Fogo amigo e cruzado nos campi

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 12-04-2024: Movimeto na UFC, greve dos professores. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)

Os professores e técnicos administrativos das universidades e institutos federais de ensino superior (Ifes) continuam em greve. Não, não encontraram um jeito de fazer a luta legítima sem comprometer o Governo que ajudaram a eleger. No dizer de um observador com anos de academia, a greve é a universidade de luto. São serviços de altíssima relevância social, e que repercutem agora e, principalmente, a médio e longo prazos.

As lideranças já avisaram da decisão de não assinar o acordo anunciado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos na segunda-feira, 20. Cobram a continuidade das negociações. Mas já na quarta-feira, 22, o Ministério disse às entidades que estavam encerradas as negociações com os professores das universidades e institutos federais. O encontro marcado para amanhã, 27, tem a intenção de selar um acordo. Ou seja, não existe campo para novas contrapropostas.

O presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), Gustavo Seferian, chegou a falar em intransigência do Governo Lula, ao decretar de forma unilateral o fim das negociações. Pois bem. A greve começou em 15 de abril. A Andes afirma haver greve em 59 universidades e mais de 560 colégios federais. Em verdade, a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico, o Proifes, até sinalizou que poderia chegar a um acordo com o governo, ao contrário da Andes.

A proposta reprovada

Pela proposta apresentada este mês, os professores de universidades e colégios federais teriam aumento de 13,3% a 31% até 2026. Os reajustes começariam a ser aplicados em 2025. Os índices de reajuste deixariam de ser unificados e variariam com base na categoria. Os que ganham mais teriam o aumento mínimo de 13,3%. Quem recebe menos ganharia o reajuste máximo de 31%. Com o reajuste linear de 9% concedido ao funcionalismo federal em 2023, o aumento total ficará entre 23% e 43% no acumulado de quatro anos, descreve o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Tiros no pé

Acuado pelo Congresso, acuado pela sua própria base. Assim caminha o Governo Lula. As categorias grevistas fazem o bolsonarismo rir. Ajudam a enfraquecer o Planalto e dão de ombros para o imenso contingente de estudantes sem aulas, para as atividades sem pesquisa e sem extensão Brasil afora. Um sábio já disse que greve de professor é uma forma de luta com vários tiros no pé.

É CANNES

O soft power brasileiro e cearense

O filme "Motel Destino", do diretor cearense Karim Aïnouz, não levou nenhum prêmio no Festival de Cannes. Mas a imagem de parte do elenco e do diretor a dançar sobre o tapete vermelho é o que de mais emblemático poderia acontecer para o Brasil no evento. A atriz Nataly Rocha usava um vestido criado pelo estilista paraense-cearense Lino Villaventura. E no elenco havia acessórios da marca cearense Catarina Mina. A turma dançou ao som da música "Coração", escrita pelo potiguar Dorgival Dantas e interpretada pela banda cearense Aviões do Forró. A pauta nunca é limitada à cultura. É política, economia e diplomacia juntas também. Puro soft power. O festival Sana, duas vezes por ano em Fortaleza, é uma propaganda japonesa da melhor qualidade. O fenômeno cultural K- Pop (Korean pop) é uma mega promoção da Coreia do Sul. A Fortune diz que apenas o BTS, o maior grupo do gênero, gerou cerca de US$ 30 bilhões para a economia sul-coreana entre 2014 e 2023. E nem se fale do cinema norte-americano desde sempre, sobretudo no pós-guerra. Para o Brasil, entrar no universo hard power é muito mais difícil. Exige investir na área militar e ter disposição para impor os interesses pela força. Em contrapartida, o soft power gera dividendos econômicos sem violência.

FNDE

Editores querem rasgar o verbo

Os editores de livros estão cogitando rasgar o verbo e fazer nota de repúdio pressionando o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Questionam prioridades a educação básica e o ensino em tempo integral, além do reajuste nos valores do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além da retomada de obras paradas. Os preços por exemplar estão equivalentes aos editais de 2018.

DESCARTÁVEIS

Quando os planos não querem

É dura a vida dos clientes de operadoras de planos de saúde que vêm tendo, nos últimos meses, o cancelamento unilateral de seus contratos. O argumento para dar fim à relação são as carteiras de clientes deficitárias. Noutros termos, não valem a pena, usam muito os serviços, aumentando a sinistralidade. O cancelamento deste formato de plano é legal. O ponto final por parte das empresas só é proibido para planos individuais ou familiares, uma modalidade cada vez menos vendida. Corresponde a 18% do mercado.

LANÇAMENTO

30 pensamentos sobre economia

O pensamento de 30 articulistas compõem "Reflexões de economistas cearenses", a ser lançado dia 7 de junho, às 15 horas, no auditório Carlos Alberto Studart, do BS Design. O livro reúne ideias sobre diversos aspectos da realidade econômica do estado. O livro é um lançamento do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE) e da Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB). "Trata-se de valiosa contribuição do Corecon ao estímulo da discussão de um amplo conjunto de temas de especial interesse para a economia cearense", diz o presidente e organizador da obra, Igor Lucena. Na plêiade de autores, estão economistas mas também não-economistas, porém, que trabalham com desenvolvimento econômico. Eis a lista de autores, além de Igor: Paulo Rogério Faustino Matos, Eldair Melo, Alfredo Pessoa, Laura Chaves Neto, Marcos Holanda, Desirée Mota, Flávia Teixeira, Albert Gradvohl, Marcos Matos Brito de Albuquerque Júnior, Ireleno Benevides, Ricardo Coimbra, Francisco Roberto Dias, Isadora Gonçalves Costa Osterno, Alci Porto, Deusimar Lira Cavalcante Filho, Anderson Passo Bezerra, Wescley de Freitas Barbosa, Franklin de Sousa Torres, Henrique Marinho, José Maria da Cunha Júnior, Álvaro Martins de Carvalho Filho, Thiago Costa Holanda, Eduardo Neves, Andrei Simonassi, Thiago Costa Honda, Jurandir Gurgel, Roberto José Almeida de Pontes, Mônica Clark, José Ítalo Bandeira Gomes, Roberto de Paula Aguiar, Daniel Sancho, Edmilson Filho, Sérgio Aguiar, Joel Rodrigues, Jonathan de Lima Soares, Nelson Bessa Maia, Renata Bezerra Melo, Lucélia Rodrigues Afonso, Raimundo Padilha, Rubens de Oliveira Couto, Maria do Socorro Litaiff, Almir Bittencourt, Marcelo Gurgel, Anderson Alcântara Medeiros, Airton Saboya Valente, Fabiano Pinto Gadelha, ngelo Máximo da Fonseca e Roberta Oliveira Nogueira.



SAÚDE



Um posto de saúde em shopping e no formato BTS

O secretário da Saúde de Fortaleza, Galeno Taumaturgo, conta os dias para inaugurar ao lado do prefeito José Sarto (PDT) o novo posto de saúde Carlos Ribeiro, na Jacarecanga. O que esse posto tem de diferente é estar situado em um shopping. O contrato de construção do equipamento foi assinado pela Prefeitura de Fortaleza no começo deste mês, dia 3, no formato BTS (Built to Suit), modelo pelo qual um imóvel é construído especificamente para atender ao que o locatário precisa, com um contrato de locação de longo prazo. "A princípio dez anos com provável renovação mais dez anos", disse Galeno à Coluna. No caso da Prefeitura, com os Ary, donos de centro comercial ao lado do antigo posto Carlos Ribeiro. A favor da Prefeitura, a rapidez na construção, pois o empreendedor quer logo começar a receber o aluguel, e o padrão. Terá área total de 1.023,60 m², 14 consultórios para atendimento médico e de enfermagem, além de consultório odontológico, dentre outros serviços. A meta é entregar até o fim do ano.

HORIZONTAIS



Argumento - Fortaleza classificada em segundo lugar mundial na categoria Meio Ambiente, no índice de melhores cidades do mundo da Oxford Economics, é um manjar para o prefeito pré-candidato José Sarto (PDT) neste ano eleitoral. Ganha um trunfo para cada cobrança acerca da sua política ambiental a ouvir nos debates que se aproximam. Também reforça a posição da secretária Luciana Lobo (Seuma), nesta reta final de mandato.

Papéis - A propósito, ainda que carregue o nome Meio Ambiente no nome, o papel de fiscalizar as dunas da Sabiaguaba, onde esposos e esposas se divertem com seus 4x4, não é da Seuma, mas da Agefis. Toda a fiscalização do Município é concentrada lá.

Os senadores - O senador e ex-vice-presidente da República Hamilton Mourão (Republicanos-RS) afirmou na sexta-feira à Rádio Gaúcha não ter ido ao Rio Grande do Sul, seu estado, por ter 70 anos e por considerar que seria um desvio de sua função fazer salvamentos. Não disse nada diferente do que seu conterrâneo Paulo Paim (PT). Sentem-se mais úteis em Brasília, buscando dinheiro. Um marqueteiro poderia orientar que fossem, pela força do gesto. O gesto. A posição de ambos é corajosa, ao tempo em que postar vídeo com trilha sonora heróica rende likes.

Casos isolados - Existe um certo grau de desânimo em quem atua no mercado do direito ante a falta de cerimônia nas relações familiares entre magistrados e escritórios de advocacia. São casos isolados, naturalmente.

Só 10 praias - Dos 33 trechos da orla de Fortaleza monitorados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), 23 não estão próprios para banho neste fim de semana. Entre os dez pontos da Praia do Futuro, apenas três estão ok. Um escândalo, no pior sentido da palavra.