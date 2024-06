Ari Neto e Arco Educação: o legado da Nasdaq e uma franquia

Foto: arquivo pessoal Ari Neto no telão da Nasdaq em 26 de setembro de 2018, data do IPO da Arco

Ari de Sá Neto afirma que o período de capital aberto da Arco Educação, de 2018 a 2023, na Nasdaq, a bolsa de tecnologia de Nova York, fez muito bem para a empresa. Ele cita o tamanho da companhia, hoje multiplicada por sete. "Nos transformamos em líderes do setor, fizemos aquisição das principais marcas. Valeu muito a pena, a gente levantar o capital, listar a companhia lá fora e se tornar líder de mercado". Ele promoveu esta semana o Arcos Day, em São Paulo, e conversou com a repórter Sara Oliveira, do O POVO.

Hoje ele mira oportunidades e uma delas, diz, são as franquias. Não ao acaso ele anunciou o lançamento da franquia Ways Bilingual School. O lançamento oficial deverá ser feito somente em agosto. O foco da operação será oferecer formação integral e bilíngue nos primeiros anos de vida. Hoje, a Arco tem mais de 10 mil escolas e três milhões de alunos a utilizar o seu sistema de ensino.

Na bolsa, diz Ari, o investidor busca resultados de curto prazo. Enquanto que na visão dele a empresa tinha muitas oportunidades de longo prazo, que necessitam de investimento e tempo para maturação. "Nesse sentido, fizemos a recompra, junto com fundos que já eram nossos sócios, General Atlantic e Dragoneer. Naquele momento a companhia foi avaliada em R$ 7,5 bilhões, com o objetivo de olhar para o longo prazo. E focar mais dentro da empresa, concentrar energia e foco nessas oportunidades de crescimento e menos no relacionamento com o mercado", recapitulou.

Ari cita histórias de empresas que têm oportunidade de crescimento e fecham o capital. "Uma das mais famosas é a Dell, que há uns 10 anos fechou o capital para poder investir nessa área de servidores, de cloud (computação na nuvem). A rede de hotéis Hilton é a mesma coisa, o Twitter (o X) fez o mesmo agora. Geralmente, as empresas que têm muita oportunidade de investimento e crescimento e que precisam se concentrar no longo prazo, às vezes o melhor caminho é ter uma empresa de capital fechado, porque consegue se concentrar nessas oportunidades e não ter distrações com o mercado acionário".

Este ano, ele estima receita de R$ 2,71 bilhões, com Ebitda de R$ 890 milhões. O crescimento da Arco tem sido de 25% ao ano. "O crescimento vem muito de novas escolas que vêm para nossa plataforma e de escolas que são nossos clientes atuais e passam a adotar novas soluções porque confiam no nosso produto".

ABEAR

Judicialização como nuvem que afasta novas empresas aéreas

A presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Jurema Monteiro, disse ontem em Fortaleza que os impactos da judicialização excessiva no setor aéreo são muito ruins para o setor. Ela pôs na conta dessas nuvens judiciais a razão pelo desestímulo ao surgimento ou a chegada de novas companhias aéreas. Ela participou do painel "Reflexos da litigância predatória no setor de portos e aeroportos" no Nordeste Export, evento promovido pelo Fórum Nacional de Logística, Infraestrutura e Transportes (Brasil Export).

CONEXÕES

Espaço mira em formação e mentorias

O Espaço Conexões, é um novo empreendimento que será inaugurado dia 25, terça-feira, na Antônio Sales. Terá cursos livres, consultorias e mentorias. Vai se posicionar como centro de estudos e terá aluguel de salas para treinamentos. O prédio abriga também um polo da Universidade Metropolitana de Santos (Unimes), com mais de 50 cursos na modalidade de Ensino a Distância (EAD), com graduação, 2ª licenciatura e pós-graduação, além de cursos tecnológicos.

Foto: Julio Caesar Adão Linhares foi secretário adjunto de energia, mineração e telecomunicações do governo do Estado

ENERGIA

Adão Linhares deixa Governo e volta para setor privado

O Governo do Ceará perdeu um de seus mais qualificados quadros, depois de seis anos à frente da política energética, o engenheiro Adão Linhares. Ele tocava a agenda como secretário executivo de Energia e Telecomunicações. Pelo Linkedin, ele anunciou a saída. "Diversas rodadas de discussões para chegarmos hoje com quase tudo pronto para a base das políticas que sustentarão a transição energética do Brasil. Gás Natural, Biodiesel, Combustível do Futuro, Mercado de Carbono, Hidrogênio Verde, Eólica Offshore, entre outros assuntos", escreveu. Segundo ele, "os legados foram muitos, mas o aprendizado foi muito maior". Volta ao posto de presidente da Energo Engenharia e Consultoria. "Retomo em um mundo, já conhecido, de prazos, de cobranças, mas tranquilo e fácil nas entregas".

HÁ VAGA

TCE é lugar para técnicos, não para compensações

Esta semana emergiu o debate sobre quem vai ocupar a vaga deixada pelo conselheiro Alexandre Figueiredo, falecido no último domingo aos 66 anos. Ele era o decano do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Como ocorre historicamente, os nomes cotados são do campo da política. Os deputados estaduais Osmar Baquit (PDT) - possível postulante à Presidência da Assembleia -, e Julinho (PT) - excluído pelo partido na sucessão de Maracanaú -, além da deputada federal Luizianne Lins (PT) - preterida pelo PT na disputa em Fortaleza - foram apurados pelo colunista Carlos Mazza, da Coluna Vertical, do O POVO. Afora a pressa desrespeitosa, uma distorção do que se espera de uma corte de contas quanto ao perfil. A Constituição é clara. Pede notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública.

Horizontais

Motos - A Honda NossaMoto, do Grupo Carmais, inaugurou a terceira loja em Fortaleza, no Conjunto Ceará. O investimento declarado foi de R$ 6 milhões.

Desconto - A Prefeitura de Fortaleza anunciou um desconto de 75% no Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), tributo das transações de compra e venda de imóveis. Vai até o dia 15 de julho.