Ceará entre os maiores déficits, diz Firjan

Foto: Fernanda Barros Centro de Memória da Fazenda, na sede principal da Secretaria da Fazenda do Ceará. Na memória da Sefaz, um ajuste fiscal a partir de 1987/ FORTALEZA, CE, BRASIL, 27-09-2021: (Foto: Fernanda Barros/ Especial Para O Povo)

O Ceará compõe a lista dos estados com maior déficit estimado para este ano, R$ 3,9 bilhões. No topo, está o Rio de Janeiro, com previsão de déficit de R$ 10,4 bilhões. Em segundo, vem Minas Gerais, com rombo de R$ 4,2 bilhões. O Paraná está colado no Ceará, com furo nas finanças de R$ 3,5 bilhões. Já o Rio Grande do Sul tem pela frente déficit de R$ 3,1 bilhões. Dos 27 estados e mais o Distrito Federal, apenas quatro projetam receitas capazes de cobrir as despesas.

O cenário tenebroso é traçado por um estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Para chegar ao horizonte insone, utilizou dados publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). A soma dos buracos forma uma cratera de R$ 29,3 bilhões.

"Esse é um quadro preocupante, pois afeta o crescimento sustentável do País e consequentemente o bem-estar da população e o ambiente de negócios. O Brasil precisa de estadistas que encarem o desafio de explicar para a população que é preciso cortar gastos, mas não em Saúde e Educação", alerta o presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira.

Eduardo faz uma ponderação. "A solução não pode ser um atalho, como aumento de impostos. Precisamos que o problema das contas públicas seja resolvido de forma estrutural, com medidas que possibilitem um planejamento eficaz. Dessa forma, os investimentos públicos não ficam penalizados (sic)".

No estudo a Firjan aponta a alta rigidez orçamentária como um dos principais fatores a afetar a sustentabilidade das contas. No ano passado, revela a análise, cerca de metade do orçamento das unidades da Federação foi destinado ao pagamento de despesas com pessoal. E tais despesas não podem ser ajustadas em períodos de menor previsão de receitas, ou juros e amortizações da dívida, também de caráter obrigatório.

Reforma não bastou

O gerente de Estudos Econômicos da Firjan, Jonathas Goulart, afirma que a reforma previdenciária não foi o bastante para garantir o equilíbrio orçamentário. Em 2022, o déficit previdenciário dos estados alcançou R$ 86,1 bilhões. Ademais, o potencial da reforma tributária não é de efeito imediato. Vêm no médio prazo. Nesse sentido, a Firjan adverte para a importância de regras para os regimes próprios de previdência, de acordo com a realidade de cada unidade da Federação.

De volta para o futuro

Isto passa por reforma administrativa. Tomando por base o caso cearense, algo assim que já dizemos um dia. Lá nos idos de 1987: a adaptação dos custos com pessoal à realidade econômica e social. Para estados como Rio de Janeiro e Minas, por exemplo, a discussão de uma solução eficiente para o alto endividamento. Isto implica seguir um manual de bom comportamento, tal qual o FMI aplica aos países socorridos - de regras de responsabilidade fiscal.

"Não podemos aceitar que o desequilíbrio orçamentário seja resolvido com aumento de impostos e pedido de socorro à União, como tem acontecido nos últimos anos", avisa o presidente da Firjan. A fala deve refletir o pensamento de todo o setor empresarial, embora silencioso.

MICARETA

Fraport quer Fortal lá mesmo e depois pensa em shopping

Foi a Fraport quem procurou os organizadores do Fortal, a micareta de Fortaleza, para a realiação do evento no entorno do Pinto Martins. A alemã tem todo o interesse em receber porque tem planos futuros de explorar comercialmente a área. O terreno paralelo à pista é de mato fechado. Ou seja, haverá a chamada supressão vegetal, nome bonito para derrubada de árvores. Com o Fortal, o desbravar fica indolor para ela. No futuro, já com terreno limpo, pensa em erguer um shopping. Até já encomendou estudos. O que nem Fraport e nem o Fortal esperavam era a reação do secretário da Segurança Pública, Samuel Elânio, ao afirmar ao Jornal Jangadeiro ser inadequada a escolha. Ele revelou que a SSPDS nem sequer foi consultada. Tirou o pé da Fraport e dos organizadores do chão.

PASSAGEIROS

Rede ferroviária cresceu 4,1km em 2023

Em 2023, a rede de atendimento de transporte de passageiros sobre trilhos cresceu infinitesimais, ínfimos, diminutos, ridículos 4,1 km. E concentrados na expansão do metrô de Salvador e do trem de Natal. A malha operacional do Brasil soma 1.133,4 km. Os dados estão no Balanço do Setor Metroferroviário de Passageiros 2023 da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos). Na agenda nacional entra o Ceará. O setor conta com o avançar das obras da Linha Leste do Metrofor e com a implantação do ramal aeroporto do VLT Parangaba-Mucuripe (Linha Nordeste), prevista para ficar pronta ainda em 2024.

PATRÕES E EMPREGADOS

Fim da desoneração preocupa

Há uma unanimidade no chamado setor produtivo - embora trabalhadores sejam bastante produtivos. Existe a preocupação quanto ao breque na prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2027, cuja lei foi aprovada pelo Congresso Nacional. O jogo já estava jogado. O tema já foi discutido ad nauseum e aprovado pelo Legislativo. Agora, ao cascavilhar novamente o assunto, o STF gera insegurança jurídica e insegurança laboral. Sim, a prevalecer a suprema virada de mesa, demissões haverá.

MENOR PREÇO

Novo Dia D do Anel Viário é 9 de maio

E o Edital para o Anel Viário? A disputa com base no menor preço será dia 9 de maio, com R$ 114 milhões orçados. De todo modo, por este valor, não está prevista iluminação. As alças estão. No rol de intervenções e a CE-060 (por concluir, ainda com a interferência da tubulação de gás), CE-065 (por concluir e sem interferências). Foi acrescentada uma alça antes da BR-116. A razão de ser é desafogar a interseção com a BR-116 e livrar um posto de combustível. Na lista de tarefas entram ainda os serviços de recuperação de segmentos, hoje danificados. Para pagar pelo serviço, usam a Tabela Dnit com data base de outubro de 2023. O viaduto da BR-116, segue sem duplicação prevista. Até houve um esforço coletivo das empresas (Durametal e Fiec também) pela duplicação sobre a BR-116, mas a Superintendência de Obras Públicas do Estado (SOP) deu de ombros.

BRASIL DEMOROU

Selo em alimentos reduz consumo de nocivos

Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Uruguai contam com a chamada Lei de Rotulagem para alimentos e bebidas há mais tempo do que o Brasil, ainda novato. A medida mira na balança. A América Latina tem uma taxa de obesidade 11% acima da média global - 24% contra 13%, segundo a FAO. Os selos surpreendem ao avisar sobre o que parece saudável, mas não é. E os efeitos há. A Kantar mediu. O chá pronto para beber, por exemplo, sofreu queda no consumo após a rotulagem: -16% em volume no Equador (segundo trimestre de 2014 vs. 2013) e -5% em penetração no México. No Equador, 69% dos consumidores prestam atenção aos rótulos de advertência. No Chile, 74%. No Brasil, vender sem selo acabou em outubro de 2023.

horizontais

Quadrinho federal - Na Polícia Federal um cartunista anônimo - o traço pode ser feito por IA, não se sabe e não se apurou - faz sucesso Brasil afora nas unidades da corporação. Ele ironiza em forma de cartum os privilégios e desvios de funções. Em um dos quadrinhos, uma policial se nega a sair em diligência por quem te cuidar das redes sociais da PF. Genial. Não, até agora não houve nada sobre o imaginário Departamento de Criação de Nomes de Operações (DCNO).

Premium médio padrão - O lançamento oficial da marca Sensia em Fortaleza será em evento na terça-feira, 30, às 18h30min, na nova loja, na Avenida Washington Soares, 4352. A Sensia é a incorporadora premium do Grupo MRV&CO, e atua no segmento de médio padrão em todo o Brasil.

XP faz evento - A XP Investimentos, a Câmara de Comércio Brasil-Portugal e o Martorelli Advogados realizam a primeira edição do XP Conexões de Mercado, um encontro de networking e negócios sobre o Cenário Econômico e os Impactos da Reforma Tributária. Dia 9 de maio, a partir das 18h30min, no Espaço XP, no Jardins Open Mall. Para convidados. A economista Rachel Borges de Sá vai conduzir um bate papo. Também haverá degustação de vinhos portugueses.

Intercâmbio - O STB, consultoria especializada em educação internacional, promove no dia 7 de maio, no Seara Praia Hotel, a nova edição da Feira do Intercâmbio. O evento, gratuito, acontece das 15h às 20h, no Seara Praia Hotel. Mira adolescentes, profissionais interessados por cursos de qualificação e pessoas com mais de 50 anos interessadas em intercâmbio para fazer relacionamento profissional estrangeiro e aproveitar o tempo livre .

Antes do voo - O grupo Heineken confirma a estratégia de presença aeroportuária com a abertura de cinco novos bares-conceito este ano, os chamados Living Heineken. Fará em Fortaleza, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Goiânia e Recife. Hoje, o grupo holandês tem 19 unidades, em Curitiba, Florianópolis e São Paulo.

Stellantis traz R$ 13 bi - O presidente da Stellantis para América do Sul, Emanuele Cappellano, recebeu a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e anunciou um aporte de R$ 13 bilhões em investimentos de 2025 a 2030, no polo de Goiana, onde fabrica carros da Fiat e Jeep.

R$ 30 bi até 2030 - A planta fez nove anos. No total, a Stellantis investirá declarados R$ 30 bilhões no Brasil de 2025 a 2030. Seria o maior ciclo de investimentos da história da indústria automotiva do Brasil e América do Sul.

Radioterapia - A Varian, empresa da Siemens Healthineers, participou do 33º Congresso FEHOSP 2024 (da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes de São Paulo) e o diretor administrativo do Hospital Haroldo Juaçaba, Alberto Fiuza, palestrante do Fórum de Oncologia, falou da experiência com a empresa. A parceria gerou um novo parque de radioterapia, atualização de softwares e troca de equipamentos para os de alta tecnologia para pacientes atendidos pelo SUS.

Ocyan busca startups - A Ocyan, do setor de óleo e gás, a antiga Odebrecht Óleo e Gás, está com inscrições abertas para a quarta edição do Ocyan Waves Challenge, programa de matchmaking com startups para a resolução de desafios internos da companhia. Para esta edição, foram escolhidos dez desafios. As startups interessadas têm até o dia 17 de maio para cadastrar suas propostas pelo site www.ocyanwaves.com.