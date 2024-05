Reforma tributária sob pressão

Foto: DIVULGAÇÃO CBIC Uma delegação de entidades dos diversos segmentos do setor da construção, liderada pela CBIC, foi ao Governo

O setor da construção civil chama de abertura de diálogo, mas o nome em Português é pressão mesmo. Faz sobre o Governo Federal. Fala por ele e por muitos, de outros setores também preocupados com a regulamentação da reforma tributária. O primeiro encontro aconteceu ontem de manhã, na sede da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, no Ministério da Fazenda, em Brasília. O secretário extraordinário, Bernard Appy, recebeu e ouviu.

Além de ouvir, pediu a formalização das demandas em documento técnico e deixou no ar uma nova rodada de discussão para avaliar eventuais ajustes na proposta da regulamentação. As entidades terão duas semanas para apresentar os temas.

As entidades do setor reconheceram a importância da reforma tributária e a qualidade técnica do projeto de regulamentação preparado pelo Governo, leia-se Appy, mas pediram atenção para as peculiaridades da construção, setor cujos ciclos são longos, na execução e entrega de projetos, produtos e serviços. "Tragam as sugestões e vamos avaliar", disse Appy.

BELEZA,TURISMO E SERVIÇO

Siderúrgica cuida do entorno

Seguem até o dia 6 (segunda-feira) as inscrições para as novas turmas do Programa Território Empreendedor no seu 4º ciclo, realizado pela ArcelorMittal Pecém. A multinacional assinou um convênio com Sebrae-CE para ofertar 120 vagas para empreendedores e potenciais empreendedores com idade a partir de 16 anos. Mira os moradores dos municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia. No cardápio, três opções de capacitações: Trilha da beleza, Trilha da Gastronomia e a Trilha de serviços em atendimento e técnicas para garçom. A gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da unidade Pecém da ArcelorMittal, Patrícia Colaferro, afirma que a intenção da companhia é gerar oportunidades de trabalho e renda, especialmente para mulheres e jovens.

ESTÁGIOS

Administração e Contábeis pagam melhor

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) diz que as áreas de Administração e Ciências Contábeis lideram o ranking das maiores bolsas-auxílio do Brasil. A remuneração média é de respectivos R$ 1.413,33 e R$ 1.372,60. Os cursos são seguidos por Direito, Psicologia e Pedagogia. Hoje, o CIEE tem mais de 2,9 mil vagas abertas em órgãos públicos e empresas privadas de todo o País para os estudantes da graduação de Administração e mais de 380 oportunidades para Ciências Contábeis. Direito é o curso com mais vagas para estagiários no Brasil. Em seguida, Pedagogia, Administração, Psicologia e Ciências Contábeis.

PESQUISA

O coração do varejo no Dia das Mães

A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), com a Offerwise Pesquisas, aposta que 78% dos consumidores devem comprar pelo menos um presente em função do Dia das Mães, a segunda data mais importante do varejo brasileiro. As principais presenteadas serão as mães (75%), a esposa (18%), a sogra (16%) e a avó (12%). Conforme a pesquisa, 18% dos consumidores devem gastar até R$ 100, enquanto 23% compraram presentes entre R$ 101 a R$ 200. O presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, diz já sentir a maior movimentação no comércio. Roupas, calçados ou acessórios lideram na pauta de intenções, com 42%.

SOLUÇÃO

Mais precisão para seguro de autos

A Serasa Experian lançou uma solução de Probabilidade de Sinistro de Roubo e Furto, específica para o segmento de automóveis. A ferramenta, desenvolvida pelo DataLab - laboratório de dados da companhia - entrega uma pontuação que estima o nível de risco que cada pessoa tem de ter seu carro roubado ou furtado. Baseia-se em uma série de fontes de dados para analisar os perfis. Promete taxa de performance de 72%, o que seria um ganho de 5 pontos percentuais ante a ferramentas que há no mercado. Em suma, ao refinar a predição, ganha mais precisão nos perfis de risco. Menos risco, seguro mais barato. Seguro mais barato, mais vendas.

MATERIAL GIRL

Azul lotada de fãs de Madonna

A Azul declara ocupação de 89% nos seus voos extras com destino ao aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. A data de maior demanda na ida é hoje, véspera do show de Madonna no Rio. Já no retorno a ocupação chega a 97% dos assentos dos voos extras, no domingo. Entre os dias 1º e 7 de maio, o Galeão vai receber 436 voos da Azul (sendo mais de 170 extras). Dentre as origens, Fortaleza.

Horizontais

Onda - O Beach Park está com 300 vagas abertas para trabalho temporário. Apenas para a alta temporada, este mês até o fim de agosto.

Cadeiras - A Tecer Terminais, braço operacional do Porto do Pecém, está com novos diretores. Carlos Alberto Nunes, antes gerente comercial da Tecer, agora é o novo diretor comercial. Roberto Cruz, antes superintendente, agora é o mais novo diretor-superintendente da Tecer.

Primeiro lucro - O C6 Bank registrou, nos três primeiros meses de 2024, seu primeiro lucro trimestral. O resultado foi de R$ 461 milhões.

Casquinha - A Sorvetes Frosty abriu a primeira loja em Fortim.

Duas cabeças - A Hyundai anunciou a chegada dos modelos 2024-2025 das linhas HB20 e do Creta em toda sua rede de concessionários no Brasil. Para o hatch, os preços agora partem de R$ 86.090. No sedã HB20S começa em R$ 95.590 e no SUV parte de R$ 140.090 e vai até 184,690.

Fino - A Couro Fino aposta no Dia das Mães com 33% de meta de crescimento nas vendas. Tem nove lojas em Fortaleza e no Eusébio, além de uma filial em Belém.