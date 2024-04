Marquise conversa com a chinesa CCCC

Foto: DIVULGAÇÃO O diretor de Infraestrutura do Grupo Marquise, Renan Carvalho (ao centro). Com ele, o superintendente de Obras, Edinei Mendes. Pela CCCC, o CEO para América Latina, Lin Li, a diretora comercial para América Latina, Liqiao Wang, o diretor Comercial para o Brasil, Gustavo Dantas, e o diretor de EPC ("Engineering, Procurement and Construction") ou Engenharia, Gestão de Compras e Construção) para o Brasil Zhu, Felipe Fernandes

O Grupo Marquise está avançando em entendimentos com a China Communications Construction Company (CCCC), uma das maiores empresas de engenharia do mundo, com mais de 100 anos de experiência e atuação em cerca de 150 países. Ontem, executivos de ambas as empresas se reuniram em Fortaleza.

Na mira de ambas, projetos de infraestrutura e serviços públicos - incluindo portos, sistemas metroferroviários e de água e esgoto, tanto em obras públicas quanto em projetos de concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs).

Em 13 de abril do ano passado, o presidente Lula (PT) se reuniu, em Xangai, na China, com o presidente do Conselho da CCCC, Wang Tongzhou. Wang chegou a propor a criação de mecanismos de troca direta entre o Yuan (moeda chinesa) e o Real para facilitar transações financeiras entre os dois países.

O diretor de Infraestrutura do Grupo Marquise, Renan Carvalho, não revela o teor dos entendimentos. Obedece às cláusulas de confidencialidade. Ele destaca a sinergia entre os grupos. "A CCCC está há mais de um século atuando. O Grupo Marquise, há quase 50 anos. Espero que este encontro possa prosperar e render bons projetos em um futuro bem próximo", despista Renan.

Pela Marquise, além de Renan, se encontraram o superintendente de Obras, Edinei Mendes. Pela CCCC, o CEO para América Latina, Lin Li, a diretora comercial para América Latina, Liqiao Wang, o diretor Comercial para o Brasil, Gustavo Dantas, e o diretor de EPC ("Engineering, Procurement and Construction") ou Engenharia, Gestão de Compras e Construção) para o Brasil Zhu, Felipe Fernandes.

A companhia tem contrato assinado desde 2020 para fazer a ponte Salvador-Itaparica, de 12,4 km. A expectativa é que as obras comecem no início de 2025. O consórcio da ponte é formado pela CCCC e por duas outras empresas chinesas: China Railway 20 Bureau Group Corporation - CR20; CCCC South America Regional Company S.Á.R.L - CCCC SOUTH AMERICA e China Communications Construction Company Limited - CCCCLTD. A obra tem custao estimado em R$ 13 bilhões.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Uma reforma nada simples

O advogado tributarista Schubert Machado não bate palmas para o projeto de lei complementar que inicia a segunda parte da reforma tributária relativa ao consumo. Pelo contrário, ele franze o cenho. Como lembra Schubert, vendida desde seu nascedouro como simplificadora e isonômica, diante do texto do projeto de lei com 499 artigos e 24 anexos, na verdade, adverte, "escancara a complexidade e os tratamentos desiguais". Ele não tem dúvidas de que fica muito clara a maior preocupação do fisco: maximizar a arrecadação. "Inclusive com expedientes escamoteados, como é o caso das graves restrições ao aproveitamento dos créditos, fazendo com que o IBS perca boa parte da sua condição de imposto sobre o valor agregado".

REFORMA TRIBUTÁRIA II

"A coisa complicou", diz Schubert

Ele observa também que a lei prevê o princípio da neutralidade, mas, no mesmo artigo, faz a ressalva de determinadas exceções. "Trata da incidência do imposto em operações gratuitas. Delega para o regulamento o poder de tratar de matéria reservada à lei. Tudo no sentido de mais arrecadar". Em tempo, para aqueles que diziam que os advogados eram contra a reforma tributária porque a simplificação por ela prometida reduziria o mercado de trabalho, Schubert faz um alerta: "Agora trazem uma imensidão de afazeres aos tributaristas. A coisa complicou!"

MAIS 60 LOJAS

Roma Joias faz evento para 1 mil revendedoras



Com 5 mil revendedoras no Ceará, Grupo Roma pretende chegar a 100 mil representantes em todo o País e desenhou plano de negócios com a abertura de 60 novas lojas no Brasil no prazo de cinco anos. Amanhã, o presidente do Grupo, Henrique Lima, lança em Fortaleza uma linha de joias em prata. A coleção será apresentada durante o Roma Day, evento com cerca de 1 mil revendedoras da marca. Hoje, são 40 lojas no Ceará, Goiás, Pernambuco e São Paulo, mas fala em abrir mais 60 no País. Com 30 anos no mercado de semijoias e acessórios multimarcas, o Grupo Roma investiu declarados R$ 15 milhões em uma fábrica em Limeira (SP) para lançar sua marca própria de joias.

Horizontais

Curto no trio - Há algo de muito estranho no descompasso entre o Fortal, Secretaria da Segurança e Secretaria do Turismo do Estado. O estranhamento do secretário da Segurança Pública, Samuel Elânio, ante a localização, no entorno do Aeroporto Pinto Martins, não orna com o entusiasmo da secretária do Turismo, presente ao lançamento.

Caatinga - Em 28 de abril é comemorado o Dia Nacional da Caatinga. Para marcar a data, neste domingo (28), a Associação Caatinga (AC) promoverá uma ação gratuita no Parque do Cocó. Haverá exposição itinerante sobre o bioma, réplicas de animais da região e diversas atividades lúdicas. De 8h30min ao meio-dia.