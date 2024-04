Sem problema comprar juntos

Foto: EVILÁZIO BEZERRA FORTALEZA, CE, BRASIL, 07-08-2017: Vista aérea do Parque do Cocó, pegando a loja Leroy Merlin, próximo à Avenida Washington Soares (Foto: Evilázio Bezerra/O POVO)

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) analisou um pleito de duas varejistas, Cassol (do Sul) e Todimo (do Centro-Oeste), do setor de materiais de construção, e já concluiu não haver nenhum problema em atuar de forma conjunta para negociar as condições gerais de fornecimento com os seus principais fornecedores em âmbito nacional. Na prática, oxigênio e msuculos para enfrentar gigantes como a francesa Leroy Merlin. As empresas propuseram a criação de um Comitê de Compras, composto por membros das organizações comerciais, para negociação com fornecedores, que terá autonomia para contratação de fornecedores, realização de pedidos e gerenciamento de estoques.

Juntos, mais fortes

As empresas argumentaram que o tal acordo aumentaria o poder de negociação, em razão da possível combinação do volume de compras e melhor composição da variedade de produtos. Isso permitiria um aumento da base de fornecedores, reduziria custos de transação e, consequentemente, aumentaria o bem-estar dos consumidores. Embora Cassol e Todimo atuem no mercado de varejo de materiais de construção, elas afirmam não ser concorrentes sob a perspectiva geográfica, pois têm lojas em diferentes municípios. Por outro lado, em nível nacional, elas são concorrentes no mercado de aquisição de materiais de construção.

Monopsônio não há

O conselheiro-relator Carlos Jacques, manifestou-se favorável à Consulta, destacando a ausência de indícios de poder de monopsônio (estrutura com um único comprador para o produto de vários vendedores). O relator alegou que as empresas não concorrem diretamente no mercado físico de varejo de materiais de construção no âmbito municipal. Além disso, mencionou a reduzida participação de mercado e as características do contrato e do mercado. O voto foi acompanhado por unanimidade pelos membros do Tribunal.

SAQUE DE R$ 2,25 BI

Dinheiro ainda vivo

Foto: REPRODUÇÃO CASA DA MOEDA Nos últimos 12 meses, o Banco24Horas declara ter movimentado cerca de R$ 2,25 bilhões em saques de notas de R$ 2, R$ 5 e R$ 10

Sim, o dinheiro em cédula ainda é vivo. E as notas de menor valor estão presentes. Nos últimos 12 meses, o Banco24Horas declara ter movimentado cerca de R$ 2,25 bilhões em saques de notas de R$ 2, R$ 5 e R$ 10. Diz o Banco ser um aumento de 2,6 vezes. Desde março do ano passado, o Banco24Horas afirma ter aumentado a quantidade de caixas que liberam as notas de R$ 2, R$ 5 e R$ 10. Hoje, 2.210 caixas estão presentes em todas as regiões do País, distribuídos em 196 municípios de 24 estados. No ano, o estado de São Paulo foi onde mais notas de menor valor foram sacadas. Depois vêm Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. A empresa deve fechar o ano com 2.600 equipamentos. As notas de dinheiro pouco são importantes na inclusão financeira de brasileiros com acesso limitado a serviços bancários. Por ordem do Banco Central, seja qual for o perfil de conta, todos têm direito a quatro saques grátis por mês. Mas aí contando o caixa próprio do banco e o Banco24Horas.

R$ 395 MILHÕES

Polishop irrita shoppings com pré-RJ

Grandes shopping centers entraram com ações de execução de títulos judiciais contra a Polishop. O motivo foi a empresa ter recorrido à medida cautelar na Justiça para ganhar tempo e buscar uma negociação do que deve. A recuperação judicial é um recurso apenas caso não consiga um acordo extrajudicial. Deve R$ 395 milhões e deu entrada dia 3 passado com pedido de tutela antecipada na Justiça de São Paulo. Obteve a liminar no mesmo dia. Em suma, garante "imunidade" da RJ, mesmo sem tomar o remédio ainda. A Coluna apurou que o Iguatemi Bosque, da JCC, em Fortaleza, onde tem loja, não acionou.

ELÉTRICOS

GWM vai a Tarcísio confirmar fábrica e H2V

O presidente da GWM Brasil e CEO da GWM Americas, James Yang, se encontrou com o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes. Foi ter sobre os planos para o início da da fábrica de Iracemápolis (SP), a partir do segundo semestre. O começo havia sido adiado quando o Governo federal mexeu na tributação dos elétricos. Na pauta entrou também o hidrogênio verde. A chinesa tem planos e a primeira fase consiste nos estudos para a implantação de uma rota de veículos de carga movido a hidrogênio dentro de São Paulo.

2024

Enel já teve 50 km de cabos furtados

Foto: TATIANA FORTES 16/12/2014 José Nunes novo presidente da Enel Ceará

O novo presidente da Enel Distribuição Ceará, José Nunes, herda um desafio de segurança pública na companhia. Os furtos de cabos se tornaram um problema a mais na nada mole vida da italiana. Em verdade, os furtos são uma razão apontada pela Enel para a queda na qualidade do serviço. Na madrugada de quinta-feira, 12, cerca de 1,5 km de cabos de média tensão foram furtados da rede elétrica em Fortim, no Litoral Leste. O crime impactou o fornecimento no município. Afora os cabos furtados, outros três postes foram severamente danificados. Segundo levantamento da Enel, em 2024 foram furtados mais de 50 km de cabos de energia em todo o Ceará. No ano passado, mais de 237 km. As cinco cidades mais afetadas no ano passado foram Cascavel, Trairi, Fortaleza, Cruz e Icapuí, em áreas de praia.

R$ 205 MILHÕES

A agenda positiva do IFCE

Foto: JÚLIO CAESAR Wally Menezes é o reitor do IFCE

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) tem uma agenda de investimentos hoje que chega a R$ 205.112.885,00. Deste total, R$ 37.126.831,21 se referem a ordens de serviços e R$17.986.023,79 a obras aptas à inauguração. Mas o grande peso vem da anunciada expansão dos seis campi, a um custo de R$ 150 milhões. O reitor Wally Menezes diz onde estão as obras. Ele enviou ofício ao ministro da Educação, Camilo Santana, com o quadro atualizado dos investimentos feitos pelo MEC. O IFCE tem a seu favor a articulação com grandes empresas de tecnologia. Elas trabalham em modo silencioso, como é próprio do setor na fase de desenvolvimento. Ademais, no campo da política, entrega ao Governo Federal um trunfo importante, a capilaridade, algo ainda restrito nas universidades públicas.

horizontais

Mais Ceará no MEC - Antonio Gomes de Souza Filho é o novo diretor de Avaliação da Capes. Ele é professor titular do Departamento de Física da UFC. Desde fevereiro de 2023, coordenava a área de Astronomia/Física da Capes e integrava o Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES), o qual passa a presidir.

Wee...- Pelo 4º ano consecutivo, a Wee Travel encabeça a lista das melhores agências de viagens de lazer do Brasil, na categoria regional do Prêmio Panrotas. Foi a única cearense. Os vencedores do prêmio serão revelados durante o WTM Latin America, de amanhã a quarta-feira, em São Paulo.

Tem água - O boletim do Programa Mensal de Operação (PMO), da semana operativa que vai de 13 a 19, traz estimativas de estabilidade nas projeções de Energia Armazenada (EAR), ante a revisão anterior. Três subsistemas devem encerrar o mês com níveis de reservatórios acima de 70%. Apenas o Sul é exceção, com 56,8%. O Norte com 96,5%; o Nordeste com 77,5%; e o Sudeste/Centro-Oeste com 74,4%.

Custo saúde - Dados do Ministério da Saúde mostram que, em 2023, o SUS contabilizou 39.110 internações por atropelamento, média de 107 registros por dia. Comparado a 2022, aumento de 7%. Atropelamentos, geralmente, resultam em politraumatismo. No Ceará, a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, confirma que o atropelamento é o tipo de acidente com a maior incidência de mortes registrado. Somente nos primeiros meses de 2024, já houve 18 atropelamentos nas rodovias federais cearenses. Em 2023, foram 29 mortes registradas em 99 atropelamentos.

Quem quer dinheiro - Como efeito da queda na taxa de juros e na inflação, fevereiro, de acordo com o Indicador de Demanda do Consumidor por Crédito da Serasa Experian, sete estados do Nordeste tiveram alta na busca por dinheiro na praça. O destaque ficou com Alagoas. Atingiu crescimento de 11,7%, logo à frente de Sergipe (8,0%). O Ceará teve queda de 0,7%. No País, fevereiro marcou queda de 0,2% na busca dos brasileiros por recursos financeiros. Esta foi a menor redução do índice no período de 12 meses, aproximando-se da estabilidade. No Ceará, queda de 0,7%.





Leia mais Enel: Nunes vai precisar de autonomia

Operação em Mossoró foi um fracasso

Banco Mundial empresta R$ 2,7 bilhões ao Ceará para melhorar gestão e fazer transição energética Sobre o assunto Enel: Nunes vai precisar de autonomia

Operação em Mossoró foi um fracasso

Banco Mundial empresta R$ 2,7 bilhões ao Ceará para melhorar gestão e fazer transição energética