Eles dizem o que se quer ouvir

Foto: Samuel Setubal URNA eletrônica para as eleições de 2024

Os candidatos não dizem o que precisa ser dito, falam o que os eleitores querem ouvir. E isto inclui farejar o que o distinto público sente na pele como cidadão-contribuinte. Por esta razão, a campanha eleitoral iniciada dia 16 passado e a estrear no dia 30 no rádio e TV será novamente uma série com heróis, vilões, falsos superpoderes e falsas promessas - vãs e vis. Os elencos mudam de nome, mas se repetem País afora. Em Fortaleza, Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, no Monte Roraima ou no Chuí. Falas, figurinos, menus (pastel em primeiro) e atitudes são bem semelhantes porque os manuais são os mesmos. Alguns um tanto piores do que outros. Uns têm verdade, outros não.

Para cidades maiores, mirando o horário eleitoral, as campanhas mais profissionais estão fazendo pré-testes de argumentos e propostas. Quando os programas começam, tem início também os monitoramentos das audiências. E todos os dias há ajustes. Quanto mais dinheiro, mais pesquisa, mais questionários. Nos chamados grupos focais (pesquisa qualitativa), os institutos contratados trabalham assim: mediante pagamento (o nome mais elegante é incentivo), reúnem em uma sala grupos de pessoas com perfil determinado.

Elas não sabem para qual candidato se destina o serviço. E vão respondendo às perguntas de um moderador. Todo dia tem relatório enviado aos comandos de campanha. O relatório é fruto dos grupos focais. Já nas pesquisas quantitativas, no chamado tracking, é feita uma coleta diária de entrevistas que se acumulam por três ou quatro dias e formam uma amostra que oferece evoluções ou involuções ao cliente.

É a partir desses retornos que o discurso vai sendo montado. E desmontado para ganhar outros contornos possíveis. Sabemos que as dores variam. Um taxista dirá que os buracos são o grande problema. Um classemediano não tem razão para citar a qualidade da saúde pública, pois não vai a posto de saúde. Só usa a rede em caso de emergência - em Fortaleza, o Instituto José Frota (IJF), melhor do que todos os serviços privados porque custa caro oferecer emergência. Quem tem carro reclama de mobilidade. Quem pega ônibus reclama da superlotação e da frota envelhecida. Desse caldo saem os conteúdos.

Preparação para ser convincente

Com os conteúdos na mão entra a preparação para ser convincente. Precisa ser persuasivo - diferente de mentiroso. Tem de fazer falas convictas, ninguém aguenta insegurança. Necessita de expressão corporal, pois o olho no olho e a mão do jeito certo compõem a personagem. Treinam a oratória e escolhem os temas certos para cada plateia. São habilidades nem sempre inatas. Alguns surpreendem. Outros não têm jeito. São caso perdido.

Na propaganda, dizem o que convém e não fazem questão de medir o risco de ganhar. Quem promete suspender cobranças de taxas precisa ser muito claro ao explicar donde vai tirar a compensação financeira (vide Taxa do Lixo).

Sem punição para irresponsáveis

Nesse meio, há gente séria, irresponsáveis e irresponsáveis ao extremo. Quem diz que não vai reprimir o comércio de rua tem de dizer o que fará com a ocupação irregular (lembrem-se das calçadas). Quem fala em abolir o Zona Azul deve responder qual a medida para gerar rotatividade nas vagas. Quem anuncia afrouxamento da fiscalização de trânsito tem de dizer o que fará para aumentar a segurança viária (vejam os números de motociclistas feridos no IJF). Quem sugere reduzir ciclofaixa - sim, há - precisa explicar o sentido (e elas têm ciclistas nos dois sentidos, dizem as placas).

O eleitor é muito emotivo. Canta até jingle. Uma frase bem posta ou uma mentira bem dita arranca voto. À legislação eleitoral falta um artigo que permita tirar do ar uma propaganda enganosa. Inexiste punição para mentira dolosa.



BNB NA MIRA

Lecar anuncia fábrica e muda projeto para híbrido

A Lecar, uma montadora brasileira, anuncia que vai lançar daqui a dois anos, com início da fabricação previsto para agosto de 2026, o Lecar 459 Híbrido. A princípio, seria elétrico. Pertence ao empresário capixaba Flávio Figueiredo Assis. O investimento declarado é de R$ 870 milhões, sendo R$ 240 milhões em obras de instalações e R$ 630 milhões em automações para linha de montagem. Fala em recursos próprios e investidores privados. E mais: analisa ainda a busca de financiamentos na Sudene, BNDES Finep e no Passaré, em Fortaleza. O Espírito Santo é abarcado pelo BNB, assim como Minas Gerais.

MARANGUAPE

Smurfit Westrock reforça peso do Ceará em embalagens

A operação da Smurfit Westrock (antiga Rigesa), gigante mundial de soluções e serviços de embalagens sustentáveis, inaugurada em Maranguape, apresentada como sua mais moderna e avançada unidade, reforça a posição no segmento, onde também atua no Ceará outra gigante, a Klabin. Nas regiões Norte e Nordeste, a unidade da WestRock de Pacajus já atende os mais variados mercados, como de alimentos, frutas, eletrodomésticos, frigorificados e calçados.O investimento declarado é de mais de US$ 33 milhões em Maranguape.

ANS

Planos de saúde têm relação direta com emprego



A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) destaca o crescimento de beneficiários no setor, sobretudo nos planos coletivos empresariais com assistência médico-hospitalar. Em junho, foram contabilizados 51 milhões de beneficiários em planos de assistência médica, sendo 8,8 milhões em planos individuais; 36,3 milhões em planos coletivos empresariais; e 5,9 milhões em planos coletivos por adesão. Registrou 33,5 milhões em planos exclusivamente odontológicos. O aumento de consumidores na saúde suplementar reforça a relação direta com o mercado de trabalho. O crescimento de 1,5% nos planos de assistência médica entre junho de 2023 e junho de 2024 ocorreu, novamente, devido aos planos coletivos empresariais, que cresceram 2,8%. Já os planos individuais e coletivos por adesão tiveram redução de 0,7% e 3,4%, respectivamente. Nos cinco primeiros meses de 2024, o volume de reclamações contra operadoras de planos de saúde e administradoras de benefícios superou o total de reclamações registradas no mesmo período, em anos anteriores, chegando a 161.022 reclamações.

PROMOÇÃO



Fortaleza Liquida para mover antes do BR-Ó-BRÓ

A "Fortaleza Liquida", ação promocional da CDL Fortaleza, presidida por Assis Cavalcante, chega a sua 15ª edição a partir do dia 30 e vai até 7 de setembro. Os consumidores poderão concorrer a um GWM ORA 03 SKIN Elétrico. A campanha também vai contar com R$ 50 mil em vale-compras instantâneos com as raspadinhas premiadas, que serão os próprios cupons da campanha. Neste ano, além da participação de lojas do Centro e outros corredores e pontos comerciais, a ação contará com a adesão do Shopping Iguatemi Bosque, Shopping Parangaba, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Via Sul Shopping, Terrazo Shopping, Giga Mall, Centro Fashion, Grand Shopping Messejana e Mucuripe Center.

CONSELHO

Mato Grosso aumenta rigor em faculdades de medicina

Os coordenadores dos cursos de Medicina existentes em Mato Grosso, em universidades públicas e privadas, serão responsáveis por garantir as condições legais para o funcionamento das instituições de ensino. É isso o que determina uma nova resolução, publicada pelo Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT). Já está em vigor. O coordenador deverá enviar ao Conselho a grade curricular do curso, nome dos alunos por ano de atividade, quadro de professores e os convênios dos campos de estágios práticos firmados. O presidente da entidade, Diogo Sampaio, diz que 60% das escolas não cumprem os requisitos mínimos criados pelo MEC. Dentre os quais, número mínimo de leitos por aluno, equipes de saúde da família e leitos de hospital-escola.

horizontais

Querem ser bancários - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou 90.792 candidatos inscritos no concurso público para preenchimento de cargos de nível superior. Este é o maior número de inscritos já registrado para um concurso na história do Banco.

Fraudes a evitar - A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) assinou Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bancos e Ministério farão intercâmbio prometendo ser mais rápidos e eficientes no combate a fraudes, golpes e crimes cibernéticos.

Fraudes evitadas - Em abril passado, 849.634 tentativas de fraude foram evitadas por camadas de proteção aplicadas durante autenticações de segurança. Nestas, 64,2% tiveram identificadas inconsistências nos dados cadastrais. Dado da Serasa Experian.

Moda infantil - A catarinense Milon toca plano de expansão e mira o Nordeste, incluindo Fortaleza. Quer franquias. Pertencente ao Grupo Kyly, a marca opera em 22 operações em shopping centers. Hoje a Milon tem 108 lojas em funcionamento no País e também é vendida em lojas multimarcas, no e-commerce próprio da rede e em mais de 30 países.

Água - O boletim do Programa Mensal de Operação (PMO) da última semana de agosto, entre 24 e 30, indica que as projeções para a Energia Armazenada (EAR) seguem na casa dos 50% para os reservatórios de todos os subsistemas. O Nordeste deve encerrar o mês em 56,2% e o Sudeste/Centro-Oeste em 55,4%.