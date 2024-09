Ceará nas entrelinhas de Lula na ONU

Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República LULA discursou na sede da ONU, em Nova York

O Ceará estava nas entrelinhas do discurso do presidente Lula na fala de abertura da Assembléia Geral da ONU, esta semana. A menção ao hidrogênio verde põe luz no principal item da agenda energética do Ceará para os próximos anos.

Ao todo, o Governo do Ceará possui 40 memorandos de entendimento com empresas nacionais e estrangeiras assinados. Destes, seis já evoluíram para pré-contratos firmados com o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). Por enquanto, volátil, mas há uma agenda.

E a propósito, o Banco do Nordeste apresentou ontem em Brasília seu planejamento estratégico para a atração de investimentos em projetos de hidrogênio verde nos próximos 25 anos. O BNB diz haver protocolos de intenção assinados entre investidores privados e governos estaduais na região com 28,2 gigawatts de eletrólise. Juntos, os parques industriais representam investimento de US$ 100 bilhões - algo como R$ 550 bilhões.

O presidente do BNB, Paulo Câmara, citou a geração de energia limpa na região com financiamento de mais de R$ 35 bilhões nos últimos seis anos. Ele avisou que o BNB precisará de mais dinheiro para apoiar os projetos. Daí a busca por novas fontes com parceiros como Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial (Bird), Novo Banco de Desenvolvimento (NDB na sigla em inglês), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e fundos soberanos.

De todo modo, exportar commodity é muito menos do que interessa. Ao País cabe conectar tecnologia nacional à produção. O diretor de Planejamento do BNB, Aldemir Freire, ratifica essa visão. O Brasil não pode apenas exportar gás.

TRAGÉDIA

O efeito devastador das bets

Devastador. A palavra define o efeito das bets na economia nacional. Os dados são alarmantes. Um deles: o Impacto Econômico dos Bets, apresentado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), mostra o comprometimento da renda das famílias com as apostas. O potencial é de reduzir em até 11,2% a atividade varejista. A diminuição seria de R$ 117 bilhões no faturamento do setor por ano.

Na rádio O POVO CBN, o economista-chefe da CNC, Felipe Tavares, disse que não adianta restringir o uso do cartão de crédito nas apostas, um paliativo em discussão. Para ele, as pessoas iriam usar outros meios até piores, como agiotagem. É caso de saúde pública também. Ele explicou que as pessoas das classes sociais C, D e E são responsáveis pela maior parte da renda de empresas de apostas online.

"Todas as classes são impactadas, mas a que está alocando maior parcela da renda são C, D e E. O público mais intensivo nessas apostas está sendo o público feminino dessas classes com menor renda". A CNC entrou no STF pedindo a ilegalidade dos cassinos virtuais.

Foto: FABIO LIMA O CEO da Webmotors, Eduardo Jurcevic, diz que a variação no preço dos veículos segue o comportamento natural de oferta e demanda

WEBMOTORS

Usados com queda de preço no Ceará

Dados do Índice Webmotors revelam no Ceará queda de 0,15% no preço médio dos anúncios de veículos usados na plataforma em agosto, na comparação com julho. O recém-lançado indicador calcula as variações percentuais dos valores dos carros anunciados na Webmotors. "Próximos dos dados da base nacional, que registrou um declínio de 0,32% em igual período, os números de agosto no Ceará refletem um cenário de estabilidade no mercado, dentro das expectativas para o setor", diz o CEO da Webmotors, Eduardo Jurcevic. A variação no preço dos veículos segue o comportamento natural de oferta e demanda. No caso dos carros usados, afirma, a queda é resultado da depreciação normal desses veículos, o que já era esperado.

Horizontais

Estágio - O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-7) está com as inscrições abertas para processo seletivo de estágio remunerado. As oportunidades são para estudantes de nível superior do curso de Direito, assim como para estudantes de pós-graduação em áreas do Direito, com lotação em Fortaleza. As jornadas de trabalho serão de 20 e 30 horas semanais, com bolsas-auxílio de R$ 863 e R$ 2.250, respectivamente.

Super filantropia - O Supermercado Guará arrecadou uma tonelada de alimentos na última corrida de rua que promoveu dia 14. Em nove edições já foram seis toneladas. Os alimentos foram distribuídos entre quatro instituições: Casa de Caridade, Doando que se Recebe, Amor Missão em Vida e Casa de Nazaré.

Intercâmbio - A CI Intercâmbio fará em Fortaleza a Feira de Educação Internacional, com a promessa de reunir mais de 40 instituições de ensino internacionais. Amanhã, das 10h às 15h, no Hotel Gran Mareiro, com entrada gratuita.