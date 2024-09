Acuado, Governo alivia nos pneus

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA, CE, BRASIL, 21-11-2016:Pneu mais ruidoso, com marcas mais "agressivas". Como comprar pneus.(Foto: Júlio Caesar/O POVO)

Acuada ante ameaças de greve de caminhoneiros, com inerentes impactos na inflação, a Câmara de Comércio Exterior (Camex), órgão do Ministério da Indústria e Comércio, decidiu manter em 16% a taxa de importação para pneus de caminhão. Para os pneus de passeio, inflou. Encheu de 16% para 25% por 12 meses. O valor ficou abaixo do solicitado pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip). Pedia reajuste para 35% pelo prazo de 24 meses.

A associação, representante das fabricantes de pneus, defende o aumento da tarifa de importação alegando prejuízos com o aumento das importações - maior nos últimos anos. Os caminhoneiros alegam só conseguir comprar pneus novos porque os valores estão mais baixos com a concorrência dos importados. Até a ANTT se manifestou contrária ao aumento. Apontou altos custos do setor e risco de sucateamento.

Um estudo da Consultoria Guimarães, encomendado pela Associação Brasileira dos Importadores e Distribuidores de Pneus (Abidip), mostra que o impacto na inflação para um aumento na tarifa de importação como solicitado pela Anip poderia impactar até 0,25% ao ano no IPCA. A meta do governo para este ano é de 3%. Haveria elevação de gastos de 6% para o setor de transporte rodoviário, com desdobramentos no preço do frete. As novas tarifas passam a valer dentro de 15 dias.

De todo modo, muito ainda vai rolar. Fabricantes de pneus com fábricas no Brasil vão pra cima do Governo contra subsídios da China aos pneus. A Anip sugere dumping. Deverá exibir numeros que comprovem a acusação.

O País que ainda peleja para fazer a ferrovia Transnordestina, uma obra iniciada em 2006 e cuja conclusão era prevista para 2010, depende muito das rodovias. Por esta razão, as questões em torno dos caminhoneiros deixam o Governo de joelhos. Cerca de 75% de todos os produtos são transportados por meio de rodovias no País.

Em tempo: ontem, na rádio O POVO CBN, o secretário de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Eduardo Tavares, disse que a ideia de acelerar a extensão da ferrovia de Eliseu Martins (PI) até o Porto do Pecém - o que mais interessa ao Ceará - anunciada pelo Governo Federal, terá como base o financiamento pelo FDNE e Banco dos Brics, dentre outros, via BNB, BNDES, além de financiamento a ser obtido pelo acionista privado, a Transnordestina Logística (TLSA), controlada pelo grupo CSN.

A aceleração teria aditivo de R$ 3,6 bilhões, saindo do funding de R$ 7 bilhões (para os pouco mais de 380 km). Já a ligação ao Porto de Suape está com outro ministério, o dos Transportes. No lançamento da obra, custaria ao todo R$ 4,5 bilhões. O horizonte hoje é concluir até 2027 por algo como R$ 14 bilhões.

SERASA

Ceará é terceiro nos pagamentos em até 60 dias

Os dados do Indicador de Recuperação de Crédito das Empresas da Serasa Experian mostraram que no Nordeste, do acumulado de dívidas das companhias que foram negativadas em abril deste ano, cinco em cada 10 (51,6%) foram pagas ou renegociadas em até 60 dias. O Piauí registrou o maior percentual de pagamentos na região (65,3%). O Ceará ficou em terceiro, com 53,1%

ESPANHOL

Santander chega oferecendo doces a servidores

O Santander Brasil, novo gestor da folha de pagamentos da Prefeitura de Fortaleza, começará a atender os 65,8 mil servidores municipais para abertura de contas para recebimentos dos salários a partir do mês de dezembro. Vai dar isenção total da tarifa mensal dos pacotes de conta corrente durante os próximos cinco anos. E já promete oferecer uma tentação: crédito consignado com taxas atrativas e prazo de pagamento estendido. Caso o servidor já possua um empréstimo consignado, poderá fazer a portabilidade.

Foto: DIVULGAÇÃO GWM Brasil bateu recorde histórico de vendas em julho e Haval H6 liderou três segmentos

LIQUIDEZ ELÉTRICA

GWM banca tabela Fipe

Na acirrada disputa no mercado de elétricos, a GWM Brasil está oferecendo 100% do valor da Tabela Fipe na compra do carro usado para clientes que desejam trocá-lo por qualquer ORA 03 (incluindo as versões Skin, GT e GT Approve) ou por um Haval H6 GT. A oferta é válida até o próximo domingo, em todas as 73 concessionárias da GWM no Brasil - em Fortaleza a Newhouse, do Grupo Newland.

Horizontais

Artesania - Na 6ª edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce), de amanhã até o dia 29, no Centro de Eventos, a Secretaria da Proteção Social (SPS) levará 92 artesãos individuais e 27 associações e grupos produtivos. Vão expor e vender no estande da Central de Artesanato do Ceará (CeArt). A secretária Onélia Santana estará lá.

Nove farmácias - A cearense Pague Menos inaugura nove unidades em Salvador. Chega aos bairros de Pituba, Jardim Apipema, Graça, Nazaré, Barris, Costa Azul, Brotas e Barra.