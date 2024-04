Birman participa de lançamento de nova coleção da Arezzo em Fortaleza

Foto: DIVULGAÇÃO - AREZZO Birman assinou o maior acordo já fechado no mercado de moda brasileiro, a fusão entre Arezzo&Co e Soma, em fevereiro. Na apresentação, foi anunciada a intenção de trazer novas marcas de fora para o País e fazer novas aquisições

O fundador da Arezzo, Alexandre Birman, participa nesta segunda-feira, 29, em Fortaleza, do lançamento de coleção para o Dia das Mães da marca, na loja da avenida Dom Luís, 16 horas. Silvia Braz assina, pela primeira vez, sua coleção em colaboração com a Arezzo. Há três variações de bolsas e 10 modelos de calçados, já lançadas no País no último dia 17.

Birman assinou o maior acordo já fechado no mercado de moda brasileiro, a fusão entre Arezzo&Co e Soma, em fevereiro. Na apresentação, foi anunciada a intenção de trazer novas marcas de fora para o País e fazer novas aquisições. No Conselho de Administração, haverá três membros para cada lado, e um conselheiro independente, vaga a ser ocupada por Guilherme Benchimol, fundador da XP. Benchimol participou do evento de apresentação.

Sobre a coleção ser apresentada em Fortaleza, Sílvia disse que houve o entendimento de que era o momento para co-criar uma coleção.

“A coleção foi inspirada nos sapatos favoritos de Silvia, os clássicos que são perfeitos para qualquer ocasião, com a bossa da moda, e do tempo que vivemos, em uma cartela de tons terrosos, trend da estação, destacando-se como uma coleção de grande potencial, para o inverno da marca. Estará nas 460 lojas da marca e online, a partir de 17 de abril”, declarou em nota Dany Bilieiro, diretora da marca Arezzo.