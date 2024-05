O que a Fraport quer ao lado do Aeroporto de Fortaleza

Foto: REPRODUÇÃO Área ao lado do terminal de passageitos é destinada a negócios do varejo, de saúde e educação

A Fraport, a concessionária do Aeroporto Pinto Martins, tem passado um tanto incólume diante da polêmica acerca da ida da micareta para a área ao lado do terminal - agora já cancelada - mas a protagonista do caso é a empresa. A ideia principal dela é investir em um conjunto hoteleiro e comercial. O nome do projeto é Aeroporto Cidade. Ao atrair o Fortal para seu terreno, a Fraport nada mais fez do que procurar deixar a área limpa para investimentos imobiliários.

O entorno do Pinto Martins é vendido como espaço adequado para investidores em centros logísticos, hotéis, hipermercados e shoppings, entre outros negócios. "Trata-se de uma extensão da cidade dentro do sítio aeroportuário, que congrega vantagens que outros locais não oferecem", diz o material de divulgação. O Aeroporto Cidade do Fortaleza Airport, descreve a Fraport, é setorizado por tipos de negócios a serem desenvolvidos. A empresa afirma ao mercado contar com estudos exclusivos de demanda mercadológica e a vocação de cada área.

No material de divulgação, a Fraport fala ser possível integrar demandas locais e globais, "estabelecendo uma sinergia entre aeroportos nacionais e internacionais". Os projetos, segundo a empresa, colaboram para estabelecer a conectividade e a mobilidade das cidades com os aeroportos, que são vistos como uma extensão do município e oferecem infraestrutura, integração e fluidez dos transportes, além do fortalecimento das operações comerciais".

Os planos da empresa incluíam também Porto Alegre, onde opera o seu outro aeroporto no Brasil. No discurso de venda do chamado Real Estate da Fraport Brasil, Pinto Martins e Salgado Filho são apresentados como uma extensão da cidade, "a fim de despertar o interesse de investidores do mercado imobiliário e contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do país e regiões". Na Capital gaúcha, com a tragédia, o desafio agora é reconstruir terminal e pista.

Na lista de prioridades da Fraport para Fortaleza está um hotel. Há algum tempo a empresa fez um chamamento no mercado para receber propostas de um meio de hospedagem, ainda antes da pandemia. O chamado espaço do Hotel Aeroporto é apresentado como o atributo de acesso direto ao Terminal de Passageiros e toda conveniência para o passageiro, "sendo conceito de sucesso nos maiores e melhores aeroportos do mundo". O modelo é clássico no mundo, grandes redes hoteleiras operam conectadas a aeroportos, como em Frankfurt, um aeroporto controlado pela Fraport.

Na proposta comercial, o centro comercial e as áreas para varejo e atacado têm acesso independente do aeroporto, com grandes espaços para estacionamentos, facilitando para os usuários e operadores, além da conexão com a estação do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos).

Decerto, investimentos do gênero são bem-vindos para a Cidade. A questão a ser posta à mesa é como a empresa pretende tocar adiante os projetos respeitando a legislação ambiental.

SOFT POWER

Enel troca 50 geladeiras

no Ceará sem Fome

A Enel vai trocar 50 geladeiras novas para 50 mães voluntárias de cozinhas comunitárias vinculadas ao programa Ceará Sem Fome, em Fortaleza. Batizou de Energia que Alimenta, e mira na primeira fase cozinheiras dos bairros Álvaro Weyne, Barroso, Centro, Conjunto Esperança, Cristo Redentor, Floresta, Jangurussu, Jardim Iracema, Pirambu, Quintino Cunha, Santa Maria e São Cristóvão. A entrega simbólica dos refrigeradores será hoje, 24, na sede da Enel.

HABILITADO



Centec com especialização em energias renováveis

O Instituto Centec obteve a habilitação do MEC para o curso de Especialização em Energias Renováveis, agora incluído no Cadastro Nacional de Cursos de Especialização. O curso será oferecido pela Fatec Cariri em parceria com a Funcap e o IFCE. A Especialização faz parte do Projeto H-TEC, iniciativa do Governo do Estado para formar multiplicadores qualificados para atender às demandas do mercado de energias renováveis. O processo seletivo, teve 2.418 inscrições, com quase 30% de participação feminina.

horizontais

Ah se…- No setor de transporte rodoviário de passageiros, há muita insatisfação com a Agência reguladora do Ceará, a Arce. As críticas lotam o bagageiro. Sobretudo quanto a editais ruins e tarifas impraticáveis pelas empresas. Afora o descumprimento das datas de reajustes.

Agora vai - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) assinaram Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para fortalecer o desenvolvimento sustentável do Nordeste. Falam em ampliar os investimentos das empresas da região, com aumento da oferta de crédito para cooperativas e MPMEs.

Em Recife - A Fornecedora Máquinas Industriais (FMI), do Grupo Fornecedora, com atuação em sete estados do Nordeste,tem a primeira unidade na capital pernambucana, embora já atue no estado desde o ano passado. A empresa cearense abriu ontem oficialmente, com empilhadeiras e soluções em máquinas industriais.