teriam sete voos sem escalas entre Fortaleza e Europa.

FEIRA

Desculpe o Auê

Ontem e hoje acontece mais uma edição da Auê Feira Criativa, na Praça do Hospital Militar (Praça das Flores), na Aldeota. A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico terá oito estandes, onde exporão empreendedores cadastrados nos programas Nossas Guerreiras, Feiras de Pequenos Negócios e Costurando o Futuro. Já houve 100 edições desde 2018. Em média, recebe dois mil visitantes por dia. Diz movimentar cerca de R$ 500 mil por edição. O negócio funciona assim: os organizadores obtêm o aval da Prefeitura para dividir a área pública e cobram R$ 550 por espaço.

DÍVIDAS COM FNE

BNB e TJCE fazem mutirão de negociação

O Banco do Nordeste e o Tribunal de Justiça do Ceará promovem, entre os dias 15 e 19, o Mutirão de Negociação de Processos de Execução de Título Extrajudicial. É a partir da Lei de Renegociação 14.554/2023, que permite a renegociação de dívidas contratadas com recursos do FNE junto ao BNB há mais de sete anos. Mas é necessário que estejam em situação de inadimplência desde 31 de outubro de 2021. Interessados em participar do mutirão têm até o dia 12 para se inscrever por meio do formulário do BNB disponível no site do TJCE.

OAB FAZ APELO

O que é que custa?

O presidente da OAB Ceará, Erinaldo Dantas, levou um pleito ao presidente do TJ, Abelardo Rodrigues: um Projeto de Lei (PL) que garanta a isenção de custas para a execução de honorários advocatícios. Erinaldo argumentou que os advogados não são remunerados com salário. "Nada mais do que justo de, quando for impontualidade de um cliente, o advogado não tivesse que pagar custas, já que essas custas vêm para remunerar o serviço da Justiça". Abelardo ficou de ver.

EM SÚMULA E BO

Presidente do Pacajus acusado de ataque a árbitros

A partida realizada, no último dia 31 de março, entre Pacajus e Cariri, no estádio João Ronaldo, em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, pela Série B do Campeonato Cearense de Futebol, teve registro em súmula e Boletim de Ocorrência na Polícia Civil. O árbitro da partida, Natanael Freitas de Sá registrou as ameaças que teriam sido proferidas pelo presidente do clube mandante, Cristiano Cortez. Sem honrar o sobrenome, Cortez, além de atacar verbalmente o árbitro, se dirigiu à quarta árbitra, Ingred Santos, e teria afirmado: "Você deveria estar atrás de um fogão e seu escudo ganhou sem merecer, sua burra". Ademais, Ingrede fez o BO sobre ameaça de agressão física feita pelo presidente. A equipe saiu sob escolta da PM até 5km fora do estádio.

Horizontais

Jogo rápido - Até o fechamento desta edição, não havia declaração contundente do ex-presidente Bolsonaro sobre invasão da Embaixada do México em Quito. Afinal de contas, ele ensaiou recorrer a esta inviolabilidade internacional outro dia.

Vida real - Nas obras do Frotinha da Parangaba, o projeto de arquitetura cria em algumas salas rota de fuga. Como assim? Porque a unidade já atendeu muito detento e membro de facção criminosa. Os profissionais lidam com o risco de invasão.

Arquitetura - O prêmio ArchDaily Brasil Obra do Ano de 2024 teve como vencedor o projeto do Hospital Veterinário Escola da Unileão, de Juazeiro do Norte, realizado pelo escritório Lins Arquitetos Associados. A votação foi aberta. A premiação anual reconhece os melhores projetos de arquitetura elaborados em países de língua portuguesa. Além do vencedor, havia outro projeto cearense na final, a Estação das Artes, do Atelier Carvalho Araújo.

IME - O reitor do Instituto Militar de Engenharia (IME), general de Divisão Juraci Ferreira Galdino, fará palestra na Assembleia Legislativa, dia 24, 8 da manhã. Fala sobre "Instituto Militar de Engenharia: Berço da Engenharia, Centro de Excelência, Patrimônio Nacional". Na plateia, interessados no vestibular do IME 2025.

Livreira - Ana Lima Cecílio será a curadora da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) 2024. Formada em Filosofia pela USP, Ana atua há mais de duas décadas no mercado editorial e tem relações afetivas com o Ceará.

Investimentos - A Grifo Asset, gestora de investimentos cearense, traz a Fortaleza amanhã Thiago Salomão e Matheus Soares, fundadores do Market Makers, podcast de finanças e investimentos. Os dois terão encontros com empresas de investimentos do Ceará. Por fim, estarão em happy hour na sede da Grifo Asset.