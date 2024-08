E se faltar asfalto?

Foto: FCO FONTENELE REFINARIA Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor)

A incapacidade da Lubnor-Petrobras, em Fortaleza, de dar conta da demanda por Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) preocupa as empreiteiras no Ceará. As empresas não descartam propor aos clientes - União, estados e municípios - trazer o insumo de outros estados, como Pará, Minas Gerais e São Paulo. Caso assim o façam, haveria impacto no preço e seria necessário ajustar os contratos.

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada (Sincope-CE), Dinalvo Diniz, procurou a entidade que representa as distribuidoras e a resposta da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras e Industrializadoras de Asfalto (Abeda) foi reconhecer o que o Sindicato já sabia: a Lubnor pode não ser capaz de suprir completamente a demanda regional por asfalto.

Distribuidoras minimizam

Na resposta aos empreiteiros, o superintendente-executivo da Abeda, Diego Ciufici, afirmou ser essencial que o setor de construção de rodovias aponte o volume de pedidos não atendidos, para que as distribuidoras ajam para suprir a demanda. "Até o momento, não identificamos quebras de contrato ou desabastecimentos da região", minimizou.

A rigor, a Lubnor segue entregando o produto de maneira constante e dentro da oferta esperada, diz Diego. No entanto, reconhece haver crescimento na demanda regional. O cenário inclui aumento da demanda pela sazonalidade da seca, quando se constrói mais; a iminência das eleições e o aumento das obras de infraestrutura do Dnit em todo o País.

Associação aposta na logística

A Abeda sustenta que não há falta de produto no Brasil, mas, sim, que existe demanda local aquecida a exigir fluxos logísticos alternativos para ser atendida. As empreiteiras não compram asfalto direto das refinarias, como a Lubnor, mas sim das distribuidoras.

Foto: FERNANDA BARROS Colisão entre VLT e automóvel causou três mortes na quinta-feira, no bairro Vila União, em Fortaleza

ACIDENTES

Não há conclusão antes da perícia, mas suspeições já influenciam

Qualquer conclusão sobre o acidente com o avião da Voepass ou com o VLT abalroado contra um automóvel em Fortaleza, na quinta-feira, duas tragédias com mortes, é leviana. O teto das leituras de peritos em ambos os casos é suscitar hipóteses. Somente a perícia poderá dar veredictos. Em se tratando da Voepass, a ocorrência de uma emergência em voo com aeronave apenas uma semana depois do acidente em São Paulo agrava a desconfiança. Em tempo: o presidente do Instituto Brasileiro de Perícias Judiciais (IBPJ), Marcus Pacobahyba, alerta: indícios já levam o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) - órgão da FAB - a emitir recomendações. "Faz para a Anac e a Anac determina para os operadores, pois ela tem o poder de regulação". E a propósito do acidente na linha férrea, no bairro Vila União, uma observação jurídica. Em acidentes ocorridos em vias férreas, o prazo prescricional para a vítima ingressar com ação de indenização contra a prestadora de serviço público é de cinco anos, conforme a Lei 9.494/97 -, e não de três anos, como prevê o Código Civil.

HOJE É O DIA

Onde tem mais estagiários

Hoje, Dia do Estagiário, 18 de agosto, a Serasa Experian conta que a partir de uma base composta por 116 mil candidatos, identificou que 42,1% fazem cursos relacionados a tecnologia e 24,2% a negócios - Economia, Administração e Contabilidade. Direito aparece com 6,2% e Engenharia com 5,7%. Saúde vem em seguida com 4,6$ e Humanas tem 4,1%. Ainda segundo o levantamento, 67,3% dos candidatos a estágio da base têm entre 18 e 24 anos. Aqueles com 35 a 44 anos são 4,5%. Candidatos 45 a 54 anos, 0,8%, enquanto na faixa entre 55 e 64 anos e abaixo de 18 anos constituem 0,1%. A região que mais concentra estudantes é o Sudeste (58,9%), seguida pelo Nordeste (18,8%). O Ceará tem 1,8%.

Foto: Samuel Setubal José Nunes Investimento em time próprio é aposta para melhorar qualidade dos serviços na ponta

ELETRICISTAS

Enel lança escola para suprir urgência

Com meta de contratar cerca de 1.800 profissionais até 2026, para reforçar as equipes de campo no Ceará, a Enel está lançando a Escola de Eletricistas. Em suma, é um programa de capacitação gratuita para estimular qualificação profissional. Tem parceria com o Senai-Fiec e pretende formar 50 eletricistas em Iguatu. Os formados poderão concorrer a vagas na companhia. As inscrições vão até quarta-feira, 21. Aulas em setembro por até seis meses. A opção por times próprios nos serviços, deixando terceirizados para obras de expansão,vem sendo adotada desde a ex-presidente Márcia Sandra, mas ganhou nova carga. Ao todo, 1.800 novos profissionais reforçarão as equipes de campo até 2026.

Foto: AURÉLIO ALVES Vilmar Ferreira Em maio de 2023, ele recebeu a Medalha da Abolição do governador Elmano de Freitas

IA e Iot

Atlântico avança com Aço Cearense na carteira

O Instituto Atlântico completou um ano como Unidade da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) de Manufatura Inteligente. Nesse período, dentre os Projetos contratados, um deles foi concluído e ficou garantido o alcance de todas as metas com a Embrapii. O coordenador da Unidade e diretor de Inovação e Novos Negócios, Luiz Alves, fala em ampliar por nove o volume de recursos para projetos executados. O Atlântico negocia. Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT) estão no escopo. A Siderúrgica Norte Brasil - (Sinobras), do Grupo Aço Cearense, de Vilmar Ferreira, foi uma das empresas para a qual o Atlântico foi contratado como Unidade Embrapii.

BOLSA

Prévia de nova carteira tem 83 empresas

A segunda prévia da nova carteira do Ibovespa B3, principal indicador do desempenho das ações mais negociadas da Bolsa, que vai vigorar de 2 de setembro a 3 de janeiro de 2025, conta com 86 papéis de 83 empresas brasileiras (ações ordinárias, ON, e preferenciais, PN, de uma mesma companhia também podem integrar o indicador), um a menos do que na primeira prévia por conta da oferta pública de aquisição (OPA) da Cielo. A prévia, com base no fechamento do pregão de quinta-feira passada, dia 15, registra a entrada das empresas Auren (AURE3), Caixa Seguridade (CXSE3) e Santos Brasil (STBP3), e saída das empresas Dexco (DXCO3) e Grupo Soma (SOMA3).

Horizontais

Nem sardinha e nem codorna - Não falta ovo de codorna, mas falta codorna nos restaurantes de Fortaleza. Também há sardinha abundante nos supermercados, mas inexiste oferta do produto nos cardápios. O motivo em ambos os casos é a carência de oferta. O que existe de codorna vem de fora, congelada e sem muita padronização. Quanto à sardinha, a produção local é diferente do que esperam os chefes de cozinha. A sardinha cearense é menos saborosa do que a pescada nas águas mais geladas de Portugal. Por ora, sem saída à vista.

Píer - O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, decidiu manter a decisão que determina a demolição de construções irregulares, incluindo o píer do Condomínio do Edifício Ancoradouro, na praia do Mucuripe, em Fortaleza. O píer foi construído sem autorização do Ministério da Fazenda. O condomínio entrou com recurso especial, mas foi derrotado. Assim, o píer terá que ser removido, às expensas do Ancoradouro.

Cigarros eletrônicos - A regulamentação dos cigarros eletrônicos está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Após tentativas de votação no primeiro semestre, o PL 5.008/2023, a regulamentar a produção, a comercialização, a fiscalização e a propaganda dos cigarros eletrônicos no Brasil pode ser votado na reunião marcada para terça-feira (20), às 10 horas.

Epcar é a melhor - A Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar) conquistou o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023. Consolidou-se como a melhor instituição de ensino médio entre as escolas públicas do Brasil. Fica em Barbacena (MG) e possui 380 alunos. A média das notas de Português e Matemática, combinada com a média das taxas de aprovação, resulta no índice final do Ideb. A avaliação é realizada a cada dois anos e a próxima divulgação dos resultados está prevista para 2025.

Cartel do sal - O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) condenou uma pessoa física ao pagamento de multa de aproximadamente R$ 54 mil, por participação em cartel de sal. O processo originário foi julgado em maio de 2018, com a condenação de várias empresas, associações e pessoas físicas envolvidas. O representado foi secretário da Associação Brasileira dos Extratores e Refinadores de Sal (Abersal) de 1974 a 2016, entidade investigada e condenada pela participação no cartel do sal no processo originário.



Autorregulação do consignado - Em agosto, chegaram a 1.355 as medidas administrativas aplicadas a correspondentes em razão do descumprimento às regras da Autorregulação para o Consignado desde o início de sua vigência, em 2020. No mais recente levantamento pelos bancos, de junho, as instituições apuraram 202 reclamações em relação a correspondentes bancários, que resultaram em sete medidas administrativas, entre advertências (4) e suspensões temporárias (3). As medidas serão aplicadas este mês.

Como estão as reservas - O boletim do Programa Mensal de Operação (PMO) da semana entre os dias 17 e 23 de agosto indica que as estimativas de Energia Natural Afluente (ENA) para o mês seguem abaixo da Média de Longo Termo (MLT) em todos os subsistemas. Os percentuais são estáveis ante a revisão anterior, com a região Sul apresentando um aumento na estimativa do indicador e se mantendo como a região com a expectativa de maior afluência: 73% da MLT, com avanço de 6 pontos percentuais. Para os demais subsistemas, os patamares indicados são de 56% da MLT (Sudeste/Centro-Oeste), 49% da MLT (Norte) e 43% da MLT (Nordeste).