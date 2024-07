Anvisa aprova bula virtual

Foto: © Marcello Casal jr/Agência Brasil Medicamentos com bula virtual

A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o projeto-piloto para a bula digital de medicamentos. A proposta é que seja incluído nas embalagens de medicamentos específicos um código de barras bidimensional (QR Code). Sim, sem celular, nenhum acesso ao conteúdo. O projeto irá viger até 31 de dezembro de 2026.

A Anvisa diz que as informações coletadas e monitoradas durante o período irão servir como subsídio para futura regulamentação definitiva da bula digital. O relator diretor Daniel Pereira argumentou que a bula digital no Brasil moderniza e se alinha à transformação digital no setor da saúde.

O QR Code nas embalagens dos medicamentos também vai permitir o acesso a informações adicionais, como vídeos e outras instruções que ajudem no uso adequado do remédio.

De todo modo, a bula digital começa por alguns medicamentos. Dentre as quais, embalagens de amostras grátis (com a entrega restrita aos profissional de saúde ao paciente durante consulta, com a devida prescrição de uso e orientações pertinentes a cada tratamento, além de Medicamento Isento de Prescrição (MIP).

UBER

Cobranças abusivas no Cariri

Motoristas da empresa Uber estão cobrando taxas extras para fazer corridas na região do Cariri. A prática é ilegal e pode configurar estelionato, mas tem se tornado cada vez mais recorrente, especialmente à noite e no trajeto para o Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes e para a rodoviária de Juazeiro do Norte. A rádio O POVO CBN Cariri teve acesso a prints que mostram os motoristas da Uber cobrando valores adicionais aos clientes, após aceitarem as corridas. "Você poderia me dar R$ 10 a mais no final dessa corrida?", pergunta o motorista em um dos diálogos. Uma outra motorista pediu R$ 20. Alegou que o valor da corrida ofertado pela plataforma não compensa. O cliente tinha solicitado corrida para o Aeroporto. "Você pode perder o voo", pressionou a ubeira para convencer o passageiro a ceder.

UBER II

Expocrato deve aumentar abusos

As cobranças tendem a aumentar durante o período da Expocrato, entre os próximos dias 13 e 21. Procurada, a Uber afirmou que cobranças por fora do valor calculado pelo aplicativo configura violação aos Termos e Condições da plataforma. Sugere denunciar o motorista parceiro. " Temos equipes e tecnologias próprias que analisam viagens suspeitas para identificar tais violações e, caso comprovadas, tomar as medidas cabíveis", disse a empresa em nota.

Foto: Samuel Setubal Deputado federal Mauro Benevides Filho

DISCURSO

Mauro Filho diz que empréstimos são boa ideia

Ex-secretário da Fazenda do Ceará, o deputado federal Mauro Filho (PDT), diz que os empréstimos do Ceará são apenas uma estratégia de mudança do perfil de endividamento do Estado. Exemplo: uma dívida de R$ 1 milhão, sem carência, a pagar todo mês a custo X. Faz operação de mais longo prazo, com menor taxa de juros e amortiza o empréstimo. "Houve o entendimento equivocado de algumas pessoas porque não está ampliando o endividamento". Mas Mauro se refere a dois anteriores. Ele evitou opinar sobre o mais recente, autorizado pela Assembleia na quarta-feira. O Governo estadual pode tomar até mais de R$ 400 milhões. Ao todo, com as demais operações de crédito já tendo recebido o aval da Casa, o valor fica em torno de R$ 2,7 bilhões.

.

.

PRAIA DO BNB

BNDES financia parque solar de R$ 418,5 milhões na Bahia

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) financiou, com R$ 418,5 milhões, a implantação de complexo de energia solar Irecê 1 nos municípios de João Dourado e Irecê, no semiárido baiano. A capacidade de energia limpa e renovável instalada no empreendimento será de 161 MWp (megawatt pico) com abatimento de aproximadamente 128 mil toneladas de CO2 por ano.

CASAS

MyDoor fecha com Diagonal no Cumbuco

A MyDoor, especializada na venda de casas de alto padrão em destinos de lazer, fechou o que chama de parceria estratégica com a Diagonal, construtora e incorporadora. No condomínio Ocean Garden Cumbuco vai ofertar unidades no modelo de sociedade imobiliária. Em suma, permite que até quatro sócios possam adquirir frações de uma residência. A MyDoor fica responsável pela gestão e manutenção das casas. O Ocean Garden Cumbuco é da lavra do arquiteto Daniel Arruda e tem paisagismo assinado por Benedito Abbud.

Horizontais

Vento contra - Não há nenhum interesse de grandes empreendedores do setor de eólicas onshore (em terra) em ver as torres offshore (no mar). Afinal de contas, precisam consolidar os investimentos em terra firma.

De cima sobe, de baixo desce - Em maio no Brasil, a busca geral dos negócios por recursos financeiros registrou uma queda de -2,9% na variação anual, de acordo com Serasa Experian. Grandes companhias tiveram alta de 5,8%, assim como as médias (3,4%). Apenas as MPEs tiveram baixa (-3,2%).