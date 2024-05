A conta dos acidentes de moto

Foto: AURÉLIO ALVES A quantidade de motocicletas nas vias brasileiras passou de 18 milhões, em 2013, para 32 milhões em 2023 - um salto de 78% em dez anos

O Ceará foi o quarto estado com mais internações por acidentes de motociclistas em 2023. É muito. Houve 8.298 casos. Ficou na garupa de São Paulo, com 31.273 ocorrências; Minas Gerais na segunda posição, com 12.725 internações de motociclistas; e Bahia, com 10.626 casos. O Ceará superou o Rio de Janeiro, com 7.829 hospitalizações. Em todo o ano passado, o Brasil foram 141.792 hospitalizações, alta de 9,3% na comparação com 2022 (129.699 mil casos). Deste ano, a Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico (SBTO) coletou dados de janeiro e fevereiro no Sistema Único de Saúde (SUS). Já houve 24 mil internações de motociclistas vítimas de acidente de trânsito.

Mais motos e mais acidentes. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a quantidade de motocicletas nas vias brasileiras passou de 18 milhões, em 2013, para 32 milhões em 2023 - um salto de 78% em dez anos. O custo é imediato e futuro. Há um impacto atuarial.

O presidente da SBTO, Marcelo Tadeu Caiero, descreve. "Uma lesão, trauma ou amputação traz graves consequências para a vida das pessoas, como o afastamento do trabalho, muitas vezes por longo período ou por toda a vida, causando um grande impacto econômico, hospitalar, no mercado de trabalho e para a família da vítima".

Em abril, O POVO ouviu o superintendente do Instituto José Frota (IJF), José Maria Sampaio. Ele confirmou que 70% das ocorrências de trânsito atendidas no hospital envolvem motociclistas. "Esse é, infelizmente, o padrão do IJF: adulto jovem, do sexo masculino e que estava conduzindo uma moto após ingerir bebida alcoólica".

Uma agenda positiva da Enel

A Enel Distribuição Ceará ampliou o número de beneficiados pela Tarifa Social de Energia Elétrica em 2023, chegando a crescimento de cerca de 35% na sua base cadastrada em comparação a 2022. De acordo com o fechamento do ano, 1.4 milhão de clientes estão cadastrados no programa e recebem o desconto progressivo nas contas de energia. Com isso, a Enel Ceará encerrou 2023 como primeiro lugar no ranking de maior percentual de clientes beneficiados pelo programa - considerando as distribuidoras de energia que atendem mais de 500 mil clientes residenciais.

Quem procura elétrico procura dinheiro

A frota de carros elétricos aumentou quase três vezes no Ceará entre março de 2022 a março deste ano, segundo os dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Assim, o Ceará passa a ter a terceira maior frota de veículos elétricos no Nordeste. De acordo com o levantamento, são mais de 5.200 veículos eletrificados rodando no estado. De cada 10, sete em Fortaleza. Os números incluem os híbridos. De todo modo, ainda são ínfimos 0,14% da frota total do Ceará. O mercado financeiro mira nessa tendência elétrica e abre o cardápio. É o caso da Sicredi, com linhas de crédito exclusivas para veículos híbridos e elétricos.

Foto: ALEX GOMES Fernando Amorim, diretor regional da Moura Dubeaux

Cidadão cearense para pernambucano

O diretor regional da Moura Dubeux, Fernando Amorim, receberá o título de Cidadão de Fortaleza, no próximo dia 16 (quinta), às 19h, na Câmara Municipal. A solenidade atende a projeto de autoria do vereador Márcio Martins (União). Fernando é o pernambucano mais cearense do mercado imobiliário do Ceará. Ele começou a relação em junho de 2007, quando a convite dos fundadores da Moura Dubeux implantou a filial da companhia. Hoje, o Ceará é o principal mercado da incorporadora. Já fez 35 lançamentos imobiliários, com 78 torres entre residenciais e comerciais. Hoje tem 10 empreendimentos em andamento.

Mercado interno puxa a Grendene

Entre janeiro e março de 2024, a receita líquida da Grendene cresceu declarados de 3,7% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, totalizando R$ 539,4 milhões. O EBIT recorrente, indicador que representa o resultado operacional da companhia, somou R$ 98,4 milhões, um aumento de 32% se comparado ao mesmo período de 2023. O resultado líquido foi de R$ 139,7 milhões, 13,5% maior do que no 1T23. E foi o mercado interno quem puxou. Teve aumento de 6,7% na receita bruta, totalizando R$ 528,3 milhões. A receita bruta por par no mercado doméstico expandiu 1,9% para R$ 24,05, devido ao reajuste de preços concedido em fevereiro de 2024 e ao mix de produtos com maior valor agregado.

Lucro de R$ 240 mi; para o CE, chão de fábrica

De janeiro a março de 2024, foram embarcados 6,3 milhões de pares para o mercado internacional, gerando R$ 134,1 milhões em receita bruta, valor 17,5% menor do que o do mesmo período do ano passado e o volume também recuou em 23,2%. O início do ano foi marcado por uma diminuição nas exportações da Companhia. O lucro bruto da Grendene teve um acréscimo de R$ 22,3 milhões e totalizou R$ 240,4 milhões, aumento de 10,2%, ante o mesmo período de 2023. Disto tudo, para o Ceará fica, sobretudo o chão de fábrica em Sobral.

BS ajuda - O BS Design passou a ser ponto de coleta de doações para as famílias vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As doações podem ser entregues nas recepções das Torres Norte (Rua Desembargador Leite Albuquerque) ou Sul (Rua Torres Câmara). Com exceção de dinheiro e alimento perecível, recebem qualquer outra doação.

Farmácia - Mexida no time da Pague Menos e Extrafarma. Nomeado o executivo Carlos Fernandes para vice-presidente de Operações. Ele cuida agora de uma rede com 1.600 lojas por todo o País. Fernandes já passou do brinquedo ao supermercado. Foi executivo da Ri Happy, onde ficou por quase 10 anos, e WalMart, ao longo de quase cinco anos. Também navegou por startups.

Lucro estatal - O lucro líquido recorrente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) cresceu 59% no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023 (R$ 1,7 bilhão). Nos três primeiros meses deste ano, o valor chegou a R$ 2,7 bilhões.