BNB sobe 14 posições e assume posição 55 no em ranking das 100 marcas mais valiosas do Brasil

O Banco do Nordeste (BNB) subiu 14 posições em 2023 no ranking das 100 marcas mais valiosas do Brasil. A classificação é feita pela consultoria Brand Finance. O banco federal com sede em Fortaleza alcançou a posição de número 55.



O presidente Paulo Câmara se manifestou em nota. "Estamos bastante satisfeitos em ser reconhecidos como uma marca de valor crescente, o que fortalece nossa missão de impulsionar o desenvolvimento econômico e social em nossa região. O país segue firme em sua trajetória de reconstrução e retomada de crescimento, e o Banco do Nordeste, como braço importante do Governo Federal, tem colaborado com esse propósito”. Ex-governador de Pernambuco, ele assumiu a Presidência do BNB em março do ano passado.



A Brand Finance tem escritório em mais de 20 países. A consultoria internacional considera fatores como desempenho financeiro, influência de mercado, força da marca e potencial de crescimento para determinar a posição das empresas em seu ranking.