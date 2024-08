Acidente da Voepass abala Anac

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA deixou de ser atendida já no dia do acidente

O acidente da Voepass no dia 9 passado não deixa incólume a Diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A queda do ATR-72 em Vinhedo (SP) fragilizou a atual gestão. Foi assim também no acidente com o Airbus da Latam na pista de Congonhas, em 2007. Naquela época, caiu o então presidente Milton Zuanazzi. Ele estava no posto havia apenas um ano e oito meses. Fora nomeado em fevereiro de 2006 como o primeiro diretor-presidente e permaneceu até outubro de 2007.

No dia 16 passado, a Anac fez reunião com a Voepass sobre as providências que deveriam ser adotadas para garantir a normalidade das operações depois do acidente. A Agência disse ter priorizado a assistência às famílias das vítimas no primeiro momento. Depois anunciou operação assistida com o objetivo de manter a prestação do serviço da Voepass em condições adequadas.

O atual corpo dirigente da Anac tem bagagens do Governo Bolsonaro. Vem da época. O diretor-presidente substituto é Tiago Sousa Pereira. Com ele, mais três diretores cumprem mandato até março de 2026. Antes do acidente da VoePass, todos estavam um tanto seguros em seus cintos de segurança.

O ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, chegou a afirmar esta semana que Tiago tem perfil para ser efetivado. Contudo, há nuvens carregadas. O acidente é um fator. Além do Ministério, tem Casa Civil, companhias aéreas e concessionárias privadas de aeroportos fazendo manobras.

Tiago é substituto desde abril de 2023. O motivo é a falta de entendimento político entre o governo Lula e o Centrão em torno da indicação ao cargo.

Há grandes interesses econômicos envolvidos. Enquanto isso, no salão de embarque, os passageiros, impotentes. Brasília deve bater o martelo até setembro. Como dizem Fagner e Ricardo Bezerra em "Cavalo Ferro", "…no Planalto Central, onde se decide o bem e o mal".

COMPETITIVIDADE

Paraíba supera Ceará e lidera ranking no Nordeste

A Paraíba superou o Ceará e é o estado mais competitivo do Nordeste, conforme o Ranking de Competitividade dos Estados de 2024, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) em parceria com Seall e Tendências Consultoria. O Ceará está em 14º lugar na lista nacional e em segundo na regional. O estado figura como vice-líder geral em educação, pilar que subiu duas posições. Também está em 8º em inovação (um avanço de cinco casas) e em 12º em sustentabilidade ambiental. Em 2024, Paraíba está 12º lugar no ranking nacional. Pesou para a Paraíba o 6º lugar geral em infraestrutura e em segurança pública. Ademais, está em 10º em solidez fiscal e em 11º em inovação. O estado aumentou, de 2016 até 2024, três posições em média.

ESTAÇÃO

Shopping de moda opera em um ano

O Estação Fashion, futuro mall focado em fabricantes de moda, lançou 950 espaços e diz ter vendido 74%. O investimento declarado é de R$ 65 milhões. Foi lançado no início de 2022 e a previsão é começar a operar no segundo semestre de 2025. O estacionamento tem capacidade para 500 carros e 30 ônibus.Para se aproximar dos clientes, vem fazendo ações no local. Amanhã, por exemplo, faz o "Churras na Obra do Estação". Fica na rua 24 de Maio, no Centro, ao lado da antiga Praça da Estação.

Foto: Samuel Setubal Ney Matogrosso

UNESCO

Mostra Sesc Cariri reforça candidatura

A Mostra Sesc Cariri de Culturas terá neste sábado no Crato show de Ney Matogrosso. O evento inclui também a Mistura Senac Cariri, com moda, gastronomia, turismo e saúde. Este ano a agenda tem a inauguração do 19º museu orgânico do Ceará. Destes, 15 ficam no Cariri. Os espaços são associados aos mestres da cultura do Ceará. Faz parte da estratégia para fortalecer a candidatura da Chapada do Araripe à patrimônio mundial misto da Unesco - conceito que une natural e cultural. A campanha é uma bandeira da Fecomércio, com apoio da Secretaria da Cultura (Secult).

Horizontais

Teatro - A Gol Linhas Aéreas é a Companhia Aérea oficial do espetáculo Ficções, peça idealizada pelo empreendedor cultural Felipe Heráclito Lima e escrita e encenada por Rodrigo Portella. O monólogo, que marca a volta da atriz paulista Vera Holtz aos palcos após hiato de três anos, inclui Fortaleza na turnê por nove cidades.

Biorrefinarias - O BNDES e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) lançaram chamada pública conjunta destinada à seleção de planos de negócios para o desenvolvimento e implantação de biorrefinarias. Serão disponibilizados R$ 6 bilhões em recursos para projetos, sendo R$ 3 bilhões do BNDES e R$ 3 bilhões da Finep.

Crédito - O saldo total da carteira de crédito deve ter alta de 0,5% em julho, com crescimento liderado pelo crédito destinado às famílias, com estimativa de avanço de 0,9%. São dados da Pesquisa Especial de Crédito da Federação dos Bancos, a Febraban.

Crédito II - Caso o resultado se confirme, a expansão em 12 meses da carteira deve seguir acelerando e atingir o ritmo de dois dígitos, de 10,4%. As projeções são feitas com base em dados consolidados dos principais bancos do País. A depender da linha de crédito, de 41% a 88% do saldo total do Sistema Financeiro Nacional. O levantamento da Febraban é divulgado mensalmente como uma prévia dos dados oficiais, que estão programados para serem divulgados no dia 29 de agosto, pelo Banco Central nas Estatísticas Monetárias e de Crédito.