Uma trincheira de médicos

As eleições de 2022 foram o coroamento do tom beligerante da categoria médica contra o PT. Entre os doutores, no passado havia imensa repulsa pelo programa Mais Médicos, por conta da aceitação de médicos enviados pela Ditadura cubana para atuar no Brasil, mesmo sem revalidar o diploma. Em verdade, uma reação legítima. Um médico brasileiro não conseguiria trabalhar noutro país sem o procedimento básico.

Todavia, contrariando o ditado popular do "tudo demais é veneno", os médicos, em larga medida, foram além da rejeição a Dilma Rousseff, ao PT e à causa profissional. Sentaram praça no bolsonarismo, sem muito espaço para um contraponto mais qualificado. Em nome da trincheira, passaram a seguir receituário discutível, incluindo discurso antivacina, quando esta passou a existir contra a Covid-19, e a prescrição de medicamentos não comprovadamente adequados contra a doença.

Com este ar, o Conselho Federal de Medicina (CFM) concluiu a eleição de seus novos conselheiros, e elegeu, por exemplo, um infectologista defensor do uso da cloroquina na pandemia. Ao todo, 54 foram eleitos - 27 titulares e 27 suplentes, em todos os estados e no Distrito Federal. A posse está marcada para 1º de outubro, quando irão eleger o novo presidente do CFM. Do Ceará, votaram 12.498 médicos.

LOBBY

Locação de equipamentos quer desoneração também

O setor de locação de equipamentos médicos liga seus aparelhos no Senado. Faz lobby para ser incluído nas desonerações previstas pela reforma tributária. O setor argumenta que a emenda constitucional aprovada no ano passado prevê tratamento tributário igual tanto para venda quanto para aluguel de equipamentos médicos, mas isso não foi respeitado no texto da regulamentação aprovado pela Câmara.

LOBBY II

Se a conversa não resolver, Judiciário

A Associação Brasileira de Locação de Equipamentos Médicos (Ablem) ameaça recorrer ao Judiciário para questionar a inconstitucionalidade da regulamentação. Para comover, cita os reflexos sobretudo nos serviços de saúde de menor porte, como santas casas, principais usuários de empresas que fazem locação de equipamentos e dispositivos médicos.

NOVOS PROJETOS

Sem sombra na Água de Coco

Renato Thomaz, vice-presidente da marca cearense Água de Coco, é herdeiro da fundadora, Liana Thomaz, mas vai além. Conta ser da lavra dele projetos como a 'Casa Água de Coco', focada em itens de decoração, a 'Água de Coco Homem', destinada ao público masculino, e a 'Água de Coco Solar', com uma linha de óculos de sol. É ele quem toca a estratégia de novos produtos.

JULHO

Carros importados venderam mais

As dez marcas filiadas à Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa) registraram em julho o licenciamento de 8.809 unidades. Isto equivale a aumento em suas vendas de 10,4% ante junho, quando foram comercializadas 7.978 unidades. Comparado a julho do ano passado, a alta é de 206,7%: 8.809 unidades contra 2.872 veículos.



HORIZONTAIS

Campanha - Nesta manhã, haverá uma reunião no Plenário da Câmara de Fortaleza para discutir a eventual fuga de detentos da CPPL II ou UP2, em Itaitinga, no sábado. É um ato de campanha do senador Eduardo Girão (Novo), candidato a prefeito. Até ontem, havia a confirmação de apenas um segundo senador, Styvenson Valentim (Podemos-RN).

Fiec Summit - Executivos da Fortescue, empresa que está desenvolvendo uma planta de hidrogênio verde (H2V) no Pecém, participam, nos próximos dias 12 e 13, do Fiec Summit 2024, no Centro de Eventos. O country manager da Fortescue no Brasil, Luis Viga, participa, no dia 12, às 11h, do painel CEOs - Investidores e suas Iniciativas no Ceará. O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, também.