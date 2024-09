A penúria do debate eleitoral

Foto: Montagem O POVO Eleições 2024: Debate de Fortaleza para Prefeitura da Capital

A pobreza do debate sobre temas fundamentais para a Cidade, como segurança no trânsito, urbanismo e transporte público é o que mais preocupa. As usinas de ideias trabalham nos laboratórios dos comitês movidas pelos publicitários com as pesquisas à mão. O foco não é ser factível, é ser impactante. Isto explica por qual razão os fundamentos passam ao largo, a fonte dos recursos idem e os prazos menos ainda. Dá vontade de desistir? Dá, mas para quem fica resta provocar a reflexão.

As respostas para temas polêmicos como a alta incidência de acidentes com motos variam entre abolir multas por uso da viseira aberta no capacete e intenções vagas de aumentar o investimento em educação. Ninguém fala em percentual de investimento em educação ou em aplicar com rigor o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com repressão aos maus condutores, o binômio clássico para reduzir acidentes. Tampouco faz contas para demonstrar ao ilustre eleitor que, afora a dor humana, existe uma fatura atuarial - é gente jovem a morrer e a ficar sequelada, gerando despesa previdenciária e deixando de contribuir para o sistema. Muito menos sobre o quão dispendioso é manter um leito de UTI.

Quando o tema é outorga onerosa, uma possibilidade advinda do Estatuto da Cidade, pela qual uma empresa pode pagar ao Município para fazer um superprédio, para além dos limites do Plano Diretor, o nível é no mais das vezes o do rés-do-chão. Houve uma candidata a vice que quando abordada sobre o tema em entrevista desandou a falar sobre flanelinhas. Separou solenemente o Lé do Cré até que desistiu e disse que era assunto para o cabeça da chapa.

Sobre flanelinhas, aliás, ninguém mencionou a disposição de reprimir a extorsão explícita praticada à luz do dia. Tem quem proponha acabar os estacionamentos Zona Azul, um modelo consagrado no mundo inteiro, e em Fortaleza desde os anos 1970, como forma de gerar rotatividade nas vagas, democratizando o espaço. Em tempo: com flanelinhas cobrando mesmo onde há a Zona.

Fachada o quê?

Fachada ativa, um conceito básico para os urbanistas, pelo qual há interação da edificação com a rua, com lojas no térreo, por exemplo, a reação média é no ritmo do pagode - "nunca vi, nem comi, eu só ouço falar". E ainda sobre a outorga onerosa, é justamente nessa pauta onde residem as ditas fachadas.

A rigor, nem se trata de impedir o chamado solo criado, como torre de 170 metros e 50 andares na Beira Mar, quando o limite é de 72 metros na região. A questão é o impacto no entorno (tudo gera conta), preço cobrado (baratinho versus o Valor Geral de Vendas dos empreendimentos) e os projetos permitidos. Com raras exceções, os superprédios brotam com paredões de quatro andares para estacionamento (porque é caro fazer subsolo) e geram ruas ainda menos acolhedoras e mais violentas.

Lástima paga meia

Quando o assunto é transporte público a lástima paga meia. A frota envelheceu; a tarifa pesa no bolso; a Prefeitura não sobe na proporção necessária, segundo as empresas; a demanda não se recuperou, com mais gente usando app (mais carro na rua a poluir) e usando moto (com os efeitos listados acima); os subsídios já chegam ao limite; e os benefícios sociais, com gratuidades diversas, servem de anteparo para a política.

Ninguém fala muito em números. A promessa é de diálogo, mas isso não é proposta é apenas conduta. E para quem sonha com tarifa zero, bom saber que Fortaleza não é Caucaia e nem Eusébio. O custo do sistema hoje é de cerca de R$ 700 milhões/ano, a demanda é de 530 mil passageiros/dia. Se for zero, deve no mínimo duplicar.

Enquanto isso, assistimos a corrida. Pela ordem de aparição na pesquisa Datafolha, André Fernandes (PL) 25% ( 9); Capitão Wagner (União Brasil): 23% (-6) - ambos empatados na margem de erro; Evandro Leitão (PT) 19% ( 9); e José Sarto (PDT): 18% (-5).

A cidade é grande. As pessoas muitas.

Foto: NICOLAS LEIVA JR/ DIVULGAÇÃO GRUPO CARNAÚBA O Mais Vida Menos Lixo começou em Barrinha, em Acaraú, e chega ao Preá, em Cruz

BARRINHA E PREÁ

Empreendimento faz ação ambiental e ganha apoio da Ambev

O projeto Mais Vida Menos Lixo, iniciado na Barrinha de Baixo, em Acaraú, em 2022, ganhou patrocínio da Ambev e se expande para o Preá, no município vizinho de Cruz. Iniciativa da ONG Instituto Camboa em parceria com outra ONG, a Visões da Terra, a Cooperativa de Reciclagem Coopbravo e a Prefeitura de Acaraú. Na prática, organiza os resíduos recicláveis e não recicláveis. No portfólio, exibe o impacto em mais de 800 pessoas, com adesão de 97% na comunidade. Declara ter recuperado cerca de 25 toneladas de recicláveis.

Desde junho a Prefeitura formalizou a contratação da cooperativa para a coleta de recicláveis porta-a-porta na Barrinha. O projeto no Preá prevê distribuição de lixeiras, contêineres e pontos de coleta seletiva. No Preá, tem parceria com o Grupo Carnaúba. O grupo faz condomínio de alto padrão (Vila Carnaúba), um hotel (Anantara Preá) e um clube com hospedagem (Carnaúba Wind House).

PRESSÃO

Prefeitos reclamam da falta de vacina

A falta de insumos essenciais para garantir a cobertura vacinal plena tem sido enfrentada por seis em cada dez municípios. Quem se queixa é a Confederação Nacional de Municípios (CNM). Apresenta uma pesquisa na qual revela que em 64,7% dos municípios enfrenta a falta de vacinas para imunizar a população, principalmente as crianças.

O levantamento foi produzido entre os dias 2 e 11 de setembro e teve a participação de 2.415 municípios. A ação do CNM é uma clara pressão sobre a ministra Nísia Trindade, cujo cargo é alvo de diversos partidos desde a posse, mas não elimina a gravidade do fato. O imunizante Varicela é o mais ausente, não chegando a 1.210 municípios. É usada para fazer o reforço das crianças de 4 anos contra a catapora. Em seguida, falta a vacina contra a Covid-19 para crianças.

Foto: DIVULGAÇÃO / GOVERNO DO CEARÁ José Valdeci Rebouças - pontes de embarque com a Infraero

HANGAR

Novos ares na relação do Ceará com a Infraero

Depois da demissão de Quintino Farias da Superintendência de Obras Públicas (SOP), o novo superintendente, José Valdeci Rebouças, tem conseguido pacificar a relação com a Infraero, a estatal dos aeroportos. A Infraero chegou a comunicar ao governador Elmano de Freitas (PT) a desistência do contrato para gerenciar 10 aeroportos cearenses no Interior.

Mas com o novo comando, vem sendo atendida em seus pleitos e já faz até planos. Um hangar para aeronaves em Aracati será licitado - preferencialmente para empresas que prestam manutenção de aeronaves. Já o Governo desenha, por meio do Instituto Centec, um curso de mecânico de avião em Aracati. Os alunos fariam estágio na tal empresa. Pensando alto, falam em escola de formação de pilotos.

CNJ

Desembargador cearense em Comitê de Conciliação

O corregedor-regional da Justiça Federal da 5ª Região, desembargador federal cearense Leonardo Carvalho, agora é integrante do Comitê Gestor da Conciliação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A nomeação foi assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, ministro Luís Roberto Barroso.

O CNJ instituiu o Comitê para dar efetividade ao projeto de divulgação e incentivo da solução de conflitos. Aposta como forma de tocar a Política Pública de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. O Comitê tem a função de organizar e executar medidas para a continuidade do Movimento pela Conciliação.

Foto: Acervo pessoal Cândido Pinheiro - fundador da operadora Hapvida NotreDame Intermédica

DATA INCORPORADA

Hapvida é um ano mais antiga do que o fundador, aos 79

O Hapvida NotreDame Intermédica comemorou 79 anos, embora o presidente do Conselho, o fundador Cândido Pinheiro Koren de Lima, tenha 78. Explica-se. Contam como efeméride o começo da matriz mais antiga dentre as mais de 100 adquiridas ao longo da história do grupo, o São Francisco, por R$ 5 bilhões em 2019. O começo da empresa-mãe foi mesmo em Fortaleza, com o hospital Antônio Prudente, em Fortaleza.

Ao todo, são 803 unidades próprias e integradas nas cinco regiões, com 85 hospitais, 77 prontos-atendimentos, 347 clínicas e 294 centros de diagnósticos por imagem e coleta laboratorial. São 15,7 milhões de usuários. O modelo é o da verticalização. Investiram em rede própria de atendimento antes de o mercado seguir a receita.

.

.

.

Horizontais

Chevrolet - A Sanauto, a primeira concessionária do Grupo Carmais (família Ventura), recebeu o reconhecimento da GM pelo desempenho em vendas e atendimento.

Guia para IPO - A B3 lança a primeira edição do Guia das Companhias, com orientações sobre os regulamentos dos segmentos especiais de listagem, principalmente sobre o Novo Mercado. A intenção da bolsa brasileira é o cumprimento dos regulamentos, além de auxiliar as empresas no processo de elaboração dos documentos exigidos para realização do IPO (Oferta Pública Inicial). No Ceará, falam em quatro que podem abrir, mas apenas uma mais avançada.

Fortim - Dia 28, Aristarco Sobreira comanda a entrega do Origem Fortim, empreendimento da sua A&B Incorporações. Marcado para 16h45min.

Meios de pagamento - A PaGol lançou um novo produto no mercado de meios de pagamento: o primeiro Pix com milhasback do País. A partir deste mês, os clientes que realizarem qualquer pagamento no checkout do site da Gol Linhas Aéreas, como passagens aéreas, assento mais conforto, mala extra, serviço pet, entre outros, podem acumular uma milha para cada real gasto, desde que o pagamento seja feito via Pix da PaGol. A PaGol é comandada por acionistas que são controladores das marcas Gol, Smiles e Comporte S.A.