Senac-CE assinou menu do G20

Foto: JR PANELA- DIVULGAÇÃO De entrada, salada tropical com alface americano, tomate cereja, abacaxi brullee e castanha de caju e picles de maxixe; além de salada de camarão com alface americano, abacate em cubos, tomate cereja, pimenta dedo de moça e picles de cebola roxa

O Senac Ceará assinou o cardápio do jantar oferecido a 700 pessoas da comitiva do Grupo dos Vinte, ou G20, reunido em Fortaleza até esta sexta-feira, 26. Eles debatem o mundo do trabalho e emprego, no Centro de Eventos. O jantar aconteceu na quinta-feira, 25, no Complexo Cultural Estação das Artes.

Cerca de 120 profissionais do Senac foram supervisionados pela consultora de produtos educacionais da área de Gastronomia, Vanessa Santos. O jantar teve como foco o regional, com insumos do Ceará.

Boas-vindas

Os convidados foram recepcionados com tábua de queijos do Ceará e snack de parmesão e ilha de pães, antepasto de abobrinha com berinjela e vinagrete de polvo com redução de balsâmico e melado de cana. De entrada, salada tropical com alface americano, tomate cereja, abacaxi brullee e castanha de caju e picles de maxixe; além de salada de camarão com alface americano, abacate em cubos, tomate cereja, pimenta dedo de moça e picles de cebola roxa.

Mesa Regional

Os convidados também saborearam farofa de cuscuz com carne de sol em cubos na manteiga da terra, queijo coalho grelhado, coentro e mix de pimentões; baião de feijão verde cremoso; feijão verde cremoso; mungunzásalgado; paçoca de carne de sol; chips de macaxeira; carne de sol com queijo coalho e cebola roxa; mariscada(Búzio, sururu, arraia, lula e camarão) e moqueca de camarão.

Guarnições Gerais

De guarnições gerais foram servidos: arroz branco; arroz basmati com mix pimentões e castanha de caju; batata rústica no forno, milho cozido salteado na manteiga da terra, queijo parmesão e coentro; além delinguini grano duro salteado na manteiga de ervas, molho de tomate e parmesão.

Proteínas

O cardápio continha carnes vermelha, branca, além de opções para veganos. Filé mignon grelhado com pétalas de cebola caramelizada e chimichurri cearense; carré de cordeiro com geleia de acerola e hortelã; sirigado na manteiga de ervas na crosta de castanha; coxa e sobrecoxa de frango recheada com cenoura, brócolis, ricota e cebola na redução de cajuína; ratattouilleao pomodoro com cogumelos de Guaramiranga; e moqueca de banana da terra.



As sobremesas continham opções com ou sem lactose, além das veganas.

Foram servidos: pudim de leite, delícia de abacaxi – creme patissière com compota de abacaxi e gengibre caramelizado com pão de ló, pannacotta de leite de coco com geleia de frutas amarelas, panna cotta de leite de coco com compota de morangos, cheesecake basca com queijo coalho, nata e goiabada, mousse de chocolate MOA com pralin de castanha de caju e crocante de castanha de caju.

Outras opções doces: brigadeiro com chocolate meio amargo, bombom de chocolate ao leite com geleia de tamarindo, bombom de chocolate amargo com redução de cajuína, biscoitinho amanteigado com goiabada, peta banhada no chocolate, biscoito amanteigado casadinho com ganache de cajá e macaronde castanha de caju com ganache de castanha.