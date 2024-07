Ceará é destaque em frango e suínos no primeiro trimestre

Foto: EdiCase Frango assado com batata-doce laranja (Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock)

O Ceará foi destaque na produção de frango e suíno no 1º trimestre de 2024. Assim, deu asas para o crescimento do Nordeste, acima da média nacional. Os dados são do Informe Macroeconômico produzido pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), baseado na Pesquisa Mensal de Serviços conduzida pelo IBGE.

A produção cearense de frango alcançou 16,4 mil toneladas no período, representando um aumento de 5,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. No Nordeste, a produção totalizou 130,2 mil toneladas de carcaças abatidas, um crescimento de 3,2%.

Já no segmento de suínos, o Ceará teve alta de 18,2% no rebanho, reforçando o segundo lugar em rebanho na região, com 27,7%. Fica atrás aoenas da Bahia, com 46,9%. O Nordeste também registrou crescimento frente à média nacional, com um aumento de 2,9% no númCeará é ero de cabeças abatidas, totalizando 4,4 milhões de animais no período.

O desempenho do Ceará e da região contrastam com o cenário nacional de produção de frango. A reduçãofoi de 2,6% no número de frangos abatidos, e no de suínos, 1,6%.