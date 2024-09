Mais clareza na relação médicos e indústria

Foto: Freepik CFM aperta normas para coibir relações promíscuas; noutros países já era obrigado

O Conselho Federal de Medicina (CFM) aprovou resolução a determinar que médicos com algum tipo de vínculo com setores das indústrias da área da saúde sejam claros. Eles agora serão obrigados a informar as tais relações por meio de uma plataforma específica. As novas regras estão no Diário Oficial da União desde o dia 2 e entram em vigor em março de 2025.

A resolução, em letras bem legíveis, é assinada pelo presidente do CFM, José Gallo, e pela secretária-geral da entidade, Dilza Ribeiro. Em suma, o médico que possuir vínculo com indústrias farmacêuticas, ou que produza insumos e produtos médicos, equipamentos de uso médico exclusivo ou de uso comum com outras profissões ficam obrigados a informar o nome da empresa em que prestará o serviço. Ele deve informar por meio da plataforma CRM-Virtual do Conselho Regional de Medicina no qual tiver inscrição ativa. No Ceará o Cremec.

O diretor de Fiscalização do CFM, Emanuel Cavalcante, disse ontem na rádio O POVO CBN que o texto explica que os vínculos incluem contratos formais de trabalho, consultorias, participação em pesquisas e atuação como palestrantes remunerados.

Após declarar o nome da empresa em que prestará o serviço, os conflitos de interesse serão publicados em plataforma própria do Conselho Federal de Medicina. Os médicos deverão avisar ao CFM ainda quando o vínculo terminar.

Principais aspectos da resolução

O médico é obrigado a informar o CFM nos casos em que:

- Seja contratado formalmente para desenvolver ocupação ligada às empresas com os fins citados anteriormente;

- Preste serviços ocasionais e/ou remunerado;

- Realize ou participe de pesquisa, desenvolvimento de fármaco, materiais, produtos ou equipamentos de uso médico exclusivo ou compartilhado;

- Seja convidado ou contratado mediante remuneração para fazer sua divulgação;

- Seja membro da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e de conselhos deliberativos similares como Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), entre outros;

- Atue como palestrantes (Speaker).



NA BAHIA

BYD opera fábrica em outubro

O vice-presidente da BYD Brasil, Alexandre Baldy, garante para outubro a fábrica da chinesa na Bahia. O galpão tem 120 mil metros quadrados. Até 2021 ficava a unidade baiana da Ford - aquela que se beneficiava dos incentivos fiscais via fábrica da Troller em Horizonte (CE). Baldy foi um dos palestrantes do evento Futura Trends, realizado ontem pelo Grupo de Comunicação O POVO, no Teatro RioMar. Ele defende que o País mesmo tendo etanol, deve apoiar os elétricos. Ontem a montadora lançou o Yuan Pro, primeiro SUV compacto 100% elétrico do Brasil. O carro chega ao mercado por R$ 182,8 mil, o mais barato do segmento.

ALÉM DOS NÚMEROS

Escolas atuais e futuras

O Edu Summit 2024 discute a escola atual e futura, com necessidade de mais humanidade e acolhimento. Reúne líderes, educadores e especialistas de todo o País nos dias 12 e 13, no Centro de Eventos. Em destaque a palestra do professor Dr. Fábio Delano, da UFC, referência em Educação Internacional. Fábio fala da necessidade de currículos que reflitam a diversidade cultural e promovam a humanização das escolas e alunos. "Precisamos de currículos que instruam e ensinem, mas que também inspirem e formem seres humanos capazes de acolher e compreender a si e aos outros".

MERCADO IMOBILIÁRIO

Vento no litoral

Quem compra imóvel na praia? As chamadas casas de praia - ou de veraneio - são hoje um produto em alta. A chamada "segunda moradia" tem destinos como o Cumbuco, em Caucaia, Preá, em Cruz, e Fortim como algumas das principais localizações. Trairi, no Litoral Oeste, é um destaque. Os bons ventos do Ceará, sobretudo nessa época do ano, atraem praticantes profissionais e amadores do kitesurfe. Em larga medida estrangeiros. As vizinhas praias de Flecheiras e Guajiru puxam o mercado. No Guajiru, a propósito, está sendo construído um condomínio voltado para famílias. A cearense Triple Engenharia negocia o Manoá Guajiru. Vende lazer, conforto e descanso. Ao todo, 44 unidades em sistema de condomínio fechado.

Horizontais

Big FOR - A Deloitte abre novo escritório em Fortaleza no próximo dia 10. A unidade tem mais de 70 profissionais e fala na expansão do atendimento, com novas contratações. Atua em indústrias do Nordeste, de alimentos e bebidas, energias renováveis, varejo e manufatura, fusões & aquisições e outros. Fica no BS Design Corporate.

Smart - A 11ª edição do Conecta Imobi terá Susanna Marchionni, co-fundadora e CEO das atividades da Planet Smart City no Brasil. Falará sobre cidade inteligente instalada em São Gonçalo do Amarante e outras em construção, a Smart City Natal e a Smart City Aquiraz. Nos dias 11 e 12, em São Paulo.

Pão - A 9ª edição da Feira Rede Pão, organizada pelo Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará (Sindpan-CE), acontece nos dias 18 e 19 na Fiec. A Rigel, cearense especializada na aplicação de conservantes de superfície para combate a fungos na indústria de pães e massas, participa.

Corpo - A Academia Bodytech, no Shopping Iguatemi Bosque, promove o desafio "6 Week Challenge". Começou em 24 de agosto e vai até a 5 de outubro.