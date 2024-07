Azul adia voos para Quixadá

Foto: Júlio Caesar A Pedra da Galinha Choca está localizado às margens do Açude do Cedro, a 5,5 km a oeste da cidade de Quixadá

A Azul adiou o início de suas operações em Quixadá. O primeiro voo estava previsto para ocorrer na próxima segunda-feira, 8. A companhia alegou falta de adequações necessárias na infraestrutura do aeroporto. A equipe técnica da Azul avaliou não existir condições técnicas para voos, com riscos de segurança.

A companhia diz ter interesse em voar para Quixadá, mas desde que haja adequações já apontadas sejam iniciadas e concluídas. "Importante destacar que os clientes afetados receberão toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)", disse em nota.

E conclui a nota afirmando: "A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos Clientes e reforça que a medida é necessária para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia".

As vendas começaram em abril passado. A rota seria feita duas vezes por semana em aeronaves da Azul Conecta, com o modelo Cessna Grand Caravan, com capacidade para nove clientes.

Os voos aconteceriam às segundas e quintas-feiras, saindo às 13h15min de Fortaleza e pousando em Quixadá às 14h5min. Já o retorno aconteceria às 14h30min, com chegada às 15h20min em Fortaleza.

VEÍCULOS

Os chineses mais procurados na OLX no Ceará

O Caoa Chery Tiggo 5X é o carro chinês mais comercializado por meio da OLX nos cinco primeiros meses deste ano no Ceará. O modelo representa 21% das vendas com valor, em média, de R$ 92.017 no período. O Chery QQ ocupa a segunda posição no ranking das vendas, com 20% de participação, por cerca de R$ 19.929. E em terceiro lugar, com 10%, está o Chery Tiggo 8, de R$ 150.657.

SEM INTERNET

Vivo mata de raiva no Cocó

Os moradores do Condomínio Metropolitan, no Cocó, todos clientes da Vivo, estão mortos de raiva. Apontam a queda no serviço de internet desde 28 de junho. Moradores dizem que a companhia tem atribuído repetidamente a interrupção a "problemas externos". Falam em mais de 10 prazos prometidos e descumpridos.

Foto: FCO FONTENELE Antônio Scala, presidente da Enel no Brasil

ENEL CEARÁ

Scala e Nunes anunciam investimentos dia 11

O diretor-presidente da Enel no Brasil, o italiano Antonio Scala, estará em Fortaleza na quinta-feira, 11, para um evento de lançamento do plano de contratações e investimentos operacionais da Enel Ceará. A empresa vai apresentar a primeira turma de novos eletricistas que reforçarão as equipes de campo até 2026. Scala e o presidente da empresa no Ceará, José Nunes, farão outros anúncios de investimentos e também mudanças na logística. O evento será em uma das bases novas, no Jacarecanga. Hoje há três bases operacionais para atender Fortaleza. A companhia criou as bases para diminuir o tempo de deslocamento das equipes.

PLACAS DE AÇO

ArcelorMittal Pecém amplia exportações

A ArcelorMittal Pecém declara ter aumentado o volume de exportações de janeiro a maio. Fala em mais de 880 mil toneladas de placas de aço exportadas pelo porto do Pecém. Para se ter ideia da dimensão, equivale a aumento de 34% versus o mesmo período em 2023 (658 mil t).

CERUS

Banco para condomínios amplia mapa

O Cerus Bank, instituição financeira especializada em serviços para condomínios, anunciou a expansão de suas operações para Manaus e Curitiba. Hoje o Cerus Bank tem clientes em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Paraná, Brasília, Goiás, Amazonas e Ceará. Diz ter como respaldo um fundo de investimento com R$40 milhões.

Horizontais

Obras - A Prefeitura entrega hoje, às 17 horas, a primeira etapa da requalificação da Nova Praia de Iracema. Nesta fase, as intervenções entre a Avenida Rui Barbosa e o Largo do Mincharia. Da lavra da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). O investimento foi de R$ 26 milhões. A segunda etapa, em andamento na região, até dezembro.

Entrevista - O lider do Governo na Câmara, José Guimarães (PT), participa do programa O POVO no Rádio, hoje, a partir das 9, na rádio O POVO CBN.