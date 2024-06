Banco Mundial libera US$ 1,5 bilhão para BNDES e BNB financiarem transição energética

Foto: Gladison Oliveira/ZPE do Ceará Área 2 da Zona de Processamento de Exportação do Ceará, na qual devem ser instaladas as indústrias de hidrogênio verde do hub do Pecém

O Banco Mundial (Bird) irá financiar US$ 1 bilhão para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e US$ 500 milhões para o Banco do Nordeste (BNB). Dinheiro para transição energética. Ao pé da letra, programas de descarbonização das indústrias. A Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, aprovou. E, como reconhecem em Brasília e no Bird, o Ceará foi inspiração.

Bird emprestou US$ 90 milhões ao CE

Em setembro do ano passado, a Cofiex aprovou financiamento também do Banco Mundial, no valor de US$ 90 milhões, para a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A). Recurso para as obras de infraestrutura para receber o Hub de Hidrogênio Verde. A CIPP entra com a contrapartida no valor de US$ 10 milhões.

O economista Célio Fernando Melo, hoje sócio na Astor BFA IB, e ex-secretário-executivo de Regionalização e Modernização da Casa Civil, participou em 2021 e 2022 do início do processo. Para ele, o projeto do Ceará apoiado pelo Banco Mundial é uma representação de que a boa estratégia nas finanças públicas e a responsabilidade ambiental podem andar de mãos dadas. "O Ceará fez essa aposta de protagonizar essa ambição e o Banco Mundial apoiou e agora o Governo Federal efetiva a sua ação na mesma direção", diz.

Na agenda do H2V

Os projetos da agenda da Cipp miram em reduzir possíveis riscos percebidos pelos desenvolvedores e financiadores privados. Desse modo, espera acelerar a transição de projetos-piloto para a escala industrial. As obras de infraestrutura para a cadeia produtiva da transição energética, com foco no H2V, incluem infraestrutura básica para corredores de utilidades, a expansão do Terminal de Múltiplas Utilidades (TMUT) do Porto do Pecém, com novo berço de atracação; e a expansão do Píer 2 do terminal portuário para H2V e seus derivados. Tudo em linha com o Ceará 2050.

GREVISTAS NOS JARDINS DA REITORIA no mês de abril, em uma das assembleias-gerais sobre greve docente na UFC, UFCA e Unilab Crédito: Samuel Setubal

FOGO AMIGO

Greves nas federais ignoram penúria fiscal

A insistente greve dos servidores e professores das instituições de ensino superior federais recebeu mais uma reprimenda do Governo - um governo petista no Palácio e no Ministério da Educação, a propósito. Depois de o presidente Lula se manifestar mais uma vez sobre o tema, exortando as lideranças a ter coragem de acabar com o movimento, Camilo Santana voltou à carga. E o fez no limite do respeito à legitimidade de um movimento grevista, mas chamando a atenção para o quão insustentável é a greve. Camilo usa argumentos contábeis. Explica com didatismo não ser possível ir além. Lembra que ano passado até houve aumento, depois de seis anos sem. Os grevistas relutam. Queixam-se. Lula abre uma agenda positiva de investimentos, mas nada os contém. Dão de ombros para o quadro de penúria fiscal.

CAF

Juazeiro do Norte obtém R$ 195 milhões para obras urbanas

Juazeiro do Norte conseguiu dinheiro no Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e abriu licitação para duas frentes importantes de obras públicas. Primeiro a contratação de macrodrenagem por R$ 195.905.912,61. Mira no fim dos alagamentos de alguns pontos críticos da cidade. Depois, licitação para mobilidade urbana, no valor de R$ 109.824.388,85. Ao todo, 122 ruas contempladas com asfalto e sinalização horizontal e vertical. O prefeito Gledson Beserra (Podemos) ganhou um canhão na mão. Ele destaca ter herdado mais de R$ 83 milhões de dívidas.

PETRÓLEO AMAZÔNICO

Marina em Fortaleza em meio a impasse com Petrobras

Nesta segunda-feira, 17, a partir das 8h30min, acontece a abertura do Seminário "Ceará pelo Clima: Desenvolvimento, Sustentabilidade e Justiça Social", no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, participa. Estará ao lado do governador Elmano de Freitas (PT) e da secretária do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema), Vilma Freire. Haverá palestra magna com o biólogo e cientista norte-americano Philip Martin Fearnside, um dos maiores especialistas em mudanças climáticas do mundo. Na saída, perguntas a Marina sobre a disposição da Petrobras de explorar petróleo na Amazônia. A nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, criticou na quarta-feira, 12, a demora em autorizar a exploração de petróleo na Amazônia. Ela sonha com produção na chamada Margem Equatorial. O Ibama barra.

LITERATURA

Para além das commodities com a China

A editora Aboio participa da 30ª edição da Feira Internacional do Livro de Pequim, de quarta a domingo. A editora vai receber uma passagem de ida e volta, hospedagem para seis dias de evento, introduções ao mercado literário chinês e um espaço para expor o catálogo. O cearense Leopoldo Cavalcante é o fundador da Aboio. Ele embarcou ontem. Ele enxerga as conexões Brasil-China para além das commodities, por assim dizer. Para Leopoldo, o Brasil pode ser um parceiro comercial importante também na literatura. No catálogo da Aboio, nomes como Lu Xun e Hanne Ørstavik e os brasileiros Andreas Chamorro, Cecília Garcia, Marcos Vinícius Almeida e Cíntia Brasileiro. Não é a primeira feira internacional da empresa. Ano passado esteve na Feira do Livro de Gotemburgo, a convite do Conselho de Artes Sueco.

PARACURU

Laguna amplia linha de laticínios de búfala

Nelson Bernardes Prado fundou a Fazenda Laguna, em 1980, um empreendimento familiar, em Paracuru. E em 1994 desenvolveu a queijaria, passando a fabricar queijos especiais de búfala. Agora chega aos 30 anos com 32 tipos de queijos e derivados, com cerca de 60 variações. Desde 2021, a marca decidiu ampliar o mercado de queijos especiais, hoje de 35% a 40% do mix. Os supermercados respondem por 75% das vendas da queijaria. A captação de leite da Laguna saltou de 3,5 milhões de litros/ano, em 2018, para 5,5 milhões de litros/ano e pretende fechar 2024 com 6,4 milhões. Ainda para 2024, se prepara para abrir mercado em outros estados do Nordeste e deverá lançar outros três novos produtos. Um deles é o queijo provolone.

horizontais

Loja nova - A Enel inaugurou nova loja de atendimento em Fortaleza, no bairro Conjunto Ceará. Era uma queixa recorrente o fechamento. Tem capacidade para atender cerca de 180 mil habitantes. Faz parte de um plano de melhoria do atendimento. Até o fim do ano, planeja 10 novas lojas e ampliação e reforma de outras 28 unidades em todo o Ceará.

Pousada - Na sexta-feira, Sergio Melo reabre a pousada Tropical Ilhas, a 300m do Beach Park.

Expoconstruir - A abertura da 6ª Expoconstruir Nordeste 2024 será na terça-feira, às 14 horas. Prossegue até a sexta, no Centro de Eventos, em Fortaleza. É posicionada como a maior feira regional do setor de materiais de construção do País. Ocupa área de 10 mil m2.

Audiência - O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, Fellipe Guerra, participa de Audiência pública na Câmara dos Deputados na terça-feira, às 9h. Discute reforma tributária.

Banca - O advogado Nelson Wilians, fundador e CEO do Nelson Wilians Advogados, uma das grandes bancas de advocacia empresarial do País, abre em Fortaleza congresso na área jurídica e inaugura nova sede do escritório dele no Ceará.

Energia - O Proenergia Summit 2024, nos dias 11 e 12 de setembro, no Centro de Eventos, em Fortaleza, confirmou as multinacionais BP e Elera Renováveis, além das brasileiras Ceneged, B&Q e Cosampa. Realizado pelo Sindienergia-CE, com o apoio da Fiec e do Sebrae, a sexta edição do Proenergia espera reunir 4 mil participantes.

Melhor projeto- A Lanlink foi reconhecida como melhor projeto de "Venda de Soluções", no Lenovo Channel Summit 2024. O projeto escolhido contempla o backup do ambiente open do Banco do Nordeste.

Adeptos - A Beneficiência Portuguesa vai abrir portas para sócios, convidados dos sócios e torcedores de Portugal em geral para assistirem aos jogos da seleção lusitana nos dias de partidas da Eurocopa.

Identidade - A Mob agora é Giga+ Fibra. A marca está com nova identidade.

Coragem - O Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian aponta: o Nordeste foi responsável por 52.632 novas empresas em fevereiro de 2024. O Ceará foi o terceiro da região e o décimo do Brasil, com 9.034 novos negócios. No Brasil, foram 357.718. Alta de 17,8% versus fevereiro do ano passado. Pela ordem, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Assinatura virtual - De acordo com o estudo "Tendências TIC 2024: rumo a uma estratégia de TI consolidada para resiliência”, da IDC, patrocinada pela Docusign, as ações de Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança) estão entre as macrotendências que moldarão as estratégias de negócios a partir de 2024 e nos próximos anos. A Docusign, pioneira na categoria de intelligent agreement management (IAM), trabalha, por exemplo, com assinatura digital. O negócio dela é digitalizar as empresas e dar adeus ao papel.