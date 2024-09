Os ventos do mercado imobiliário no Ceará

Foto: DIVULGAÇÃO Flecheiras e Guajiru têm se mostrado um local com alto potencial para investimento e desenvolvimento

Quem compra imóvel na praia? As chamadas casas de praia - ou de veraneio- são hoje um produto em alta. A chamada "segunda moradia" tem destinos como o Cumbuco, em Caucaia, Preá, em Cruz, e Fortim como algumas das principais localizações. Trairi, no Litoral Oeste, é um destaque. Os bons ventos do Ceará, sobretudo nessa época do ano, atraem praticantes profissionais e amadores do kitesurfe. Em larga medida estrangeiros. As vizinhas praias de Flecheiras e Guajiru puxam o mercado.

No Guajiru, a propósito, está sendo construído um condomínio voltado para famílias. A cearense Triple Engenharia vende lazer, conforto e descanso, em contato direto com a natureza: o Manoá Guajiru. Ao todo, são 44 unidades em sistema de condomínio fechado. A empresa mira no alto padrão e capta clientes do Ceará e investidores de fora. Trairi está entre os municípios que receberam verbas do Governo do Estado e Governo Federal, neste ano, para investir na infraestrutura para o turismo. Leia mais aqui

Na alta estação deste ano, o estado foi o primeiro destino da região Nordeste que mais recebeu estrangeiros, de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

No período, 38.886 passageiros passaram pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza, principal portão de entrada do estado. O Pinto Martins conquistou a sétima colocação do Brasil superando, pelo quarto mês seguido, Salvador (36.736), na oitava posição, e Recife (33.015), na nona.

Já o mercado imobiliário cearense vive o melhor período em 8 anos e deve fechar 2024 com um valor geral de vendas (VGV) de R$ 7 bilhões, segundo projetou o Sindicato da Indústria da Construção do Ceará (Sinduscon-CE).

A confiança é ancorada nos números já contabilizados no primeiro semestre do ano. O VGV de lançamentos já chega a R$ 2,5 bilhões, o que resulta em um aumento de 16% frente à primeira metade do ano passado.