10 destaques do agronegócio do Ceará

Foto: Aurelio Alves Mercado dos Peixes do Mucuripe, em Fortaleza, é ponto de venda do camarão no varejo

A Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM 2023), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) faz um raio-x sobre a pecuária do Ceará. A pesquisa traz destaques. É a principal fonte de estatísticas sobre o tema, não só para o planejamento público e privado do segmento, mas também para a Academiae o público em geral. Os dados são obtidos pela Rede de Coleta do IBGE, mediante consulta a entidades públicas e privadas, produtores, técnicos e órgãos ligados direta ou indiretamente à produção, comercialização, industrialização, fiscalização, fomento e assistência técnica à agropecuária.

10 DESTAQUES



1 O Ceará lidera a produção de camarão no Brasil. Produz 57% do camarão do País. Aracati e Jaguaruana são os dois maiores produtores nacionais

2 Foi o sexto ano consecutivo de crescimento da carcinicultura (criação de camarões)

3 A produção de leite no Ceará manteve crescimento iniciado em 2016

4 Valor de produção dos principais produtos da pecuária cresce 7,8% e alcança R$ 4,5 bilhões

5 Beberibe ocupa a 5ª posição no ranking nacional em quantidade de galinhas

6 Produção de ovos aumenta, resultando em um novo recorde na série histórica

7 O Ceará detém o quarto maior rebanho para as espécies de caprinos e ovinos

8 O Ceará é segundo maior Estado produtor de mel, com 13,8% da produção nacional

9 O município de Santana do Cariri se destaca como o maior produtor de mel no País

10 Produção de tilápia cresce 41,3% e representa 13,3% do total produzido pela aquicultura no Ceará