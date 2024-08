O ESG eleitoral cearense

Foto: Samuel Setubal Novas Urna eletrônica para eleição de 2024 são armazenadas e testadas no TRE

Os manuais de candidatos orientam a seguir uma espécie de ESG eleitoral. Um conjunto de indicadores a serem perseguidos na campanha, e também quando eleitos. Tudo dentro daquilo que for, por assim dizer, ao encontro do conceito de Environmental, Social and Governance (ESG, sigla em inglês). Traduzindo, um conjunto de boas práticas quanto ao meio-ambiente, à sociedade e à governança. Em se tratando de empresas, uma obrigação ante uma plateia cada vez mais vigilante e julgadora, com todos os erros embutidos na celeridade das sentenças de rede social. Quanto aos profissionais das eleições, foco no capital político e na expectativa de voto.

O termo foi usado pela primeira vez, nos idos de 2004, em um informativo do Pacto Global em parceria com o Banco Mundial, intitulado Who Cares Wins. Mas a sigla só se propagou outro dia, em 2020. Foi quando a União Europeia definiu como princípio incentivar a adoção de normativas para os países do grupo. Também as grandes gestoras de fundos se posicionaram. Caso da BlackRock, de Larry Fink. Ela disse estar fora de investimentos danosos à sustentabilidade.

O ponto de inflexão estava ali. A agenda saiu do terreno profissional das ONGs e dos jovens ainda não envelhecidos e se tornou business. A pressão sobre as empresas se tornou insustentável (?!) e as companhias partiram em busca de parâmetros. A rentabilidade de uma ação e a solidez da empresa não eram mais critérios únicos para uma decisão de investimento. Os indicadores compõem.

Uma vice mulher

Mas a verdade não costuma ficar na epiderme. E, assim, mesmo sem estar prontas para a conversa, sem práticas sustentáveis verdadeiras, muitas empresas investem na pele, na superfície. É onde nasce o chamado greenwashing, termo em inglês para definir algo como uma lavagem verde. Nada mais do que a conversa que as pessoas querem ouvir. Eis a conexão com a política.

A definição das chapas para a disputa eleitoral mundo afora, e Fortaleza incluída, segue os manuais de ESG desde quando eles nem tinham esse nome. Agora ainda mais. Foi assim que falar em melhorar a vida das pessoas e não prometer mais hospitais ou escolas apenas se tornou um chavão. Ou quando escolhem mulheres para compor a chapa como vice, mesmo que não haja tanta aptidão demonstrada para a gestão pública.

Greenwashing cearense

Em Fortaleza, ante a escolha de candidatos homens para disputar a Prefeitura em outubro, abriu-se no mercado da política a procura por mulheres para compor as chapas como vice. Claramente com a função de garantir antídoto para o peso masculino. Dos nomes já escolhidos, nenhum com biografia consistente na gestão ou com alguma representatividade social mais pronunciada. Apenas histórico familiar ou conveniente. E assim, na busca por boa nota no ESG eleitoral, vemos um explícito greenwashing cearense.

Dentre as chapas mais relevantes, tem-se pelo PT Evandro Leitão com a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD). Ela é filha de Domingos Filho, presidente do PSD no Ceará. André Fernandes (PL), filho de um pastor evangélico, terá Alcyvania Pinheiro, oriunda da comunidade católica Shalom. Já Eduardo Girão anunciou Silvana Bezerra, ambos do Novo. Ela é viúva do ex-governador do Ceará, o coronel Adauto Bezerra.

Foto: BEATRIZ BOBLITZ Uber e outros apps não têm frota de motocicletas vistoriadas; Prefeitura alega falta de regulamentação federal

SEGURANÇA

Motocicletas de app não passam por vistoria

Por falta de regulamentação federal, as motocicletas usadas em serviços de aplicativo não passam por vistoria dos municípios. Noutros termos, as preocupações com a segurança dos passageiros e também dos pilotos não há. Estes dias, aliás, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) convoca todos os motoristas de aplicativos com veículos de placa final 6 para a vistoria anual neste mês de agosto. Em 2024, houve 8.928 vistorias. Detalhe: só em julho, 1.583 veículos foram aprovados só para prestar serviço por aplicativo. A lembrar: no ano passado, pesou o lobby dos motoristas por app, via vereador Márcio Martins e o prefeito José Sarto (PDT) aprovou a tolerância de Fortaleza para carros com até 10 anos a operar por app. Foi ótimo para os motoristas de carros antigos (no mais das vezes não tão impecáveis) e ruim para quem usa os serviços.

FEBRABAN



Curso grátis de cibersegurança

O Laboratório de Segurança Cibernética da Febraban está com novas turmas para o Cyber Academy, projeto de capacitação direcionado a todos os interessados por temas relacionados à área de segurança cibernética ou estudantes cursando graduação em áreas correlatas. As inscrições começaram na quinta-feira e vão até o dia 28. O curso é totalmente gratuito e tem como pré-requisitos conhecimento básico de Computação, noções de Redes de Computadores, Sistemas Operacionais, motivação e interesse em cibersegurança. Serão aproximadamente 40 horas de treinamento, com interações ao vivo via teams e aulas gravadas via plataforma de treinamento, ambas 100% online. As aulas serão ministradas no período entre 02 e 27 de setembro, de segunda a sexta-feira.

Foto: FÁBIO LIMA Paulo Câmara presidente do BNB e ex-governador de Pernambuco

PERNAMBUCO



Paulo Câmara lança plano safra em casa

O presidente do Banco do Nordeste (BNB) e ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, casou as agendas e foi ao estado natal para anunciar que o banco destinará R$ 1,9 bilhão do Plano Safra 2024/2025 para o Pernambuco. Deste total, R$ 1,25 bilhão para agricultores familiares. Reuniu produtores e entidades em Garanhuns. Em toda sua área de atuação, o BNB tem orçados para o biênio R$ 10,3 bilhões para a agricultura familiar - alta de 22% ante o orçamento do ano anterior.

Horizontais

Base em Fortaleza - O Nelson Wilians Group (NWGroup) vai abrir uma base em Fortaleza até o final do ano. A operação será tocada pelo economista Fernando Cavalcanti, vice-presidente do grupo. Com matriz em São Paulo, o NWGroup tem escritórios no Nordeste em Recife, Salvador e João Pessoa. Trabalha com recuperação de crédito e consultoria para empresas, incluindo fusões e aquisições.

Buraco nos contratos - Desde o dia 1º o cimento asfáltico de petróleo produzido pela Lubnor (Petrobras), no Mucuripe, está mais caro 7,15%. Impacto direto no custo das obras públicas.

Cidadã - A procuradora da Fazenda Nacional e professora de Direito da UFC Denise Lucena Cavalcante recebe nesta segunda-feira, 19 horas, o título de cidadã de Fortaleza, na Câmara Municipal, no bairro Luciano Cavalcante. Ela é de Brasília.

Erramos - Ao contrário do que publicou a Coluna na edição de sexta-feira, o executivo Ricardo Parente trabalhou na CSN.

Sabão - A Sabão Juá fez investimento na linha de produção. Comprou equipamentos nos EUA e no Japão. Agora tem produção em parte robotizada. Conclui a implantação até o próximo mês. Doravante, aumenta a capacidade produtiva em 50% e fala em duplicar o faturamento.

Autobiografia - O ex-presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e fundador do Supermercado Pinheiro, Honório Pinheiro, lança autobiografia na próxima quinta-feira, 8, às 19 horas, no Museu da Imagem e do Som (MIS).

Picolé - A Sorvetes Frosty investiu declarados R$ 4 milhões em uma nova máquina. Importou o equipamento da China. A capacidade é de produzir 20 mil picolés por hora, o que significa aumento de 250% na produção. Com o maquinário, a operação ficou 95% automatizada. Manual só o encaixotamento dos produtos.

Só com receita azul - O Conselho Federal de Medicina (CFM) declarou apoio à decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de determinar que medicamentos contendo Zolpidem (zalepona, zoplicona e eszopiclona) deverão ser prescritos por Notificação de Receita B (azul). Passou a valer desde quinta-feira, 1.

Strada afora - A Fiat Strada, o veículo mais vendido do Brasil, obteve desempenho histórico com 14.192 emplacamentos em julho. Foi o maior volume de emplacamentos desde setembro de 2014.

Lançamento - A construtora Dubê lançou projeto de 30 casas em condomínio projetado no estilo neoclássico. O Mansões Concept fica perto dos shoppings Eusébio e Terrazo. Valor Geral de Vendas (VGV) de declarados R$25 milhões.

10 aviões - O BNDES aprovou o financiamento de dez jatos comerciais E195-E2 da Embraer para a Azul Linhas Aéreas. A operação, de R$ 1,9 bilhão, é a maior para aquisição de aeronaves realizada na modalidade direta entre o BNDES e a Azul. Em 2009, foram financiadas sete aeronaves, no valor de cerca de R$ 360 milhões, e em 2010, seis aeronaves, da ordem de R$ 330 milhões.

Importados - A Ford registrou em julho o melhor mês de vendas dos últimos três anos, com 4.279 emplacamentos. A marca comemora também o bom desempenho acumulado no ano, com o total de 23.968 unidades, um crescimento de 68% comparado ao mesmo período do ano passado. A Ranger, carro-chefe da marca, apresentou um crescimento de mais de 58% no ano. É vice-líder das picapes médias. Perde para a Toyota Hilux.

Alta rotatividade - Esta semana a Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis) promoverá eventos para empresários do setor moteleiro de São Luís. Este ano já fez treinamentos no Rio de Janeiro e no Paraná. Fortaleza receberá em outubro.

Fidc - A fintravel PaGol está lançando crédito consignado e faz ação promocional com milhas para quem contratar. Fala em atingir carteira de até R$ 1 bilhão em cinco anos. A companhia tem licença de sociedade de crédito direto e estruturou fundo de investimento em direitos creditórios (Fidc) com patrimônio líquido de R$ 53,3 milhões.