Plano de saúde:mercado aposta em 7%

Foto: © Arquivo/Andre Borges/Agência Brasília Operadoras de planos de saúde têm lucro de R$ 3 bilhões em 2023

Oficialmente nada há, mas o mercado trabalha com a informação de que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) deverá aplicar cerca de 7% como índice de reajuste dos planos individuais deste ano. Doloroso para quem paga, mas um percentual pequeno versus a média do que foi concedido nos últimos 10 anos. Naturalmente, não como o índice negativo de 2021. Naquele ano de pandemia, -8,19%.

Em verdade, os planos individuais são minoria. Os contratos não passam de 18% do total de pouco 50,9 milhões de vidas na saúde suplementar. De todo modo, as planilhas do individual entram nas contas para o reajuste dos planos coletivos, estes livres da regulação pela ANS. A XP já havia estudado o mercado e antecipado que os planos de saúde coletivos terão reajuste de dois dígitos pelo terceiro ano seguido. Entre dezembro de 2023 e fevereiro passado, houve aumento médio de 15%.

No Ceará, O POVO já trouxera no dia 6 passado o anúncio de 15,12% pela Unimed Fortaleza para os contratos com menos de 30 vidas. A subida de preço das despesas assistenciais passou a pesar mais na receita de seguradoras, operadoras e cooperativas. É a chamada taxa de sinistralidade. Chegou a 87% no ano passado. Fora de 89,2% em 2022. Sinistralidade alta e margens comprometidas são a receita para percentuais mais ácidos das mensalidades.

A ANS calculou que o número de usuários de planos de saúde apresentou aumento de 1,9% no comparativo de fevereiro de 2023 com fevereiro passado. Os 50,9 milhões de usuários de assistência médica e 32,2 milhões de clientes de planos exclusivamente odontológicos. A quarta edição do Boletim Panorama - Saúde Suplementar reúne dados sobre o comportamento do setor de planos de saúde atualizados até o 4º trimestre de 2023 e atualiza alguns dados até março de 2024.

Houve crescimento de 1,5% nos planos de assistência médica entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Para a ANS, se deve aos planos coletivos empresariais. Cresceram 2,7%. Ao contrário, os planos individuais e os coletivos por adesão tiveram redução de 1,4% e 1,0%, de modo respectivo. O crescimento dos planos coletivos empresariais tem relação direta com a geração de empregos. Neste sentido, vale observar que o número de empregados no mercado formal de trabalho cresceu 3,5% no ano passado, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.



Uso da rede SUS por clientes

Nos últimos cinco anos, das cerca de 11,8 milhões de internações anuais no SUS, registradas em Autorizações de Internação Hospitalar (AIH), cerca de 1,6% ocorreram em pacientes cobertos por planos privados de saúde com assistência médica. Já os atendimentos ambulatoriais, somaram em média 26,2 milhões de procedimentos anuais no SUS, dos quais 4,3% identificados como prestados a beneficiários de planos de saúde.



No cenário econômico-financeiro, o setor vem apresentando resultados operacionais negativos desde o quarto trimestre de 2021, fechando 2023 com saldo negativo de R$ 5,9 bilhões. Entretanto, os resultados financeiros influenciaram os números, permitindo um resultado líquido positivo de R$ 1,9 bilhão.



Assistência é principal queixa

Desde 2021, observa-se um aumento constante das reclamações. As queixas de natureza assistencial são oito em cada dez: 82,1% do total de demandas registradas pelos canais da Agência em 2023 e 82% nos três primeiros meses de 2024. CEARENSE É 84º NA ATP



Thiago Monteiro renova com patrocinador

O tenista cearense Thiago Monteiro, 29, renovou o patrocínio com a Timbro, plataforma de negócios e comércio internacional. O contrato prevê a exposição da marca da empresa durante jogos, treinos e entrevistas, além de ativações comerciais presenciais e online. "Estar ao lado do Thiago Monteiro, um atleta de nível mundial, complementa a nossa estratégia. Estamos muito felizes com a nova parceria e ver além com o esporte é realizar mais como sociedade", diz Bruno Russo, sócio-fundador da Timbro. Thiago disputa a fase preliminar do torneio de Roland Garros, a começar amanhã. Este mês, chegou até às oitavas de final em Roma. Apesar da eliminação, retornou ao top 100 com o 84º posto e mais 88.440 euros (brutos). Na temporada, segundo o site Tênis News, US$ 228,5 mil. Na carreira, US$ 3,5 milhões em premiação total - mais de R$ 18 milhões. Ele somará 88 vitórias contra 120 derrotas em torneios nível ATP.

VEÍCULOS

Idroove é primeira loja Effa no Nordeste

A Idroove Car abriu a primeira loja no Nordeste da Effa Motors em Fortaleza. A empresa está em Manaus desde 2007. Na gama, veículos comerciais - picapes e furgões. Todos são movidos a gasolina. O sócio diretor Rafael Romero diz que a marca mira o Nordeste, em especial a Bahia.

FUTEBOL

Copa põe uma Fortaleza diferente na agenda

O anúncio do Brasil pela Fifa como país-sede da Copa do Mundo feminina de 2027 põe novamente Fortaleza na agenda internacional do esporte, mas com uma diferença versus 2014. Sim, faz 10 anos. Menos despesas e menos ilusões com o retorno dos investimentos. As árvores da Alberto Craveiro, por exemplo, nem cresceram tanto.

R$ 20,1 MILHÕES

Brisanet lucra menos por investir em rede

A Brisanet obteve lucro de R$ 20,1 milhões no primeiro trimestre, uma queda de 20,5% ante o apresentado há um ano. A empresa fundada por José Roberto Nogueira, com sede em Pereiro, pôs na conta dos custos do começo da operação móvel (4G e 5G). O retorno esperado é futuro, com crescimento sustentável a longo prazo, à medida que a base de clientes continua a expandir. A operadora cearense, com ações na B3, registrou adição líquida de 9,1 mil clientes. Tem hoje 1,3 milhão de clientes com banda larga fixa. No segmento móvel, agregou 23 mil clientes, alcançando 78,1 mil ao final de abril passado.

R$ 97 MILHÕES

Paraense lidera consórcio vencedor pelo Anel Viário

Na concorrência pelas obras do Anel Viário de Fortaleza, a empresa que ofertou o menor lance é do Pará. A Laca Engenharia lidera consórcio com Coesa/Saied/DACT. Topou fazer por R$ 97 milhões - ante R$ 114 milhões orçados. Por este valor, não está prevista iluminação. A sessão está suspensa por enquanto, até que seja analisada a proposta e documentação do Consórcio. Na concorrência, a Superintendência de Obras Públicas (SOP) usa a tabela do Dnit (data base outubro 2023). Após muita queixa, a tabela foi aceita como razoável. A obra é um tanto complexa e a SOP não tem sido britânica nos desembolsos, afora não ter pagamento anual de reajuste. Mas, para esse contrato específico, o dinheiro é da União.

horizontais

Daruma da Toyota - A Toyota do Brasil já pode pintar o segundo olho do Daruma. Atingiu um marco nas exportações. Desde o início das operações para outros países em 1999, fechou o primeiro quadrimestre de 2024 somando mais de 700 mil veículos exportados.

Final feminina- A terceira edição do Prêmio Mulher ArcelorMittal terá as vencedoras anunciadas em cada uma das categorias - academia, imprensa, empresa privada (dividida em duas subcategorias), poder público, terceiro setor e empregada ArcelorMittal - na terça-feira, 22. A premiação será realizada, ao mesmo tempo, nos estados do Espírito Santo, Ceará e Santa Catarina. São 77 finalistas (autora e coautora) nos três estados, 24 das quais no Ceará.

Crescimento Dourado - Com crescimento financeiro declarado de 30% entre o primeiro trimestre de 2023 e o mesmo período de 2024, a Golden Cloud Technology diz estar feliz com o mercado de soluções em cibersegurança, principal negócio dela. A empresa cearense mira a Europa, com a recente abertura de escritório em Lisboa. No Nordeste está no Ceará, Bahia, Pernambuco, São Paulo e Sergipe. Lista os novos clientes 704 Apps, Aço Cearense, Cerbras, Colégio Ari de Sá, Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte e Normatel. O outro braço é computação em nuvem.

RJ - O Indicador de Falências e Recuperação Judicial da Serasa Experian revelou que abril de 2024 registrou 184 requisições. Isto significa crescimento de 0,5% nos pedidos de recuperações judiciais (RJ) em comparação com o mês anterior. O número de recuperações judiciais reflete o ambiente de dificuldade financeira que as empresas estão vivendo. Ademais, os juros caíram, mas ainda estão altos. Pela ordem, Serviços, comércio, indústria e primário.

5 anos e além - A Kia Brasil anunciou que a garantia para a linha de veículos de passeio passa de 5 anos/100 mil km para 5 anos/sem limite de quilometragem, estendendo o benefício aos clientes que adquiriram os veículos de passeio da marca desde 1º de janeiro último. Vale para todos os modelos híbridos (Stonic, Sportage e Niro) vendidos hoje no País e veículos 100% elétricos (EV) a serem lançados, em breve, no mercado brasileiro. A garantia da bateria de alta voltagem do Kia Niro e dos futuros veículos elétricos continua de 8 anos/160 mil km.

Direito Adquirido - O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) defende que as regras da reforma trabalhista não devem ser aplicadas a contratos de trabalho que já estavam em vigor antes da aprovação da norma, em 2017. O posicionamento foi definido pela entidade em parecer aprovado sobre o tema. Está em análise no Tribunal Superior do Trabalho (TST).