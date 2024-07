Transição energética tem seu preço

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CE, BRASIL,03.05.2023: Pátio de pás eólicas. Porto do Pecém.

O mundo está mais aberto à transição energética, os indicadores de ESG estão a medir o comportamento das empresas e as novas gerações estão cada vez mais atentas. Mas há uma conta a ser fechada. A correta preocupação com o meio-ambiente e as mudanças climáticas implica um custo elevado.

Nesse sentido, a Petrobras, por exemplo, sempre reitera ser prioridade viabilizar soluções em novas energias e descarbonização em busca de uma transição energética justa. Fala em redução de emissões e promoção da inclusão e do desenvolvimento social. Garante acompanhar as emissões absolutas de gases do efeito estufa (GEE) e a intensidade de emissões e da cadeia de valor dos produtos.

Na lista de boas ações, aponta manter equipes dedicadas aos temas de emissões, meio ambiente e mudanças climáticas há mais de 20 anos e ter o inventário completo de todos os ativos sob controle operacional. Aponta um sistema de gestão de emissões e lembra ser um dos membros-fundadores do Programa Brasileiro GHG Protocol, dentre outros. Tudo isso para deixar claro que explora petróleo, mas assim que der vai parar com isso.

Custo invisível

E na energia elétrica. O que se há de fazer? O Brasil já é um País de baixa emissão, por ter uma base importante de hidroeletricidade. O que não elimina os pecados quando da construção de usinas hidrelétricas. Mas trazendo para a conta das pessoas, é importante atentar para o que diz o professor Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE). Ele apertou o botão do alerta quanto advertiu em artigo no Estadão sobre o verdadeiro custo das renováveis para o sistema. "É forte a presença de isenções fiscais e benefícios no segmento. O uso indiscriminado de mecanismos de incentivo ao investimento em renováveis acaba por criar uma percepção equivocada de que estas fontes representam uma alternativa mais barata do que realmente são".

Seria algo como um custo invisível. Os custos indiretos, associados à sua integração no Setor Elétrico Brasileiro (SEB), ficam cobertos por capacetes como a redução da taxa de uso do sistema ou da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), a dedução do Imposto de Renda (IR) e outras.

Citando dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), ele faísca: enquanto em 2018 os subsídios no setor somavam R$ 18,9 bilhões e representaram, em média, 5,5% da tarifa de consumidores residenciais, em 2023 este volume saltou para R$ 37,4 bilhões, representando em média 13,2% da tarifa residencial. Do total de 2023, R$ 17,2 bilhões foram referentes a subsídios a fontes renováveis.

Offshore e microgeração distribuída

Ademais, dois projetos de lei (PLs) em tramitação no Congresso, caso sejam acesos, têm energia para onerar ainda mais a conta de luz. Dizem respeito ao apoio às eólicas offshore e microgeração distribuída para a população de baixa renda.O custo extra seria da ordem de R$ 28,9 bilhões por ano nas tarifas. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), da qual faz parte, por exemplo, a Enel, calcula impacto do PL das eólicas offshore de 11% nas tarifas.

AZUL ARREMETE

Governo diz tentar dinheiro para reformar aeroporto de Quixadá

A Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) disse em nota que está negociando a captação de recursos do Governo Federal para melhorar o Aeroporto Regional de Quixadá (SNQX). A informação foi divulgada após a Azul anunciar o adiamento do início de suas operações em Quixadá por falta de condições mínimas de segurança no local. O primeiro voo estava previsto para ocorrer amanhã. A SOP diz estar buscando dinheiro na Secretaria Nacional da Aviação Civil (SAC), ligada ao Ministério de Portos e Aeroportos. Conforme a nota, o projeto prevê a ampliação da Pista de Pouso e Decolagem (PPD), restauração da Taxiway (TWY), do Pátio de Aeronaves, do Terminal de Passageiros e Serviços (TPS), cerca operacional, sistema de drenagem, balizamento noturno e acionamento de balizamento noturno. Os investimentos são estimados em R$ 18 milhões.

VILA OPEN MALL

Shopping de Quixadá terá 15 mil m² de ABL

Quixadá terá um shopping de 15mil m² de Área Brutal Locável (ABL). O Vila Open Mall mira todo o Sertão Central. O projeto contou com assessoria do corretor de imóveis Osvaldo Olímpio e será instalado na Avenida Jesus, Maria e José, nas proximidades do prédio da antiga Faculdade Cisne e atualmente Complexo Educacional de Quixadá. O novo empreendimento foi oficialmente apresentado na manhã de sexta-feira pelo empresário Dario Frota. Ao todo, 110 lojas, 12 megalojas, três lojas âncoras, cinco restaurantes, 18 fast food, sala de cinema e centro de saúde. Terá coworking e 60 salas comerciais, além de estacionamento para 190 carros e 120 motos.

ALTA E BAIXA TENSÕES

Mercado livre de energia é saída

A transição para práticas mais sustentáveis pode ser um impeditivo para muitos negócios. O Mercado Livre de Energia ganha espaço na medida em que empresas podem usar energia limpa sem ter de realizar investimentos para fazer a transição. A modalidade existe para clientes da Alta Tensão e clientes de Baixa Tensão que possuem um transformador próprio. Um caso cearense é a Kroma. Na empresa, no ano passado, clientes evitaram a emissão de 9.569,43 toneladas de CO2. Nas contas da empresa, algo como o plantio de 66 mil árvores.

CASE FORTALEZA

Paz faz palestra sobre gestão com meio de campo na política

O CEO da SAF Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz, fará a palestra "Os 11 Titulares da Boa Gestão", em evento promovido pelo Sistema Fecomércio Ceará, por meio do Sesc e do Senac. Será amanhã, às 19 horas, no auditório do Senac Aldeota. A entrada é gratuita e os interessados em participar devem fazer inscrição para o evento, tendo o espaço sujeito à lotação. Em seguida, ele fará o lançamento do livro "Da C à Libertadores". Marcelo se tornou um case de gestão no futebol e não nega a possibilidade de um dia vir a adentrar na carreira política. Faria trajetória afim de Evandro Leitão, presidente da Assembleia e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Esposo da vice-governadora Jade Romero (MDB), ele já tem a política em casa.

RANCHO DA GOIABADA

Lula e Bolsonaro se igualam no papo de botequim

Ao cumprir agenda na sexta-feira em Osasco (SP), o presidente Lula (PT) disse ter um "tesão de 20 anos", mencionando a primeira dama Janja, para afastar o cálice da comparação com outro presidente idoso, Joe Biden. O petista tem 78 anos e o democrata 81. Biden dá sinais de problemas de cognição. Sim, foi a versão lulista para o imbrochável bolsonarista. Mas não haverá nenhuma reprimenda da militância do PT. Não em público. Assim como não houve nenhuma linha ou palavra quando da acusação de violência doméstica, com direito a medida protetiva concedida pela Justiça, contra um dos filhos de Lula.

horizontais

Expormaket - A quarta edição da Expomarket Condomínios, feira de negócios voltada para o segmento condominial, será em agosto no RioMar Fortaleza, no terceiro piso, ao lado da praça de alimentação. Além de feira de negócios, com espaço para até 60 fornecedores de serviços e produtos do segmento, serão realizadas palestras e rodada de negócios durante os dois dias de evento.

Beira do cais - O Grupo FTRADE, representado pelo diretor de operações (COO) da holding e sócio-fundador, Zakaria Benzaama, e pela diretora comercial, Erika Campelo, foram ter na semana passada com o diretor-presidente da Companhia Docas do Ceará, Lucio Gomes e diretores da estatal.

Streaming - Numa base composta por 186,4 milhões de CPFs, 12,8% foram identificados como consumidores de conteúdos de streaming. Isso dá cerca de 23,8 milhões de brasileiros. Os dados são da pesquisa inédita realizada pela Serasa Experian. A maioria tem entre 34 e 43 anos (28,4%), 50,4% são do gênero masculino e a concentração maior está nas regiões Sudeste e Sul.

Brisa - No dia 26, acontece o Brisatech, congresso sobre negócios, tecnologia e inovação. O evento, totalmente gratuito, acontecerá no Centro de Eventos, reunindo palestrantes do Google, Huawei, Magazine Luiza e Qualcomm. Na pauta, desafios e oportunidades do setor, inteligência artificial, negócios no ambiente digital e economia criativa. O evento compõe o lançamento do 5G da Brisanet na Grande Fortaleza.

Extratos com novo padrão - A partir de amanhã os extratos passarão a ter as nomenclaturas padronizadas, com o objetivo de facilitar a compreensão pelos clientes. A princípio, a mudança atinge as várias denominações existentes para as operações de saque e depósito. Depois, outras operações financeiras serão incluídas. A intenção é tornar a compreensão das informações mais acessível, principalmente para aqueles que possuem ou precisam acessar contas bancárias de mais de uma instituição financeira.

Extrato II - Vejamos dois exemplos: 1) 'Pela nova nomenclatura, operações como "depósito de cheque no ATM", que engloba situações em que o cliente deposita cheque nos caixas eletrônicos (ATM) da agência da conta creditada, passam a ser descritas no extrato sob a sigla "DEP CHEQUE ATM". 2) Nas operações de saque, como "saque de dinheiro em espécie no caixa convencional dentro da agência com cartão da conta", que engloba situações em que o cliente saca dinheiro em espécie no caixa convencional da agência com o cartão da conta, serão impressas nos extratos como "SAQUE DIN CARTAO AG" Hoje, os os bancos usam mais de 4 mil tipos de nomenclaturas diferentes em suas operações, o que gera diferenças importantes entre os bancos para um mesmo tipo de operação.