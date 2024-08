Lula: camomila e Camilo

Foto: Reprodução/Instagram: Evandro Leitão O governador do Ceará. Elmano de Freitas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o pré-candidato à prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e o ministro da Educação, Camilo Santana

A vinda do presidente Lula ao Ceará é oportuna para ele, ante uma semana atribulada pela agenda externa. Assim, depois de colher reações por conta da fala tolerante sobre o regime autoritário de Nicolás Maduro, ele vem em busca de uma agenda positiva e doméstica. Pela manhã, no Pecém, faz evento para sanção dos projetos de lei sobre o marco legal do hidrogênio verde, a criação de um Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e a investimentos para conclusão da ferrovia Transnordestina. De tarde, no Centro de Eventos, a pauta é o programa Pé de Meia (um Bolsa escola), ação do Ministério da Educação de efeito imediato, como gostam e precisam os governos.

A repressão militar de protestos da oposição e as graves evidências de fraude no pleito venezuelano geraram repulsa até mesmo na base do Governo à esquerda, afora nomes do Governo, como a ministra do Meio-Ambiente Marina Silva, um dos trunfos de Lula justamente nas relações internacionais. Marina disse com todas as letras ao portal Metrópoles: "Na minha opinião pessoal, e eu não falo pelo governo, não se configura como uma democracia. Muito pelo contrário. O Brasil está muito correto quando diz que quer ver o resultado eleitoral, os mapas, todas as comprovações de que de fato houve ali uma decisão soberana do povo".

Isto posto, depois de Maduro sugerir a Lula tomar chá de camomila, quando Lula ensaiou preocupação com as eleições no vizinho, o petista está orientado a focar no positivo e cumprir o seu papel de cabo eleitoral de Evandro Leitão, na sua agenda municipal. A convenção da qual sairão candidatos Evandro e Gabriella Aguiar (PSD) acontece no sábado. Pelo menos por ora, Lula deverá seguir a receita de Maduro: chá de camomila. A este, ele adiciona Camilo.

É da lavra do ministro Camilo Santana, o principal nome do PT no estado, o programa que prevê o pagamento de um auxílio mensal de R$ 200 aos estudantes do Ensino Médio e mais um depósito de R$ 1 mil ao fim de cada ano concluído. A contrapartida é o aluno frequentar a escola.

CIBERSEGURANÇA

Latam e as relações com o Ceará

A anunciada frequência da Latam entre Fortaleza e Santiago do Chile - a oitava rota de uma cidade brasileira para o país - aproxima a companhia chilena da Cidade onde ela no passado buscou soluções para sua defesa cibernética. Era a cearense Morphus a responsável pela proteção da empresa. Mantinha escritório em Santiago. A Morphus foi vendida para a norte-americana Accenture. Hoje o contrato já não mais compõe a carteira da multinacional dos EUA.

STARTUPS

BNB e Finep lançam fundo de R$ 80 milhões

O Banco do Nordeste (BNB) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) estruturam o FIP Nordeste Capital Semente, um fundo de investimento em participações (FIP) com R$ 80 milhões de capital inicial. É dinheiro comprometido para impulsionar startups iniciantes na área de atuação do BNB - os nove estados do Nordeste e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. As propostas podem ser apresentadas até terça-feira, 6.

Foto: DIVULGAÇÃO Ricardo Parente, da CSN

MISSÃO CUMPRIDA

Quando a siderúrgica era miragem

Quando a ideia de uma siderúrgica era apenas uma miragem no litoral, já havia gente trabalhando em uma sala em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para que a ideia fosse erguida. Na equipe, o executivo Ricardo Parente, dos quadros da antiga Vale do Rio Doce, depois Vale. Ele fazia o meio campo no Ceará, ficando estacas do futuro negócio no Estado. E após 16 anos desde a constituição, implantação e operação, eis que agora ele negociou sua saída da siderúrgica, outrora Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) e hoje ArcelorMittal Pecém. Vai ficar por aqui.

INVESTIMENTOS

Nissan, Honda e Mitsubishi juntas

A Nissan Motor Co., Ltd., a Honda Motor Co., Ltd. e a Mitsubishi Motors Corporation assinaram um memorando de entendimento para tratarem em conjunto dos próximos sistemas de eletrificação e inteligência dos veículos, com base no acordo assinado entre a Nissan e a Honda em 15 de março. A Nissan e a Honda dizem estar a trabalhar para acelerar as iniciativas para neutralizar carbono e alcançar uma sociedade com nível zero de acidentes de trânsito.

CAMPANHA

Assaí faz 50 anos e reserva navio

O Assaí Atacadista celebra 50 anos em 2024. Da primeira loja na Zona Leste de São Paulo às mais de 290 unidades em 24 estados e no Distrito Federal, teve 115 lojas inauguradas nos últimos três anos. Para marcar, lançou campanha agressiva. Dará mais de R$ 20 milhões em prêmios, incluindo um único ganhador de R$ 5 milhões - o maior já pago por uma empresa do setor de atacarejo, além de sortear 1.500 viagens. São 3 mil clientes. Reservou o Navio Assaí (MSC Seaview). Em tempo: venceu na pesquisa Anuário-Datafolha Top of Mind como supermecrdao mais lembrado (embora seja atacarejo), com 15,7% - empatado com Cometa (17,3%)

Horizontais

Vai - A 17ª edição da Corrida Unimed Fortaleza lançou o terceiro e último lote. Vai reunir 3.500 atletas profissionais e amadores no dia 13 de outubro, na Beira Mar.

Vem - A Guanabara completou ontem 32 anos de fundação. Está em pleno processo de unificação das marcas do setor rodoviário: Real Expresso, Rápido Federal, UTIL, Viação Sampaio e Brisa passaram a adotar uma única identidade corporativa.