UFC terá concurso com 122 vagas até o fim do ano

Foto: Samuel Setubal Reitor da UFC, Custódio Almeida

A Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC) será a banca organizadora do novo concurso público para servidor técnico-administrativo em educação (TAE) da Universidade federal do Ceará (UFC). A princípio, haverá 122 vagas de nível médio e superior, mas outras podem surgir até a publicação dos editais. O reitor da UFC, Custódio Almeida, esteve reunido na tarde desta segunda-feira, 8, com a Presidência da FCPC.

As vagas serão distribuídas nos campi de Fortaleza e do interior do Ceará da seguinte forma: 64 para assistente em administração; 32 para técnico de tecnologia da informação; 22 para analista de tecnologia da informação; uma para engenheiro civil; duas para engenheiro mecânico, e uma para engenheiro eletricista.

A previsão é de que a seleção aconteça até o fim deste ano, e os editais serão publicados em breve.

Na reunião, o reitor também confirmou que, ainda neste ano, a UFC pretende assinar contrato para a realização de um segundo concurso, voltado ao provimento de outros cargos, com banca organizadora ainda a ser definida.