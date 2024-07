BNB convoca 50 aprovados em concurso

Foto: Fábio Lima Sede do BNB, no Passaré, em Fortaleza: os candidatos aprovados no processo de qualificação irão atuar em uma das unidades do BNB, em um dos nove estados do Nordeste e em parte de Minas Gerais e Espírito Santo

O Banco do Nordeste (BNB) faz nesta sexta-feira, 12, a primeira convocação de aprovados no concurso público 2024 para cargo de nível médio da instituição. Desta vez chama os 50 primeiros colocados, incluindo os candidatos classificados em cotas previstas em edital.

O concurso ofereceu 410 vagas iniciais e 300 vagas para a formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista Bancário com jornada de trabalho de 30 horas semanais e a remuneração inicial de R$ 3.788,16.

O chamamento está sendo realizado totalmente por meio eletrônico com envio de mensagem aos endereços de e-mails indicados no ato da inscrição.

Após o recebimento da mensagem de convocação, o candidato aprovado tem o prazo máximo de cinco dias úteis para acessar o sistema Currículo Web, cujo endereço consta no e-mail, e dar ciência do recebimento da sua convocação.



Durante os dez dias úteis seguintes, deverá ocorrer a entrega da documentação exigida na etapa de qualificação, incluindo os exames médicos admissionais. As instruções e formulários de encaminhamento também serão repassados aos candidatos de forma eletrônica e no próprio sistema.

Os candidatos aprovados no processo de qualificação irão atuar em uma das unidades do BNB. As unidades estão distribuídas nos nove estados do Nordeste e em parte de Minas Gerais e Espírito Santo. O local de posse será informado no final do processo de qualificação.

“Esse foi o maior concurso da história do BNB. Tivemos mais de 417 mil inscritos com todo o processo transcorrendo dentro do previsto. Estamos convocando os 50 primeiros colocados e devemos efetivar todos os aprovados até o fim do ano”, disse em nota o presidente do BNB, Paulo Câmara.

Os novos contratados contarão com os benefícios legais, corporativos e outros estabelecidos em acordos coletivos da categoria bancária, dentre os quais se destacam: auxílio-refeição; auxílio Cesta Alimentação; 13ª Cesta Alimentação; auxílio-creche; seguro de vida em grupo; direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva; oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional.