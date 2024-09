Para onde vamos?, diz o letreiro nas eleições

Foto: Reprodução/Redes Sociais João Victor Fontenele Eloia tinha 21 anos e era universitário da UFC

A morte de um menino de 21 anos, o João Victor Fontenele Eloia, estudante de Engenharia da Computação na Universidade Federal do Ceará (UFC), na manhã de sexta-feira, é também fruto de tudo o que nossos ilustres candidatos não falam em profundidade. Ele só estava se arriscando em um serviço precário de motocicletas por aplicativo porque o sistema de transporte da Cidade não é o que ele merecia.

Fortaleza tem frota envelhecida, mesmo com tarifa a pesar no bolso e com a Prefeitura sem subir na medida necessária, segundo as empresas. Sem ações de fundamento, caímos nos paliativos. Leiam-se subsídios, cujo valor já chega ao limite, e nas gratuidades. Ante os erros em comboio há o aumento do uso dos apps, com mais impacto no trânsito e no meio-ambiente. Mais carros e motos na rua não faz nenhum sentido em 2024.

Em se tratando de motocicletas, pior. O serviço mais barato é mais atraente pela agilidade e pelo custo. Contudo, é mais arriscado e a fiscalização é frouxa. O resultado está no IJF e no antigo IML. E uma pergunta aparece no letreiro dos ônibus de Fortaleza: Para onde vamos?

Motos e carros pegam o vácuo

O vácuo do transporte público é ocupado pelas empresas de aplicativos. Multinacionais posicionadas como empresas de tecnologia, não de transportes. Ou seja, a dar de ombros para a capacitação de quem vai transportar pessoas. Naturalmente, uma equação montada para ser lucrativa e, ao mesmo tempo, insegura.

Estudos encomendados por Uber e 99 a institutos de pesquisa mostram apenas as virtudes do modal, por óbvio. Dizem trazer retornos econômicos e estar sendo a forma de deslocamento urbano preferida pela população com menor renda. A Uber contratou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para pesquisar Fortaleza entre fevereiro e setembro de 2023. Além da capital cearense, Manaus e Rio de Janeiro. O estudo informou que os que têm até dois salários mínimos de renda são os que mais se favoreceram com a chegada do serviço. Vende como veredicto um benefício econômico gerado porque o Uber Moto oferece uma alternativa de deslocamento a custo reduzido.

Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) com a 99 apontou que no ano passado a 99Moto teve impacto de mais de R$ 5 bilhões no PIB nacional. Isto equivale a 0,05% do PIB de 2023, de R$ 10 trilhões. Outra: segundo a 99, a atividade gerou mais de R$ 461 milhões em impostos municipais, estaduais e federais, além de 114 mil empregos indiretos. Na lista das virtudes, listam-se ainda a circulação de dinheiro pelos trabalhadores.

Mas a vida real cobra uma conta. Estudo feito pelo Centro de Liderança Pública (CLP) demonstrou que os sinistros de trânsito consomem R$ 21 bilhões do PIB brasileiro todos os anos - 0,21% do bolo. Calcula considerando quanto as pessoas mortas em acidentes, como João Victor, poderiam produzir se continuassem vivas.

Não, o estudo não faz o recorte por motocicletas. Entretanto, é sabido que os sinistros com motos predominam. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) aponta entre 2010 e 2019 algo como 392 mil mortes em sinistros no trânsito do Brasil. Destes, mortes em motocicletas representam 44% dos óbitos na faixa de 15 a 29 anos. Em São Paulo, o serviço Infosiga-SP, do Detran paulista, ratifica: as motos são o modal que mais matou em São Paulo em 2024. Inaceitáveis 1.487 mortes. Isso é quase o dobro das mortes com automóveis (772 casos). A proporção decerto se repete Brasil afora.

Falta uma semana

Daqui a uma semana, provavelmente dois dos nove pretendentes ao Paço Municipal, serão escolhidos para o segundo turno. Os dois serão pinçados pela convicção de seus eleitores, seja como melhor nome ou como melhor antídoto. Mas nenhum deles demonstrou imensa capacidade de dar as respostas clamadas por Fortaleza. Para onde vamos, pisca o letreiro.

PS: na partida de hoje entre Fortaleza e Cuiabá, na Arena Castelão, às 16 horas, haverá um minuto de silêncio em homenagem a João Victor, torcedor do Leão.

SEGURANÇA PÚBLICA

Policiamento comunitário no Ceará arqueja

O Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades da Polícia Militar (Copac) arqueja. Nunca mais houve nenhuma inauguração de bases de policiamento comunitário. Existem apenas nove. Viaturas entregues pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública Flavio Dino, há mais de um ano, seriam todas para o Copac - 51 Toyota Yaris. Mas acabaram sendo apenas cinco e as demais foram oficialmente destinadas a outros programas. Houve lançamento no Centro de Eventos, dia 6 passado, com fotos e vídeos, mas depois voltaram para o pátio da SSPDS e lá permanecem. As 51 viaturas estão estacionadas ao sol. O Copac vem da gestão Izolda Cela, em junho de 2022, para atuar no policiamento comunitário. Contudo, vem sendo desidratado. Tal qual no passado fizeram com o Ronda do Quarteirão.

FLA X FLU

DataSenado aponta Brasil menos maniqueísta. Será?

Uma pesquisa realizada pelo DataSenado mostra que a maior parte da população brasileira com direito ao voto não se considera politicamente nem mais à direita, nem mais à esquerda, nem mais ao centro. Do universo de mais de 21 mil pessoas entrevistadas, 40% não escolheu qualquer uma das alternativas, enquanto 29% se disseram mais à direita, 15% mais à esquerda e 11% mais de centro. O restante dos entrevistados disse não saber ou preferiu não responder. O coordenador da pesquisa, José Henrique de Oliveira Varanda, conclui que a população não está tão polarizada. Pelo menos não em 2024, mesmo sendo ano de eleições municipais.

PESQUISA

Para 65%, vida melhora até dezembro, diz Febraban

A pesquisa Radar Febraban, da Federação dos Bancos, aponta: para 65% dos brasileiros, a vida pessoal e familiar irá melhorar até dezembro, mantendo estável a percepção já registrada no primeiro semestre. A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 15 passados, com duas mil pessoas nas cinco regiões, pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe). Outra: a inflação continua sendo preocupação dos brasileiros em 2024. Elevou-se para 74% o percentual da população que avalia que os preços dos produtos aumentaram e aumentaram muito em comparação com os últimos seis meses.

COM VIDA NOTURNA

Reforma da Praça do Ferreira fica para a próxima gestão

Não é coisa para menos de seis meses a reforma da Praça do Ferreira, com projeto assinado pelos arquitetos responsáveis pelo desenho atual, Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon. A previsão é de uma fonte com acesso ao trâmite dentro da Prefeitura de Fortaleza. O projeto de reforma foi encomendado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL). O presidente Assis Cavalcante fez a entrega do projeto - exibido em esboço em novembro de 2023 - ao prefeito José Sarto (PDT) há cerca de 20 dias. A ideia é dar vida noturna com iluminação similar a da Beira Mar. Haverá mais quiosques, com ramo a ser definido após pesquisa do Sebrae. A CDL até estava preparada para fazer o Natal de Luz na Praça José de Alencar, se as obras fossem empecilho. Não será necessário. O projeto final será apresentado em breve durante café da manhã na sede da CDL.

PLANOS DE SAÚDE

ANS vai discutir nova política de reajustes

A diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou, na sexta-feira, a realização de um projeto de reformulação da política de preços e reajustes dos planos de saúde privados. Os temas serão levados para audiência pública no dia 7 de outubro. A princípio, a Diretoria de Normas e Habilitação de Produtos (Dipro) propôs levar para a sociedade o debate sobre regras acerca do reajuste de planos coletivos; mecanismos financeiros de regulação - como coparticipação e franquia; venda de planos via internet; e revisão técnica de preços de planos individuais/familiares. Em seu voto, o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebello, propôs a inclusão de mais um item nessa tomada de subsídios: o debate sobre as regras para venda de planos exclusivamente ambulatoriais. "Hoje em dia, sabemos que há cerca de 60 milhões de pessoas usando cartões de desconto, que são produtos baratos, sem qualquer tipo de regulação e fiscalização, mas que possibilitam a realização de consultas e exames", explica.

Mangue Tal - O chef Moisés Batista, do Restaurante Mangue Azul, recebeu o troféu "Faca de Ouro". Ele foi eleito “Chef do Ano” pela Associação dos Chefs de Cozinha do Ceará (ACC).

Aço - Os Voluntários da Alegria, grupo de voluntários formado por empregados da ArcelorMittal Pecém, realizaram o primeiro Hackathon Ideia Voluntária. Teve o apoio da consultoria Social Brasilis, e ofereceu recursos para associações do entorno da usina impulsionarem seus projetos. Ao todo, foram doados R$ 15 mil para três instituições de Caucaia e São Gonçalo do Amarante. Compõe uma série de investimentos da ArcelorMittal em responsabilidade social com foco nas comunidades locais.

Limpa - Com investimento de R$ 60 milhões até o final deste ano, a Dasart declara-se a primeira incorporadora do País a oferecer energia limpa com descontos na conta de luz para os moradores e áreas comuns de seus empreendimentos. A empresa cearense fechou com a Sunne para disponibilizar energia solar por assinatura. Vai usar a energia gerada nas fazendas solares da Nortis Energia, empresa do Grupo Dasart no setor.

Paca - A Justiça do Trabalho do Ceará condenou time de futebol, que disputa o Campeonato Cearense, a pagar indenização de R$ 5 mil por danos morais devido a estrutura precária da moradia oferecida a um ex-jogador, além do não cumprimento de garantia provisória e atrasos no pagamento de salário e férias. A sentença foi proferida pela juíza Maria Rafaela de Castro, atuando pela Vara do Trabalho de Pacajus. Da decisão, cabe recurso. O TRT não revelou o nome do clube..

Hospital - Amanhã, 30, a Prefeitura de Fortaleza inicia a reforma do Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), no Conjunto Ceará. A unidade continua aberta durante as obras, com atendimento obstétrico 24 horas por dia, todos os dias da semana

Artrose - A mudança de comportamento entre os mais velhos quanto ao uso da tecnologia é notória. Entre 2022 e 2023, o percentual de pessoas no país com 60 anos ou mais que utilizaram a internet saltou de 62,1% para 66% do total. Já a posse de celular por brasileiros 60+ passou de 73,7% para 76,1%. Os dados constam de pesquisa recente da Pnad Contínua Tecnologia da Informação e Comunicação (PNAD TIC 2023), divulgada pelo IBGE. Mas isso tem um custo físico. O uso contínuo de smartphones pode levar a um esforço repetitivo das articulações das mãos e dos dedos. A artrose é um dos riscos, alerta o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM), Antonio Carlos da Costa.

Trans-plante - Nos últimos dez anos, a aviação comercial brasileira transportou 68,5 mil órgãos e tecidos para transplantes, além de profissionais de saúde. Os números foram anunciados pela presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Jurema Monteiro, durante o lançamento da Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos pelo Ministério da Saúde.