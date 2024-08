Mais um curso de medicina

Foto: Carlos Gibaja /Casa Civil Anúncio do início da criação do curso de medicina da Unilab em Baturité, com o ministro da Educação Camilo Santana ao centro com o governador Elmano de Freitas

O Ceará passa a contar hoje com mais uma faculdade de medicina. A aula inaugural do curso da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) acontece às 19 horas em Baturité. Estarão lá o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT). As aulas começam na segunda-feira, 8h30min, com 43 vagas. Mas o reitor Roque Albuquerque já confirma o pedido de ampliação para o dobro em 2025. Ele aponta um erro de cálculo do Ministério da Saúde. Um novo curso de medicina é motivo de euforia e preocupação ao mesmo tempo.

O lado eufórico é pelos serviços médicos para o entorno da faculdade. Roque lista uma série de virtudes. Para começar, ele diz que a oferta de novos profissionais não será apenas para o Brasil. Por fundamento, a Unilab recebe e forma estudantes de países lusófonos, como Angola, Moçambique e Timor Leste. Gente que vai se graduar e voltar para seus países. Do total, 55% das vagas são para ampla concorrência. O restante segue a política de cotas. Entram indígenas, quilombolas, LGBTs, comunidades tradicionais, refugiados e egressos do sistema prisional. Roque defende. "Complicado na corrida é alguém correr descalço e outro calçado. Nesse caso, estamos pondo sapato nos pés para correr igualmente".

Um dos trunfos do novo curso é a política. MEC, Governo do Estado e Prefeitura são alinhados no projeto. Elmano fará o Hospital do Polo Regional do Maciço de Baturité - a propósito, a terra natal dele. Enquanto o hospital não sai, haverá formação e atendimento à população em unidades do município-sede e também no entorno, como já faz a Unilab com os cursos de enfermagem, farmácia e biomedicina. "O que faltou para os hospitais regionais de Quixeramobim e Vale do Jaguaribe (Limoeiro do Norte) não faltará para Baturité", disse Roque na rádio O POVO CBN ontem.

Versus a euforia, a preocupação. O presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), José Hiran Gallo, fez uma consulta ao MEC e identificou 292 processos de cursos de medicina em andamento, divididos em dois grupos: tramitação administrativa e por força judicial. Caso sejam aceitas, o Brasil passa de 390 escolas médicas em funcionamento para 682. Quase o dobro do total de escolas da Índia, país com sete vezes mais habitantes do que o Brasil.

Em junho, o STF decidiu que novos cursos de medicina só serão abertos em municípios que ofereçam os critérios estabelecidos pela Lei do Mais Médicos. Dentre as exigências, quantidade de leitos de internação do Sistema Único de Saúde (SUS) suficiente para o campo de prática e existência de hospital de ensino. De todo modo, Gallo viu uma janela aberta ao ser mantido o aval para que processos iniciados administrativamente antes da decisão pudessem seguir sob análise. O CFM se mostra preocupado com a qualidade da formação. Mas também, por óbvio, com o impacto no mercado.

CANAL

Justiça do Trabalho contra assédio eleitoral

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Ceará (TRT-CE) criou um novo canal de denúncia para combater o assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Mira na proteção dos direitos dos trabalhadores quanto a práticas que violem a liberdade de expressão e de escolha política. Assédio eleitoral é toda forma de distinção, exclusão ou preferência fundada em convicção ou opinião política no âmbito das relações de trabalho, inclusive no processo de admissão. Também inclui-se a prática de coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento para influenciar ou manipular o voto, apoio, orientação ou manifestação política de trabalhadores no local de trabalho ou em situações relacionadas ao trabalho. Clique aqui

OAB

Erinaldo não quer, mas não descarta

A movimentação em torno da cadeira de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (CE) anda silenciosa. O presidente Erinaldo Dantas afirma não pretender disputar a reeleição. Ele já é reeleito, mas não existe limite pelas regras da Ordem. O projeto dele é um lugar no Conselho Federal, mas descartar ele não descarta. As eleições acontecem em novembro.

NEGATIVIDADE

Quanto mais negativo melhor

Em comemoração aos cinco anos de vigência do modelo de adesão automática ao Cadastro Positivo, a Serasa Experian elaborou um estudo inédito sobre o impacto do Cadastro Positivo no acesso ao crédito. Os dados mostram que a possibilidade de uma pessoa negativada ter acesso a um crédito de qualidade passou de 0,5% para 8,5%, um crescimento de 17,5 vezes.

RAÇÃO

Dona da Betânia abre fábrica em Sergipe

A Alvoar Lácteos - dona da Betânia - inaugura na quarta-feira, 4, uma fábrica de ração em Nossa Senhora da Glória, no interior de Sergipe. Com capacidade produtiva de 12 toneladas por hora, a nova operação irá atender produtores dos estados de Sergipe, Pernambuco e Bahia. O investimento declarado é de R$ 4,2 milhões.

Horizontais

Van - A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil celebra o marco de 200 mil unidades de vans vendidas no País, considerando a Sprinter e a pioneira MB 180.

Embratur - O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, participa do programa O POVO no Rádio, a partir das 9 horas na rádio O POVO CBN.