O Boticário está em 76% dos shoppings do Brasil

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 24-06-2024: Nova pesquisa Top Of Mind. Na foto, a loja O Boticário. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) realizou o estudo "Mix dos shoppings: impacto das franquias", com a AGP Pesquisas. Mapeou as marcas presentes nos shopping centers do Brasil. E revela: em termos de representação de franquias nos empreendimentos, O Boticário lidera. Está presente em 76% dos shoppings em operação no País. Em seguida, vêm Cacau Show (71%), Chilli Beans (62%), Burger King (61%), McDonald's (58%), Lupo (55%), Espaço Laser (54%), Havaianas (52%), Hering (50%) e CVC (48%). O levantamento abrangeu 98% dos 639 shoppings do Brasil entre 18 de fevereiro e 20 de abril.

O estudo destaca: das 13 marcas que estão presentes em mais de 50% dos shoppings, nove são franquias. Dentre as categorias, considerando o total de lojas em shoppings, o maior peso das franquias está em Calçados (55%), Alimentação (48%) e Perfumaria e Cosméticos (44%). Os dados estão sendo divulgados durante o 18° Congresso Abrasce, a ser encerrado hoje em São Paulo.

Dentre as 1.395 marcas filiadas à Associação Brasileira de Franchising (ABF), 530 têm presença em shoppings, correspondendo a 38% do total de marcas da entidade. Considerando uma marca por empreendimento, as franquias representam mais de 27% das lojas nos shopping centers em geral, distribuídas em 10 categorias principais.

A categoria Alimentação lidera com mais de 4,4 mil marcas distintas nos malls, o que representa aproximadamente 18% do total de marcas. Na sequência, aparecem Serviços e Conveniência com 3.825 mil marcas (15,4%) e Vestuário com 3.819 marcas (15,3%).

HOJE

Guimarães toma café com setor de resort e eventos

O Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat), a Associação Brasileira de Resorts (Resorts Brasil), a Associação Brasileira de Empresas de Eventos - Secção Ceará (Abeoc Ceará) e a Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc Brasil) tomam café hoje de manhã com o líder do Governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT). Guimarães é o parlamentar mais influente na bancada cearense, conforme pesquisa entre os colegas, publicada no Anuário do Ceará 2024-2025, a ser lançado na segunda-feira, 19h30min, em evento para convidados.

Foto: DIVULGAÇÃO João Halisson avança com o laboratório Vicente Lemos sem depender de operadoras de planos de saúde

LABORATÓRIO

Vicente Lemos cresce no Nordeste a partir do Cariri

O farmacêutico João Halisson avalia a expansão do Laboratório Vicente Lemos, com sede no Crato, para o Piauí. Ele já está em Pernambuco e possui ao todo 30 pontos de coleta nos dois estados, incluindo Fortaleza, onde não disputa, pelo menos ainda, o mercado pessoa física. Na capital, atua no B2B, ao dar suporte a laboratórios de menor porte. Afora os trunfos técnicos - possui certificações como a acreditação Palc - o Vicente Lemos é bastante agressivo no mercado e mitigou a dependência das operadoras (32% do faturamento, mas já foi 60%). Lançou um plano laboratorial. É possível pagar R$ 40 por mês para ter direito a até R$ 400 mensais em exames, com um titular e dois dependentes incluídos. Lançou também um plano para vacinas. Fecha planos para três beneficiários e cada um toma uma vacina contra Influenza. O modelo é livre de regulação pela ANS.

.

.

ÓLEO E GÁS

Ocyan tem vagas para startups até hoje

A Ocyan, empresa do setor de óleo e gás (antigo braço Odebrecht no setor), faz até hoje mais uma etapa da quarta edição do Ocyan Waves Challenge, programa de conexão entre a empresa e startups para a resolução de desafios internos da companhia. Pós inscrições e mapeamento de startups (scouting), fará a semana de apresentação das soluções, a pitch week. O sonho é a contratação como fornecedor ou co-desenvolver um produto com a Ocyan. Uma das startups é do Ceará, a I-Dun. Trabalha uma plataforma de gestão de dados de saúde.

Horizontais

Prêmio acadêmico - Após cinco anos, o Prêmio BNDES de Economia será retomado. Saiu ontem o edital da 39ª edição do Prêmio. Premia teses de doutorado e dissertações de mestrado inéditas na área de economia. O 1º colocado na categoria Doutorado receberá R$ 40 mil. Para mestres, R$ 25 mil.

Adibe - João Adibe, presidente da Cimed, a gigante farmacêutica brasileira, estará em Fortaleza na quarta-feira, dia 3 de julho. Em evento fechado no almoço e evento aberto no jantar.