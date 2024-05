EY Brasil atenta à economia verde no Ceará e no mundo

Foto: GLADSTONE CAMPOS / RealPhotos/ DIVULGAÇÃO O cearense Luiz Sergio Vieira é o CEO da EY Brasil desde 2016

O CEO da EY Brasil, Luiz Sergio Vieira, tem relação afetiva com o Ceará. Ele é cearense. Mas a despeito disso, o mercado local é estratégico hoje como nenhum outro na região. Cerca de 70% do peso da companhia no Nordeste sai do Ceará.

A operação no Estado possui um time de 200 profissionais. Na pré-pandemia eram menos de 90. A equipe não atende apenas a carteira de cerca de 50 clientes locais. O modelo de trabalho da EY, diz Luiz Sérgio, otimiza o atendimento conforme as demandas. Além de Fortaleza, a antiga Ernst & Young tem base em Recife e Salvador.

Luiz Sérgio alerta para a necessidade de o País se posicionar no mercado internacional de energia limpa, ao tempo em que o mundo se move na busca por indicadores positivos. "Temos a matriz energética mais verde do mundo e as empresas precisam honrar seus compromissos de sustentabilidade", alerta, ante o potencial do Ceará, vide a agenda de protocolos de intenção para investimentos em Hidrogênio Verde.

Bioeconomia e Inteligência Artificial (IA) são dois pontos de atenção da EY Brasil. Na COP 28, lançou o EY Nature Hub, um centro de soluções de negócios destinado a vender soluções para empresas e governos.Mira em quem depende do uso intensivo de recursos naturais. Tem gestão em São Paulo, espaço físico em Belém e um escritório de captação nos EUA.

