Lubnor suspende fornecimento de asfalto por falta de energia

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 23.11.27 - Lubinor - Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste Lubnor (Fco Fontenele/OPOVO)

A Lubnor - a minirrefinaria da Petrobras em Fortaleza - cancelou o carregamento de asfalto neste domingo. Alegou ter havido durante a madrugada uma interrupção no fornecimento de energia elétrica pela Enel. Sem energia, parou as caldeiras responsáveis pelo aquecimento dos tanques. O tanque de entrega estava com previsão de atingir a temperatura mínima de 140 graus centígrados apenas no final da tarde. Por este motivo, decidiu cancelar a entrega.

O Blog apurou que haveria carga ontem, 25, e hoje, 26. As empreiteiras que compram asfalto têm esperança de tudo se ajeitar nesta segunda-feira. Um dia sem entrega do chamado Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) implica mais do que um dia de trabalho. Há um efeito cascata. Um dos efeitos pode ser o trabalho da chamada Operação Asfalto, ação da Prefeitura de Fortaleza de tapa-buracos.

A Lubnor tem capacidade de processamento autorizada de 8,2 mil barris por dia. É uma das líderes nacionais em produção de asfalto, e a única unidade de refino no Brasil a produzir lubrificantes naftênicos.

Em novembro de 2023, a Petrobras anunciou a rescisão do contrato para a venda da refinaria Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor) e de seus ativos logísticos associados. Alegou o descumprimento de condições precedentes estabelecidas no contrato com a Grepar até o prazo final de 25 de novembro de 2023.